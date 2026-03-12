SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

USA Rare Earth: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

12.03.2026, 3076 Zeichen

USA Rare Earth verstärkt seine Führungsebene und den Aufsichtsrat deutlich. Damit bereitet sich das Unternehmen auf die Kommerzialisierung seines Flaggschiff-Projekts Round Top und die Verhandlungen mit der US-Regierung vor. Gelingt es dem Unternehmen, die strategische Abhängigkeit von China rechtzeitig zu verringern?

Dr. Thomas Caulfield, Executive Chairman von GlobalFoundries, verstärkt seit dieser Woche den Aufsichtsrat. Parallel dazu wurden Schlüsselpositionen im Management neu besetzt, darunter ein Chief Legal Officer und ein Chief Global Policy Officer. Diese Neuzugänge sollen insbesondere die Abwicklung komplexer Regierungsverträge und nationaler Sicherheitsprüfungen steuern. Im Fokus steht dabei der Zugang zu Fördermitteln in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar aus dem CHIPS and Science Act.

Meilensteine beim Projekt Round Top

Das Unternehmen hat sich kürzlich die vollständige Kontrolle über das Round-Top-Projekt in West-Texas gesichert. Der Standort gilt als eines der bedeutendsten Vorkommen für schwere Seltenerdmetalle in Nordamerika. Gestützt durch eine private Finanzierungsrunde über 1,5 Milliarden US-Dollar im Januar strebt das Management den kommerziellen Betrieb bis 2028 an.

Die langfristigen Planungen sehen bis 2030 eine tägliche Produktionskapazität von 40.000 Tonnen vor. Bei Erreichen dieser Ziele kalkuliert das Unternehmen mit einem potenziellen Jahresumsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar und einem Cashflow von rund 900 Millionen US-Dollar.

Unabhängigkeit von China im Fokus

Der personelle Ausbau erfolgt vor dem Hintergrund verschärfter regulatorischer Anforderungen. Während China derzeit rund 90 bis 95 Prozent der weltweiten Verarbeitung kontrolliert, untersagen neue US-Verteidigungsrichtlinien ab dem 1. Januar 2027 den Einsatz chinesischer Seltenerdmaterialien in amerikanischen Waffensystemen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei USA Rare Earth?

USA Rare Earth setzt daher auf eine vertikale Integration: Neben den Minen in Texas betreibt das Unternehmen bereits eine Magnetproduktionsstätte in Oklahoma, um eine vollständig heimische Lieferkette anzubieten. Dieser Schritt ist insbesondere für westliche Rüstungskonzerne von Bedeutung, die ihre Abhängigkeit von ausländischer Verarbeitung reduzieren müssen.

Die strategische Ausrichtung zielt darauf ab, die Corporate Governance an die Anforderungen großer Bundesförderprogramme anzupassen. Mit Blick auf die regulatorische Frist Anfang 2027 und den geplanten Produktionsstart 2028 positioniert sich das Unternehmen als zentraler Akteur, um die Lieferketten von chinesischen Preiseinflüssen zu entkoppeln.

Anzeige

USA Rare Earth-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue USA Rare Earth-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten USA Rare Earth-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für USA Rare Earth-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

USA Rare Earth: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(12.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.3.: Semperit, Erste Group, AT&S, EVN, FACC, Verbund (...

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» BMF legt neue Pauschbeträge für 2026 fest ( Finanztrends)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Palantir Aktie: Partnerschaftswelle ( Finanztrends)

» Fiserv Aktie: Neustart unter Druck ( Finanztrends)

» Tingsvalvet Aktie: Fokus auf Zinsen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
Bauzinsen steigen überraschend – ING und Allianz erhöhen Konditionen ( Finanztrends)
Volkswagen: Welle von Mitarbeiterklagen nach Stellenabbau-Plan ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: VIG 0.32%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -1.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), AT&S(2), Kontron(1), Zumtobel(1), EVN(1), VIG(1)
    Star der Stunde: Agrana 1.33%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.81%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(1), Kontron(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.13%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.94%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

    Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Finanztrends

    12.03.2026, 3076 Zeichen

    USA Rare Earth verstärkt seine Führungsebene und den Aufsichtsrat deutlich. Damit bereitet sich das Unternehmen auf die Kommerzialisierung seines Flaggschiff-Projekts Round Top und die Verhandlungen mit der US-Regierung vor. Gelingt es dem Unternehmen, die strategische Abhängigkeit von China rechtzeitig zu verringern?

    Dr. Thomas Caulfield, Executive Chairman von GlobalFoundries, verstärkt seit dieser Woche den Aufsichtsrat. Parallel dazu wurden Schlüsselpositionen im Management neu besetzt, darunter ein Chief Legal Officer und ein Chief Global Policy Officer. Diese Neuzugänge sollen insbesondere die Abwicklung komplexer Regierungsverträge und nationaler Sicherheitsprüfungen steuern. Im Fokus steht dabei der Zugang zu Fördermitteln in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar aus dem CHIPS and Science Act.

    Meilensteine beim Projekt Round Top

    Das Unternehmen hat sich kürzlich die vollständige Kontrolle über das Round-Top-Projekt in West-Texas gesichert. Der Standort gilt als eines der bedeutendsten Vorkommen für schwere Seltenerdmetalle in Nordamerika. Gestützt durch eine private Finanzierungsrunde über 1,5 Milliarden US-Dollar im Januar strebt das Management den kommerziellen Betrieb bis 2028 an.

    Die langfristigen Planungen sehen bis 2030 eine tägliche Produktionskapazität von 40.000 Tonnen vor. Bei Erreichen dieser Ziele kalkuliert das Unternehmen mit einem potenziellen Jahresumsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar und einem Cashflow von rund 900 Millionen US-Dollar.

    Unabhängigkeit von China im Fokus

    Der personelle Ausbau erfolgt vor dem Hintergrund verschärfter regulatorischer Anforderungen. Während China derzeit rund 90 bis 95 Prozent der weltweiten Verarbeitung kontrolliert, untersagen neue US-Verteidigungsrichtlinien ab dem 1. Januar 2027 den Einsatz chinesischer Seltenerdmaterialien in amerikanischen Waffensystemen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei USA Rare Earth?

    USA Rare Earth setzt daher auf eine vertikale Integration: Neben den Minen in Texas betreibt das Unternehmen bereits eine Magnetproduktionsstätte in Oklahoma, um eine vollständig heimische Lieferkette anzubieten. Dieser Schritt ist insbesondere für westliche Rüstungskonzerne von Bedeutung, die ihre Abhängigkeit von ausländischer Verarbeitung reduzieren müssen.

    Die strategische Ausrichtung zielt darauf ab, die Corporate Governance an die Anforderungen großer Bundesförderprogramme anzupassen. Mit Blick auf die regulatorische Frist Anfang 2027 und den geplanten Produktionsstart 2028 positioniert sich das Unternehmen als zentraler Akteur, um die Lieferketten von chinesischen Preiseinflüssen zu entkoppeln.

    Anzeige

    USA Rare Earth-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue USA Rare Earth-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

    Die neusten USA Rare Earth-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für USA Rare Earth-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    USA Rare Earth: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (12.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    wikifolio
    wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.3.: Semperit, Erste Group, AT&S, EVN, FACC, Verbund (...

    » Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

    » Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

    » BMF legt neue Pauschbeträge für 2026 fest ( Finanztrends)

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Palantir Aktie: Partnerschaftswelle ( Finanztrends)

    » Fiserv Aktie: Neustart unter Druck ( Finanztrends)

    » Tingsvalvet Aktie: Fokus auf Zinsen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    Bauzinsen steigen überraschend – ING und Allianz erhöhen Konditionen ( Finanztrends)
    Volkswagen: Welle von Mitarbeiterklagen nach Stellenabbau-Plan ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: VIG 0.32%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -1.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), AT&S(2), Kontron(1), Zumtobel(1), EVN(1), VIG(1)
      Star der Stunde: Agrana 1.33%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.81%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(1), Kontron(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.13%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.94%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

      Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de