Viessmann und NHW starten Effizienzgarantie für Wärmepumpen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
12.03.2026, 4322 Zeichen
Viessmann Climate Solutions und die Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) intensivieren ihre Kooperation. Im Fokus steht eine Effizienzgarantie für Wärmepumpen im Mietwohnungsbau. Die Partner wollen so Planungssicherheit für die Wärmewende im Bestand schaffen.
Parallel gründet der Investmentmanager GPEP eine eigene Sparte für Wohnraummanagement. Der Schritt folgt auf den Erwerb eines Neubauprojekts in Südhessen. Beide Ankündigungen unterstreichen einen Trend: Die Bewirtschaftung von Wohnimmobilien wird immer komplexer und professionalisiert sich.
Anzeige
Moderne Heizsysteme und energetische Sanierungen sind nur ein Teil der effizienten Immobilienbewirtschaftung – auch die korrekte Umlage der Kosten muss gewährleistet sein. Dieser kostenlose Report zeigt Ihnen in nur 5 Minuten, wie Sie Betriebskosten für Heizung, Warmwasser und Co. rechtssicher abrechnen. Kostenlosen Betriebskosten-Report 2025 herunterladen
Garantie soll Unsicherheiten bei Wärmepumpen nehmen
Die neue Vereinbarung zwischen Viessmann und NHW deckt den gesamten Lebenszyklus der Anlagen ab – von der Planung bis zum Betrieb. Branchenbeobachter sehen darin einen wichtigen Schritt. Denn der Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden ist oft mit Unsicherheiten verbunden.
„Durch die vertraglich zugesicherte Effizienzgarantie erhalten Wohnungsunternehmen die notwendige Planungssicherheit“, heißt es. Die gewonnenen Praxiserfahrungen sollen direkt in künftige Projekte einfließen. Das Ziel: bezahlbare und stabile Heizkosten für Mieter bei wirtschaftlich tragfähiger Umrüstung für die Vermieter.
GPEP bündelt Kompetenzen in eigener Sparte
GPEP reagiert auf die gestiegenen Anforderungen mit interner Spezialisierung. Nach dem Kauf einer Mixed-Use-Immobilie in Niederdorfelden hat das Unternehmen die Sparte „GPEP Wohnen“ gegründet. Das Objekt mit 22 Mietwohnungen erfüllt hohe ESG-Standards, inklusive Wärmepumpen und Photovoltaik.
„Man wolle die Kompetenzen im eigenen Haus bündeln“, erklärte die Geschäftsführung. Analysten bestätigen den Bedarf. Eine effiziente Verwaltung gehe heute weit über die Nebenkostenabrechnung hinaus. Nötig ist Fachwissen, um Instandhaltung, Energieeffizienz und kaufmännische Prozesse optimal zu verknüpfen.
Private Vermieter stehen vor großen Hürden
Während große Player eigene Strukturen schaffen, stehen private Eigentümer vor ähnlichen Problemen. Rund 80 Prozent der deutschen Wohnungen gehören Privatpersonen. Für sie wird die Bewirtschaftung zunehmend zur Herausforderung.
Anzeige
Gerade für private Vermieter stellen die rechtlichen Rahmenbedingungen bei Modernisierungen und neuen Klimaschutzvorgaben eine große Hürde dar. Der kostenlose Sonder-Report zum neuen Wohnungseigentumsgesetz erklärt Ihnen die wichtigsten Änderungen praxisnah und kompakt. 19 WEG-Neuerungen jetzt kostenlos verstehen
Neue Klimaschutzvorgaben, WEG-Reformen und komplexe Förderanträge verlangen viel Expertise. Besonders bei Eigentumswohnungen greifen viele Aufgaben ineinander. Eine unzureichende Verwaltung kann zum Sanierungsstau führen – und im schlimmsten Fall den Wiederverkaufswert mindern.
Milliardensummen unterstreichen den Handlungsdruck
Der immense Kapitalbedarf für die Modernisierung treibt die Professionalisierung voran. Erst diese Woche unterzeichneten die NHW und die Europäische Investitionsbank (EIB) einen Rahmenvertrag über 465 Millionen Euro. Das Geld soll Investitionen von rund einer Milliarde Euro in bezahlbaren Wohnraum ermöglichen.
Solche Summen sind nur rentabel, wenn die anschließende Bewirtschaftung reibungslos läuft. Die Integration von ESG-Kriterien wird zum entscheidenden Qualitätsmerkmal. Immobilien, die energetisch schlecht abschneiden, drohen als „Stranded Assets“ an Wert zu verlieren.
Digitalisierung wird zum Branchenstandard
Die Zukunft der Wohnungsbewirtschaftung ist digital. Der Einsatz von PropTech-Lösungen dürfte sich beschleunigen, um Daten aus intelligenter Gebäudetechnik auszuwerten. Automatisierte Mieterkommunikation und vorausschauende Wartung werden zum Standard.
Gleichzeitig könnte der Kostendruck zu einer Konsolidierung im Verwaltermarkt führen. Kleinere Hausverwaltungen müssen möglicherweise kooperieren, um in digitale Infrastruktur investieren zu können. Für Eigentümer und Mieter verspricht das mehr Transparenz – die Umstellungskosten bleiben jedoch eine große Herausforderung.
Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...
» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...
» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...
» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)
» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)
» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)
» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...
» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)
» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutli...
- Wie Linz Textil Holding, Semperit, Polytec Group,...
- Wie DO&CO, Verbund, Erste Group, RBI, EVN und Len...
- ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wä...
- Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 20...
- Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
12.03.2026, 4322 Zeichen
Viessmann Climate Solutions und die Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) intensivieren ihre Kooperation. Im Fokus steht eine Effizienzgarantie für Wärmepumpen im Mietwohnungsbau. Die Partner wollen so Planungssicherheit für die Wärmewende im Bestand schaffen.
Parallel gründet der Investmentmanager GPEP eine eigene Sparte für Wohnraummanagement. Der Schritt folgt auf den Erwerb eines Neubauprojekts in Südhessen. Beide Ankündigungen unterstreichen einen Trend: Die Bewirtschaftung von Wohnimmobilien wird immer komplexer und professionalisiert sich.
Anzeige
Moderne Heizsysteme und energetische Sanierungen sind nur ein Teil der effizienten Immobilienbewirtschaftung – auch die korrekte Umlage der Kosten muss gewährleistet sein. Dieser kostenlose Report zeigt Ihnen in nur 5 Minuten, wie Sie Betriebskosten für Heizung, Warmwasser und Co. rechtssicher abrechnen. Kostenlosen Betriebskosten-Report 2025 herunterladen
Garantie soll Unsicherheiten bei Wärmepumpen nehmen
Die neue Vereinbarung zwischen Viessmann und NHW deckt den gesamten Lebenszyklus der Anlagen ab – von der Planung bis zum Betrieb. Branchenbeobachter sehen darin einen wichtigen Schritt. Denn der Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden ist oft mit Unsicherheiten verbunden.
„Durch die vertraglich zugesicherte Effizienzgarantie erhalten Wohnungsunternehmen die notwendige Planungssicherheit“, heißt es. Die gewonnenen Praxiserfahrungen sollen direkt in künftige Projekte einfließen. Das Ziel: bezahlbare und stabile Heizkosten für Mieter bei wirtschaftlich tragfähiger Umrüstung für die Vermieter.
GPEP bündelt Kompetenzen in eigener Sparte
GPEP reagiert auf die gestiegenen Anforderungen mit interner Spezialisierung. Nach dem Kauf einer Mixed-Use-Immobilie in Niederdorfelden hat das Unternehmen die Sparte „GPEP Wohnen“ gegründet. Das Objekt mit 22 Mietwohnungen erfüllt hohe ESG-Standards, inklusive Wärmepumpen und Photovoltaik.
„Man wolle die Kompetenzen im eigenen Haus bündeln“, erklärte die Geschäftsführung. Analysten bestätigen den Bedarf. Eine effiziente Verwaltung gehe heute weit über die Nebenkostenabrechnung hinaus. Nötig ist Fachwissen, um Instandhaltung, Energieeffizienz und kaufmännische Prozesse optimal zu verknüpfen.
Private Vermieter stehen vor großen Hürden
Während große Player eigene Strukturen schaffen, stehen private Eigentümer vor ähnlichen Problemen. Rund 80 Prozent der deutschen Wohnungen gehören Privatpersonen. Für sie wird die Bewirtschaftung zunehmend zur Herausforderung.
Anzeige
Gerade für private Vermieter stellen die rechtlichen Rahmenbedingungen bei Modernisierungen und neuen Klimaschutzvorgaben eine große Hürde dar. Der kostenlose Sonder-Report zum neuen Wohnungseigentumsgesetz erklärt Ihnen die wichtigsten Änderungen praxisnah und kompakt. 19 WEG-Neuerungen jetzt kostenlos verstehen
Neue Klimaschutzvorgaben, WEG-Reformen und komplexe Förderanträge verlangen viel Expertise. Besonders bei Eigentumswohnungen greifen viele Aufgaben ineinander. Eine unzureichende Verwaltung kann zum Sanierungsstau führen – und im schlimmsten Fall den Wiederverkaufswert mindern.
Milliardensummen unterstreichen den Handlungsdruck
Der immense Kapitalbedarf für die Modernisierung treibt die Professionalisierung voran. Erst diese Woche unterzeichneten die NHW und die Europäische Investitionsbank (EIB) einen Rahmenvertrag über 465 Millionen Euro. Das Geld soll Investitionen von rund einer Milliarde Euro in bezahlbaren Wohnraum ermöglichen.
Solche Summen sind nur rentabel, wenn die anschließende Bewirtschaftung reibungslos läuft. Die Integration von ESG-Kriterien wird zum entscheidenden Qualitätsmerkmal. Immobilien, die energetisch schlecht abschneiden, drohen als „Stranded Assets“ an Wert zu verlieren.
Digitalisierung wird zum Branchenstandard
Die Zukunft der Wohnungsbewirtschaftung ist digital. Der Einsatz von PropTech-Lösungen dürfte sich beschleunigen, um Daten aus intelligenter Gebäudetechnik auszuwerten. Automatisierte Mieterkommunikation und vorausschauende Wartung werden zum Standard.
Gleichzeitig könnte der Kostendruck zu einer Konsolidierung im Verwaltermarkt führen. Kleinere Hausverwaltungen müssen möglicherweise kooperieren, um in digitale Infrastruktur investieren zu können. Für Eigentümer und Mieter verspricht das mehr Transparenz – die Umstellungskosten bleiben jedoch eine große Herausforderung.
Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...
» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...
» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...
» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)
» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)
» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)
» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...
» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)
» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutli...
- Wie Linz Textil Holding, Semperit, Polytec Group,...
- Wie DO&CO, Verbund, Erste Group, RBI, EVN und Len...
- ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wä...
- Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 20...
- Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...
Books josefchladek.com
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie