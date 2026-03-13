AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
13.03.2026, 2284 Zeichen
AleAnna stärkt seine Position im italienischen Gasmarkt deutlich. Neue Daten belegen einen kräftigen Anstieg der nachgewiesenen Reserven zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Dieser Zuwachs verbessert die Planungssicherheit für die kommenden Jahre erheblich und rückt das Unternehmen stärker in den Fokus der Anleger.
Sprung bei den Gasvorkommen
Am Donnerstag bestätigte das Unternehmen, dass die nachgewiesenen Gasreserven (Proved Reserves) zum Jahresende 2025 auf 25,8 Milliarden Kubikfuß (Bcf) gestiegen sind. Dies entspricht einem Zuwachs von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und das, obwohl die Produktion des Kalenderjahres 2025 bereits abgezogen wurde.
Die unabhängige Bewertung durch das Beratungsunternehmen DeGolyer und MacNaughton unterstreicht die positive Entwicklung in der Po-Ebene. Besonders zwei Felder trieben das Wachstum: Die Reserven im Longanesi-Feld stiegen um 37 Prozent, während das Gradizza-Feld ein Plus von 75 Prozent verzeichnete. Zudem meldete AleAnna für Longanesi erstmals produzierende Reserven und nahm das Trava-Feld neu in die Gesamtaufstellung auf.
Geologische Erfolge als Treiber
Verantwortlich für die deutliche Aufwärtsrevision ist die Entdeckung zusätzlicher geologischer Strukturen, sogenannter „Thin-bed Turbidites“. Diese Funde ermöglichen es dem Unternehmen, die Produktivität seiner bestehenden Felder neu zu bewerten und die langfristige Förderstrategie zu festigen.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei AleAnna?
Die externe Validierung dient als wichtige Grundlage für die aktuelle Markteinschätzung. Für Investoren im europäischen Erdgasmarkt ist die Fähigkeit, Reserven durch gezielte Exploration und verbessertes Reservoir-Management zu ersetzen, eine zentrale Kennzahl. AleAnna liefert mit den aktuellen Zahlen den Beleg für die Langlebigkeit und das Potenzial seiner Kernvorkommen in Italien.
Anzeige
AleAnna-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue AleAnna-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:
Die neusten AleAnna-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für AleAnna-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
AleAnna: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.
Random Partner
RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Komplementärmedizin: WHO-Strategie trifft auf deutsche Debatten ( Finanz...
» Delivra Health Brands Aktie: E-Commerce-Hoffnung ( Finanztrends)
» Ericsson Aktie: Kurs auf 6G ( Finanztrends)
» OCI Aktie: Ära Sawiris endet ( Finanztrends)
» S&P 500: Ölpreis-Schock belastet ( Finanztrends)
» Eli Lilly Aktie: Drei Katalysatoren ( Finanztrends)
» Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinn, neue Klagen ( Finanztrends)
» Techen Aktie: Makro-Faktoren dominieren ( Finanztrends)
» FTSE 100: Geopolitik drückt aufs Gemüt ( Finanztrends)
» SMI: Iran-Krieg belastet weiter ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Salzgitter, Zalando, SFC Energy, Fraport, Ibi...
- Wie Drillisch, ThyssenKrupp, Andritz, SMA Solar, ...
- Wie Zalando, Siemens Energy, Volkswagen Vz., Rhei...
- Ta Win Aktie: Kupfer-Zyklus entscheidet ( Finanzt...
- Tech-Aktien: KI-Hoffnung gegen Krisenangst ( Fina...
- UBS Aktie: Starke Zahlen, großer Gegenwind ( Fina...
Featured Partner Video
D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte
Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschaf...
Books josefchladek.com
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
13.03.2026, 2284 Zeichen
AleAnna stärkt seine Position im italienischen Gasmarkt deutlich. Neue Daten belegen einen kräftigen Anstieg der nachgewiesenen Reserven zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Dieser Zuwachs verbessert die Planungssicherheit für die kommenden Jahre erheblich und rückt das Unternehmen stärker in den Fokus der Anleger.
Sprung bei den Gasvorkommen
Am Donnerstag bestätigte das Unternehmen, dass die nachgewiesenen Gasreserven (Proved Reserves) zum Jahresende 2025 auf 25,8 Milliarden Kubikfuß (Bcf) gestiegen sind. Dies entspricht einem Zuwachs von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und das, obwohl die Produktion des Kalenderjahres 2025 bereits abgezogen wurde.
Die unabhängige Bewertung durch das Beratungsunternehmen DeGolyer und MacNaughton unterstreicht die positive Entwicklung in der Po-Ebene. Besonders zwei Felder trieben das Wachstum: Die Reserven im Longanesi-Feld stiegen um 37 Prozent, während das Gradizza-Feld ein Plus von 75 Prozent verzeichnete. Zudem meldete AleAnna für Longanesi erstmals produzierende Reserven und nahm das Trava-Feld neu in die Gesamtaufstellung auf.
Geologische Erfolge als Treiber
Verantwortlich für die deutliche Aufwärtsrevision ist die Entdeckung zusätzlicher geologischer Strukturen, sogenannter „Thin-bed Turbidites“. Diese Funde ermöglichen es dem Unternehmen, die Produktivität seiner bestehenden Felder neu zu bewerten und die langfristige Förderstrategie zu festigen.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei AleAnna?
Die externe Validierung dient als wichtige Grundlage für die aktuelle Markteinschätzung. Für Investoren im europäischen Erdgasmarkt ist die Fähigkeit, Reserven durch gezielte Exploration und verbessertes Reservoir-Management zu ersetzen, eine zentrale Kennzahl. AleAnna liefert mit den aktuellen Zahlen den Beleg für die Langlebigkeit und das Potenzial seiner Kernvorkommen in Italien.
Anzeige
AleAnna-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue AleAnna-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:
Die neusten AleAnna-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für AleAnna-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
AleAnna: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.
Random Partner
RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Komplementärmedizin: WHO-Strategie trifft auf deutsche Debatten ( Finanz...
» Delivra Health Brands Aktie: E-Commerce-Hoffnung ( Finanztrends)
» Ericsson Aktie: Kurs auf 6G ( Finanztrends)
» OCI Aktie: Ära Sawiris endet ( Finanztrends)
» S&P 500: Ölpreis-Schock belastet ( Finanztrends)
» Eli Lilly Aktie: Drei Katalysatoren ( Finanztrends)
» Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinn, neue Klagen ( Finanztrends)
» Techen Aktie: Makro-Faktoren dominieren ( Finanztrends)
» FTSE 100: Geopolitik drückt aufs Gemüt ( Finanztrends)
» SMI: Iran-Krieg belastet weiter ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Salzgitter, Zalando, SFC Energy, Fraport, Ibi...
- Wie Drillisch, ThyssenKrupp, Andritz, SMA Solar, ...
- Wie Zalando, Siemens Energy, Volkswagen Vz., Rhei...
- Ta Win Aktie: Kupfer-Zyklus entscheidet ( Finanzt...
- Tech-Aktien: KI-Hoffnung gegen Krisenangst ( Fina...
- UBS Aktie: Starke Zahlen, großer Gegenwind ( Fina...
Featured Partner Video
D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte
Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschaf...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel