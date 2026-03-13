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AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)

13.03.2026, 2284 Zeichen

AleAnna stärkt seine Position im italienischen Gasmarkt deutlich. Neue Daten belegen einen kräftigen Anstieg der nachgewiesenen Reserven zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Dieser Zuwachs verbessert die Planungssicherheit für die kommenden Jahre erheblich und rückt das Unternehmen stärker in den Fokus der Anleger.

Sprung bei den Gasvorkommen

Am Donnerstag bestätigte das Unternehmen, dass die nachgewiesenen Gasreserven (Proved Reserves) zum Jahresende 2025 auf 25,8 Milliarden Kubikfuß (Bcf) gestiegen sind. Dies entspricht einem Zuwachs von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und das, obwohl die Produktion des Kalenderjahres 2025 bereits abgezogen wurde.

Die unabhängige Bewertung durch das Beratungsunternehmen DeGolyer und MacNaughton unterstreicht die positive Entwicklung in der Po-Ebene. Besonders zwei Felder trieben das Wachstum: Die Reserven im Longanesi-Feld stiegen um 37 Prozent, während das Gradizza-Feld ein Plus von 75 Prozent verzeichnete. Zudem meldete AleAnna für Longanesi erstmals produzierende Reserven und nahm das Trava-Feld neu in die Gesamtaufstellung auf.

Geologische Erfolge als Treiber

Verantwortlich für die deutliche Aufwärtsrevision ist die Entdeckung zusätzlicher geologischer Strukturen, sogenannter „Thin-bed Turbidites“. Diese Funde ermöglichen es dem Unternehmen, die Produktivität seiner bestehenden Felder neu zu bewerten und die langfristige Förderstrategie zu festigen.

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(13.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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