Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

13.03.2026, 2454 Zeichen

Beiersdorf kämpft mit den Folgen einer schwachen Prognose für 2026, die das Papier zuletzt auf ein neues Fünfjahrestief drückte. Während die operative Schwäche im Hautpflegemarkt viele Anleger verunsichert, setzt der Großaktionär mit Millionen-Zukäufen ein deutliches Gegensignal.

Prognose drückt auf die Stimmung

Der Auslöser für den massiven Abwärtsdruck liegt in der verhaltenen Guidance. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand lediglich mit einem flachen bis leichtem Umsatzwachstum und einer Marge, die unter dem Vorjahreswert von 14,0 Prozent liegen dürfte. Vor allem steigende Rohstoffkosten und Probleme im chinesischen Travel-Retail-Segment belasten die Bilanz. Die Flaggschiffmarke Nivea lieferte 2025 mit einem organischen Plus von nur 0,9 Prozent ebenfalls wenig Grund zur Euphorie.

Die Marktreaktion fiel drastisch aus. Auf Jahressicht verlor die Aktie über 41 Prozent an Wert und markierte heute bei 78,56 Euro ein neues 52-Wochen-Tief. RBC Capital Markets verschärfte die Lage durch eine Herabstufung auf „Underperform“ und ein neues Kursziel von 70 Euro. Inmitten dieser Schwächephase agiert jedoch die BBG Holding als Käufer: Der Großaktionär investierte zuletzt rund 20 Millionen Euro in über 240.000 zusätzliche Anteile.

Signale für eine Bodenbildung

Zusätzlich stützt das Unternehmen den Kurs durch ein neues Aktienrückkaufprogramm über 750 Millionen Euro, das über die nächsten zwei Jahre laufen soll. Technisch nähert sich der Titel mit einem RSI-Wert von 34,6 einer überverkauften Situation. Die psychologisch wichtige Marke von 79 Euro wurde zuletzt zwar unterschritten, dient aber weiterhin als Orientierung für eine mögliche Stabilisierung.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Beiersdorf ?

Klarheit über den Erfolg der strategischen Neuausrichtung von Nivea dürften die Quartalszahlen am 21. April liefern. Kurz darauf folgt am 23. April die Hauptversammlung. Für Aktionäre steht zudem die Auszahlung der Dividende von 1,00 Euro je Aktie am 28. April an (Ex-Tag: 24. April).

Anzeige

Beiersdorf-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Beiersdorf-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Beiersdorf-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Beiersdorf-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Beiersdorf: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(13.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner Strabag

Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17). >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Komplementärmedizin: WHO-Strategie trifft auf deutsche Debatten ( Finanz...

» Delivra Health Brands Aktie: E-Commerce-Hoffnung ( Finanztrends)

» Ericsson Aktie: Kurs auf 6G ( Finanztrends)

» OCI Aktie: Ära Sawiris endet ( Finanztrends)

» S&P 500: Ölpreis-Schock belastet ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Drei Katalysatoren ( Finanztrends)

» Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinn, neue Klagen ( Finanztrends)

» Techen Aktie: Makro-Faktoren dominieren ( Finanztrends)

» FTSE 100: Geopolitik drückt aufs Gemüt ( Finanztrends)

» SMI: Iran-Krieg belastet weiter ( Finanztrends)