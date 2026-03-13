DFI Retail Aktie: Dividendentermin fixiert ( Finanztrends)

13.03.2026, 2015 Zeichen

Die DFI Retail Group hat die Weichen für das laufende Jahr gestellt. Nach der Vorlage der Jahresergebnisse für 2025 richtet sich der Blick der Anteilseigner nun auf den bevorstehenden Ex-Dividenden-Tag, der für die kurzfristige Renditeplanung eine zentrale Rolle spielt.

Gewinnplus im Rücken

Der asiatische Einzelhandelsriese, der früher unter dem Namen Dairy Farm International firmierte, blickt auf ein stabiles Geschäftsjahr zurück. Bereits am 3. März veröffentlichte der Konzern seine vorläufigen Zahlen für 2025. Dabei konnte ein bereinigter Gewinn von 270 Millionen US-Dollar ausgewiesen werden. Dieses Ergebnis spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zwischen Supermärkten, Drogerien und Convenience-Shops zu behaupten.

Wichtiger Stichtag im März

Für Anleger steht nun ein konkreter Termin im Finanzkalender im Vordergrund: Am 19. März 2026 wird die Aktie ex Dividende gehandelt. Dieser Stichtag ist für Aktionäre die entscheidende Marke, um Anspruch auf die kommenden Ausschüttungen zu haben.

Das Marktumfeld in Asien bleibt durch veränderte Konsumgewohnheiten und die allgemeine Wirtschaftslage in Bewegung. Die nächsten Veröffentlichungen der DFI Retail Group werden Aufschluss darüber geben, wie erfolgreich die Anpassungen der Geschäftsstrategie auf die dynamische Nachfrage im asiatischen Raum wirken.

Bildnachweis

