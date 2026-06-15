SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Erste Group, RBI, Bawag ...

15.06.2026, 2812 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran hat dem ATX am Freitag zu einem neuen Rekordhoch verholfen. Aus dem Handel ging der österreichische Leitindex um 3,06 Prozent fester auf 6.258,71 Punkten. Im Tageshoch war das Börsenbarometer bis auf gut 6.276 Einheiten gestiegen. Auf Wochensicht verzeichnete es einen Gewinn von 2,9 Prozent. Für den ATX Prime ging es vor dem Wochenende um 2,99 Prozent auf 3.085,80 Zähler hinauf. Damit entwickelte sich der vergleichsweise konjunktursensible heimische Aktienmarkt auch noch einmal besser als das durchaus starke europäische Börsenumfeld. Der Brent-Ölpreis fiel inzwischen deutlich und markierte zeitweise den tiefsten Stand seit Mitte März. Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch iranische Vertreter stellten ein baldiges Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges in Aussicht. Das Abkommen sei "so nah wie noch nie", sagte Medienberichten zufolge Irans Außenminister Abbas Araqchi. Westliche Insider stellten eine Unterzeichnung noch an diesem Sonntag in Aussicht. 

In Wien waren die für den Leitindex wichtigen Bankaktien stark gesucht. Erste Group , Bawag und RBI zogen jeweils zwischen 2,4 und 4,8 Prozent an. Sie hatten mit Beginn des Iran-Kriegs noch unter Stagflationssorgen gelitten, die nun weiter abnahmen. Marktbeobachter verwiesen zudem auf eine Versteilerung der Zinskurven, was den Geldhäusern, die sich kurzfristig refinanzieren, um längerfristig zu verleihen, in die Karten spielt. Klare Aufschläge gab es auch bei den konjunktursensiblen und energieintensiven Industriewerten. Besonders deutlich kletterten Wienerberger um 5,6 Prozent hoch. Voestalpine steigerten sich um 2,7 Prozent. Die allgemein gestiegene Risikofreude gab zudem der KI-Rally neue Nahrung - AT&S stiegen um 7,8 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Verbund und OMV wurden dagegen von fallenden Energiepreisen belastet, die Kursverluste blieben mit 0,5 respektive 0,1 Prozent aber überschaubar. Do&Co zogen um weitere 5,4 Prozent auf 203,50 Euro an und näherten sich so wieder dem Niveau vor Beginn des Iran-Krieges an. Neben der Hoffnung auf eine Belebung des Flugverkehrs im Nahen Osten hatten die Titel zuletzt auch von Quartalszahlen profitiert. In Reaktion auf Letztere hoben nun Analysten ihr Kursziel von 260 auf 265 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung. Der Caterer sei trotz Nahost-Unsicherheit gut aufgestellt, um robustes Wachstum zu erzielen und die Rentabilität zu steigern.

EVN stachen im verhaltenen Sektorumfeld mit einem Zuwachs von vier Prozent auf 29,55 Euro positiv hervor. Die Erste Group hob ihr Kursziel für die Aktien von 35,50 auf 36,00 an und bestätigte die Kaufempfehlung. Der zuständige Experte erwartet fürs Gesamtjahr Ergebnisse am oberen Ende der vom Unternehmen prognostizierten Spanne."


(15.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awardverleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, DO&CO, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Bawag, VIG, Bajaj Mobility AG, Porr, Lenzing, Uniqa, Strabag, Addiko Bank, Verbund, Agrana, BTV AG, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG.

Random Partner

CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Erste Group, RBI, Bawag ...

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.6.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter (audio cd.at)

» PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» ATX knackt 6.200-Punkte-Marke: Wiener Börse feiert Rekordtag mit über 3 ...

» Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordnive...

» Wiener Börse zu Mittag auf All-time-High-Niveau: Do&Co, Wienerberger und...

» Vom Schachtelwirt zum Sparringpartner: Harald Suekar über Karrierebrüche...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 24 Peer Group Watch Ölindustrie
21st Austria weekly - FACC, AT&S (12/06/2026)
Nalvurikenz Erfahrungen 2026: Wie Nutzer die Plattform sehen
ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Erste Group, RBI, Bawag ...
Guten Morgen mit Renault, Swiss Estates, Wurmtal ...
Research-Fazits zu Ferrari, Allianz, Axa, Easyjet ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: AT&S(1), OMV(1)
    BSN Vola-Event AT&S
    BSN Vola-Event HeidelbergCement
    BSN Vola-Event Deutsche Bank
    #gabb #2122
    Featured Partner Video

    Zertifikate Party Österreich: Volker Meinel, der Hebel- und Sekundärmarkt-Titelverteidiger (noch 5 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

    Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 5 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Volker Meinel, Marketing Manager bei BNP Paribas, zu Gast. Wir ha...

    Books josefchladek.com

    Bertien van Manen
    Let's Sit Down Before We Go
    2011
    MACK

    Pierre Bost
    Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
    1927
    Librairie des arts Décoratifs

    Karl Blossfeldt
    Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
    1932
    Verlag für Kunstwissenschaft

    Daido Moriyama
    Ligh and Shadow (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Joan van der Keuken
    Achter Glas
    1957
    C. de Boer jr.



    Autor: Mario Tunkowitsch

    15.06.2026, 2812 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran hat dem ATX am Freitag zu einem neuen Rekordhoch verholfen. Aus dem Handel ging der österreichische Leitindex um 3,06 Prozent fester auf 6.258,71 Punkten. Im Tageshoch war das Börsenbarometer bis auf gut 6.276 Einheiten gestiegen. Auf Wochensicht verzeichnete es einen Gewinn von 2,9 Prozent. Für den ATX Prime ging es vor dem Wochenende um 2,99 Prozent auf 3.085,80 Zähler hinauf. Damit entwickelte sich der vergleichsweise konjunktursensible heimische Aktienmarkt auch noch einmal besser als das durchaus starke europäische Börsenumfeld. Der Brent-Ölpreis fiel inzwischen deutlich und markierte zeitweise den tiefsten Stand seit Mitte März. Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch iranische Vertreter stellten ein baldiges Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges in Aussicht. Das Abkommen sei "so nah wie noch nie", sagte Medienberichten zufolge Irans Außenminister Abbas Araqchi. Westliche Insider stellten eine Unterzeichnung noch an diesem Sonntag in Aussicht. 

    In Wien waren die für den Leitindex wichtigen Bankaktien stark gesucht. Erste Group , Bawag und RBI zogen jeweils zwischen 2,4 und 4,8 Prozent an. Sie hatten mit Beginn des Iran-Kriegs noch unter Stagflationssorgen gelitten, die nun weiter abnahmen. Marktbeobachter verwiesen zudem auf eine Versteilerung der Zinskurven, was den Geldhäusern, die sich kurzfristig refinanzieren, um längerfristig zu verleihen, in die Karten spielt. Klare Aufschläge gab es auch bei den konjunktursensiblen und energieintensiven Industriewerten. Besonders deutlich kletterten Wienerberger um 5,6 Prozent hoch. Voestalpine steigerten sich um 2,7 Prozent. Die allgemein gestiegene Risikofreude gab zudem der KI-Rally neue Nahrung - AT&S stiegen um 7,8 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Verbund und OMV wurden dagegen von fallenden Energiepreisen belastet, die Kursverluste blieben mit 0,5 respektive 0,1 Prozent aber überschaubar. Do&Co zogen um weitere 5,4 Prozent auf 203,50 Euro an und näherten sich so wieder dem Niveau vor Beginn des Iran-Krieges an. Neben der Hoffnung auf eine Belebung des Flugverkehrs im Nahen Osten hatten die Titel zuletzt auch von Quartalszahlen profitiert. In Reaktion auf Letztere hoben nun Analysten ihr Kursziel von 260 auf 265 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung. Der Caterer sei trotz Nahost-Unsicherheit gut aufgestellt, um robustes Wachstum zu erzielen und die Rentabilität zu steigern.

    EVN stachen im verhaltenen Sektorumfeld mit einem Zuwachs von vier Prozent auf 29,55 Euro positiv hervor. Die Erste Group hob ihr Kursziel für die Aktien von 35,50 auf 36,00 an und bestätigte die Kaufempfehlung. Der zuständige Experte erwartet fürs Gesamtjahr Ergebnisse am oberen Ende der vom Unternehmen prognostizierten Spanne."


    (15.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awardverleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, DO&CO, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Bawag, VIG, Bajaj Mobility AG, Porr, Lenzing, Uniqa, Strabag, Addiko Bank, Verbund, Agrana, BTV AG, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG.

    Random Partner

    CPI Europe AG
    Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Erste Group, RBI, Bawag ...

    » Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.6.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter (audio cd.at)

    » PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » ATX knackt 6.200-Punkte-Marke: Wiener Börse feiert Rekordtag mit über 3 ...

    » Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordnive...

    » Wiener Börse zu Mittag auf All-time-High-Niveau: Do&Co, Wienerberger und...

    » Vom Schachtelwirt zum Sparringpartner: Harald Suekar über Karrierebrüche...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 24 Peer Group Watch Ölindustrie
    21st Austria weekly - FACC, AT&S (12/06/2026)
    Nalvurikenz Erfahrungen 2026: Wie Nutzer die Plattform sehen
    ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Erste Group, RBI, Bawag ...
    Guten Morgen mit Renault, Swiss Estates, Wurmtal ...
    Research-Fazits zu Ferrari, Allianz, Axa, Easyjet ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: AT&S(1), OMV(1)
      BSN Vola-Event AT&S
      BSN Vola-Event HeidelbergCement
      BSN Vola-Event Deutsche Bank
      #gabb #2122
      Featured Partner Video

      Zertifikate Party Österreich: Volker Meinel, der Hebel- und Sekundärmarkt-Titelverteidiger (noch 5 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

      Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 5 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Volker Meinel, Marketing Manager bei BNP Paribas, zu Gast. Wir ha...

      Books josefchladek.com

      Yusuf Sevinçli
      Tumult
      2024
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Ralph Gibson
      The Somnambulist
      1970
      Lustrum Press

      Masahisa Fukase
      Sasuke
      2025
      Atelier EXB

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Richard Avedon
      Nothing Personal
      1964
      Atheneum Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de