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Börsegeschichte 15.6.: Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

15.06.2026, 497 Zeichen

IPOs:
15.06.1992: Flughafen Wien: Flughafen Wien mit IPO in Wien. Emissionserlös war 1,75 Mrd. ATS.

Bisher gab es an einem 15. Juni 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.06. beträgt -0,22%. Der beste 15.06. fand im Jahr 2012 mit 2,02% statt, der schlechteste 15.06. im Jahr 2009 mit -2,90%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)


(15.06.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    15.06.2026, 497 Zeichen

    IPOs:
    15.06.1992: Flughafen Wien: Flughafen Wien mit IPO in Wien. Emissionserlös war 1,75 Mrd. ATS.

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