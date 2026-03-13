Glasindustrie in der Lausitz vor dem Kollaps ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
13.03.2026, 4993 Zeichen
Die deutsche Glasindustrie steckt in der tiefsten Strukturkrise ihrer Geschichte. Hunderte hochqualifizierte Jobs in der traditionellen Glas-Lausitz sind akut bedroht. Gewerkschaften fordern eine politische Kehrtwende, um die Deindustrialisierung zu stoppen.
Letzte Solar-Glasfabrik der EU schließt für immer
Das Ende kam mit dem Rückzug eines Investors. Die Glasmanufaktur Brandenburg (GMB) in Tschernitz, einst die letzte Solar-Glasfabrik der Europäischen Union, wird nicht gerettet. Rund 220 Mitarbeiter erhielten im Dezember 2025 ihre Kündigungen; die letzten Beschäftigungsverhältnisse laufen jetzt im März 2026 aus.
Anzeige
Wenn betriebsbedingte Kündigungen wie in der Glasindustrie drohen, müssen Arbeitnehmervertreter schnell und rechtssicher handeln. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Betriebsräte mit Muster-Punkteschemata und Verhandlungstipps für einen fairen Interessenausgleich. Kostenlose Anleitung für Sozialplan-Verhandlungen sichern
Für die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) ist dies eine „industriepolitische Kapitulation“. Die Gewerkschaft kritisiert scharf, dass die Politik in Berlin zu sehr auf Marktkräfte setzte, anstatt eine strategisch wichtige Schlüsselindustrie für die Energiewende zu schützen. Deutschland und die EU sind nun bei diesem kritischen Bauteil für Solarmodule vollständig auf subventionierte Importe aus Asien angewiesen. Betriebsrat und IGBCE hatten monatelang verhandelt und protestiert – vergeblich.
Regionale Abwärtsspirale: Drebkau und Bernsdorf folgen
Die Schließung in Tschernitz ist kein Einzelfall, sondern Teil einer Abwärtsspirale in der gesamten Lausitz. Bereits 2025 hatte Ardagh Glass Packaging die Stilllegung seines Werks in Drebkau mit 163 Arbeitsplätzen angekündigt. Ein bitterer Schlag für einen Standort, der kurz zuvor noch sein 110-jähriges Bestehen feierte. Die Belegschaft wird nun schrittweise in eine Transfergesellschaft überführt.
Ein ähnliches Schicksal ereilte das Werk von O-I Glasspack in Bernsdorf nach einer Ankündigung im Oktober 2025. Die IGBCE warnt: Diese geballten Schließungen zerstören nicht nur Existenzen, sondern destabilisieren die gesamte regionale Wirtschaftsstruktur. Die Gewerkschaft prüft alle Mittel, vom Betriebsratsdialog bis zum öffentlichen Protest.
Auch Pharmaspezialist Gerresheimer unter Druck
Während die traditionelle Glasindustrie an Energiekosten zerbricht, gerät auch der spezialisierte Pharmasektor unter Druck. Der Düsseldorfer Konzern Gerresheimer, Hersteller von Verpackungen für Pharma und Kosmetik, steckt in finanziellen Turbulenzen. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 verzögert sich aufgrund interner Untersuchungen und Prüfungen der BaFin.
Gleichzeitig treibt das Management ein umfassendes Transformationsprogramm voran, um Kosten zu senken und effizienter zu produzieren. Ein Werk in den USA soll noch 2026 schließen. Die deutschen Betriebsräte sind alarmiert. Sie beobachten genau, ob die Sanierungsmaßnahmen nicht auch zu Jobabbau und verschlechterten Arbeitsbedingungen an den Heimatstandorten führen.
Anzeige
Um bei massiven Umstrukturierungen und Sanierungsmaßnahmen die Interessen der Belegschaft wirksam zu vertreten, sind fundierte Kenntnisse der Mitbestimmungsrechte unerlässlich. Erfahren Sie in diesem Gratis-E-Book, wie Sie als Betriebsrat Ihre Rechte bei Arbeitszeit und Überwachung rechtssicher durchsetzen. Leitfaden zu Mitbestimmungsrechten kostenlos downloaden
Analyse: Energiekosten erdrücken Schlüsselindustrie
Die Krise offenbart ein systemisches Problem: Die Glasherstellung ist extrem energieintensiv. Hohe und volatile Energiepreise sowie die Kosten der Klimatransformation setzen die Betriebe existenziell unter Druck. Können sie keine bezahlbare grüne Energie sichern oder halten sie dem Wettbewerb aus Regionen mit niedrigeren Kosten nicht stand, folgt oft der Marktrückzug.
Arbeitsrechtler stellen fest, dass Betriebsräte zunehmend in die Defensive gedrängt werden. Statt für höhere Löhne verhandeln sie vorrangig über Sozialpläne, Abfindungen und Transfergesellschaften. Diese bieten zwar eine finanzielle Brücke und Umschulung für bis zu zwölf Monate. Eine nachhaltige Industriepolitik ersetzen sie aber nicht. Die Gewerkschaften sehen den industriellen Kern Deutschlands systematisch schwinden.
Ausblick: Appell an die Politik
Für das Jahr 2026 bleibt die Lage angespannt. Die endgültigen Schließungen in Tschernitz, Drebkau und Bernsdorf hinterlassen dauerhafte Lücken. Die IGBCE wird ihren politischen Druck erhöhen. Ihre Forderungen sind klar: wettbewerbsfähige Industriestrompreise, gezielte Förderung für die grüne Transformation und der Schutz strategischer Lieferketten wie der Solar-Glasproduktion.
Ohne eine Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik, so die Warning, könnte die Restrukturierungswelle weitere Branchen erfassen. Für die betroffenen Glasfacharbeiter hängt die Zukunft nun am Erfolg der Transfergesellschaften. Ihre hochspezialisierten Jobs werden im deutschen Industrielandschaftsbild wohl für immer fehlen.
Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.
Random Partner
VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)
» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)
» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...
» AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)
» KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)
» Nierenärzte warnen vor Zucker in Softdrinks ( Finanztrends)
» Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)
» Liberty Media Aktie: Strategische Weichenstellungen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- #gabb Volumensradar: Uniqa, Porr, CPI Europe (#ga...
- PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Chri...
- (Christian Drastil)
- Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktient...
- Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanzt...
- Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanzt...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
13.03.2026, 4993 Zeichen
Die deutsche Glasindustrie steckt in der tiefsten Strukturkrise ihrer Geschichte. Hunderte hochqualifizierte Jobs in der traditionellen Glas-Lausitz sind akut bedroht. Gewerkschaften fordern eine politische Kehrtwende, um die Deindustrialisierung zu stoppen.
Letzte Solar-Glasfabrik der EU schließt für immer
Das Ende kam mit dem Rückzug eines Investors. Die Glasmanufaktur Brandenburg (GMB) in Tschernitz, einst die letzte Solar-Glasfabrik der Europäischen Union, wird nicht gerettet. Rund 220 Mitarbeiter erhielten im Dezember 2025 ihre Kündigungen; die letzten Beschäftigungsverhältnisse laufen jetzt im März 2026 aus.
Anzeige
Wenn betriebsbedingte Kündigungen wie in der Glasindustrie drohen, müssen Arbeitnehmervertreter schnell und rechtssicher handeln. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Betriebsräte mit Muster-Punkteschemata und Verhandlungstipps für einen fairen Interessenausgleich. Kostenlose Anleitung für Sozialplan-Verhandlungen sichern
Für die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) ist dies eine „industriepolitische Kapitulation“. Die Gewerkschaft kritisiert scharf, dass die Politik in Berlin zu sehr auf Marktkräfte setzte, anstatt eine strategisch wichtige Schlüsselindustrie für die Energiewende zu schützen. Deutschland und die EU sind nun bei diesem kritischen Bauteil für Solarmodule vollständig auf subventionierte Importe aus Asien angewiesen. Betriebsrat und IGBCE hatten monatelang verhandelt und protestiert – vergeblich.
Regionale Abwärtsspirale: Drebkau und Bernsdorf folgen
Die Schließung in Tschernitz ist kein Einzelfall, sondern Teil einer Abwärtsspirale in der gesamten Lausitz. Bereits 2025 hatte Ardagh Glass Packaging die Stilllegung seines Werks in Drebkau mit 163 Arbeitsplätzen angekündigt. Ein bitterer Schlag für einen Standort, der kurz zuvor noch sein 110-jähriges Bestehen feierte. Die Belegschaft wird nun schrittweise in eine Transfergesellschaft überführt.
Ein ähnliches Schicksal ereilte das Werk von O-I Glasspack in Bernsdorf nach einer Ankündigung im Oktober 2025. Die IGBCE warnt: Diese geballten Schließungen zerstören nicht nur Existenzen, sondern destabilisieren die gesamte regionale Wirtschaftsstruktur. Die Gewerkschaft prüft alle Mittel, vom Betriebsratsdialog bis zum öffentlichen Protest.
Auch Pharmaspezialist Gerresheimer unter Druck
Während die traditionelle Glasindustrie an Energiekosten zerbricht, gerät auch der spezialisierte Pharmasektor unter Druck. Der Düsseldorfer Konzern Gerresheimer, Hersteller von Verpackungen für Pharma und Kosmetik, steckt in finanziellen Turbulenzen. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 verzögert sich aufgrund interner Untersuchungen und Prüfungen der BaFin.
Gleichzeitig treibt das Management ein umfassendes Transformationsprogramm voran, um Kosten zu senken und effizienter zu produzieren. Ein Werk in den USA soll noch 2026 schließen. Die deutschen Betriebsräte sind alarmiert. Sie beobachten genau, ob die Sanierungsmaßnahmen nicht auch zu Jobabbau und verschlechterten Arbeitsbedingungen an den Heimatstandorten führen.
Anzeige
Um bei massiven Umstrukturierungen und Sanierungsmaßnahmen die Interessen der Belegschaft wirksam zu vertreten, sind fundierte Kenntnisse der Mitbestimmungsrechte unerlässlich. Erfahren Sie in diesem Gratis-E-Book, wie Sie als Betriebsrat Ihre Rechte bei Arbeitszeit und Überwachung rechtssicher durchsetzen. Leitfaden zu Mitbestimmungsrechten kostenlos downloaden
Analyse: Energiekosten erdrücken Schlüsselindustrie
Die Krise offenbart ein systemisches Problem: Die Glasherstellung ist extrem energieintensiv. Hohe und volatile Energiepreise sowie die Kosten der Klimatransformation setzen die Betriebe existenziell unter Druck. Können sie keine bezahlbare grüne Energie sichern oder halten sie dem Wettbewerb aus Regionen mit niedrigeren Kosten nicht stand, folgt oft der Marktrückzug.
Arbeitsrechtler stellen fest, dass Betriebsräte zunehmend in die Defensive gedrängt werden. Statt für höhere Löhne verhandeln sie vorrangig über Sozialpläne, Abfindungen und Transfergesellschaften. Diese bieten zwar eine finanzielle Brücke und Umschulung für bis zu zwölf Monate. Eine nachhaltige Industriepolitik ersetzen sie aber nicht. Die Gewerkschaften sehen den industriellen Kern Deutschlands systematisch schwinden.
Ausblick: Appell an die Politik
Für das Jahr 2026 bleibt die Lage angespannt. Die endgültigen Schließungen in Tschernitz, Drebkau und Bernsdorf hinterlassen dauerhafte Lücken. Die IGBCE wird ihren politischen Druck erhöhen. Ihre Forderungen sind klar: wettbewerbsfähige Industriestrompreise, gezielte Förderung für die grüne Transformation und der Schutz strategischer Lieferketten wie der Solar-Glasproduktion.
Ohne eine Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik, so die Warning, könnte die Restrukturierungswelle weitere Branchen erfassen. Für die betroffenen Glasfacharbeiter hängt die Zukunft nun am Erfolg der Transfergesellschaften. Ihre hochspezialisierten Jobs werden im deutschen Industrielandschaftsbild wohl für immer fehlen.
Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.
Random Partner
VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)
» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)
» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...
» AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)
» KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)
» Nierenärzte warnen vor Zucker in Softdrinks ( Finanztrends)
» Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)
» Liberty Media Aktie: Strategische Weichenstellungen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- #gabb Volumensradar: Uniqa, Porr, CPI Europe (#ga...
- PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Chri...
- (Christian Drastil)
- Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktient...
- Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanzt...
- Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanzt...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard