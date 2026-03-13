SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ING Aktie: Fokus auf Kapitalrückgabe ( Finanztrends)

13.03.2026, 2697 Zeichen

Die niederländische ING Groep setzt ihren Kurs der konsequenten Kapitalrückgabe an die Aktionäre fort. Während das aktuelle Aktienrückkaufprogramm bereits weit fortgeschritten ist, bereitet sich die Bank gleichzeitig auf einen bedeutenden Wechsel im Finanzressort vor. Für Investoren stellt sich nun die Frage, wie die Bank die Balance zwischen attraktiven Ausschüttungen und dem sich wandelnden Zinsumfeld meistert.

Rückkaufprogramm auf der Zielgeraden

Die ING hat signifikante Fortschritte bei ihrem 1,1 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm erzielt. Allein in der ersten Märzwoche erwarb das Institut über 1,7 Millionen eigene Anteile zu einem Durchschnittspreis von 23,00 Euro. Damit sind inzwischen knapp 77 Prozent des Gesamtvolumens abgeschlossen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die harte Kernkapitalquote (CET1) planmäßig in Richtung der Zielmarke von 13 Prozent zu steuern.

Personalwechsel und Dividendenpläne

Neben den Rückkäufen rückt die anstehende Hauptversammlung in den Fokus. Hier soll Ida Lerner als neue Finanzchefin die Nachfolge von Tanate Phutrakul antreten. Zudem steht die Abstimmung über eine Schlussdividende von 0,736 Euro pro Aktie auf der Agenda. Basis für diese Ausschüttung ist ein stabiles Jahresergebnis von 6,3 Milliarden Euro aus dem Geschäftsjahr 2025.

Trotz dieser soliden operativen Basis steht die Aktie heute unter Druck und verliert rund 4,1 Prozent auf 22,68 Euro. Marktbeobachter führen dies unter anderem auf die allgemeine Nervosität vor der nächsten EZB-Zinsentscheidung zurück. Da das Kreditwachstum der ING im Vorjahr um über 56 Milliarden Euro zulegen konnte, reagiert der Titel sensibel auf Signale bezüglich der künftigen Zinsmarge.

Wichtige Termine im Überblick
    1. März 2026: Zinsentscheidung der EZB
    1. April 2026: Jahreshauptversammlung der ING Groep
    1. April 2026: Geplanter Abschluss des Aktienrückkaufs

Mit dem Abschluss des Rückkaufprogramms im April und der Neubesetzung des CFO-Postens stehen bei der ING wegweisende Wochen an. Entscheidend für den weiteren Kursverlauf wird die EZB-Sitzung am 19. März sein, da Hinweise auf die künftige Gestaltung des Leitzinses von aktuell 2,15 Prozent die Nettozinseinkommen der Bank unmittelbar beeinflussen dürften.

(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

