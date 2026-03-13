Korro Bio Aktie: Insider kaufen nach ( Finanztrends)

13.03.2026, 2587 Zeichen

Trotz eines Kursrückgangs von rund 63 Prozent in den vergangenen sechs Monaten zeigen drei Großinvestoren auffälliges Kaufinteresse an Korro Bio. Am 10. März 2026 erwarben Baskett Forest, Edward T. Mathers (über NEA 17) und Mohamad Makhzoumi jeweils 207.100 Stammaktien zu je 11,11 Dollar – ein Gesamtinvestment von je 2,3 Millionen Dollar. Jeder der drei hält damit mittelbar rund 1,3 Millionen Aktien.

Auffällig ist das Timing: Die nächste Ergebnisveröffentlichung steht für den 18. März an – nur wenige Tage entfernt. Kurz vor solchen Terminen kauft niemand in dieser Größenordnung, ohne eine klare Überzeugung zu haben.

Frisches Kapital und Analystenrückenwind

Neben den Insider-Käufen sorgte zuletzt eine Privatplatzierung für Aufmerksamkeit. Korro Bio schloss eine PIPE-Finanzierungsrunde mit einem Bruttoemissionserlös von rund 85 Millionen Dollar ab. Angeführt wurde die Runde von Venrock Healthcare Capital Partners, mit Beteiligung weiterer Investoren wie ADAR1 Capital Management und New Enterprise Associates.

Im Zuge eines virtuellen Analyst Day aktualisierten gleich mehrere Häuser ihre Einschätzungen. Clear Street hob die Aktie auf „Buy" an und setzte das Kursziel auf 18,00 Dollar. H.C. Wainwright folgte mit einem „Buy"-Rating und einem Ziel von 20,00 Dollar. Das höchste Kursziel lieferte Piper Sandler: Die Analysten stuften den Titel auf „Overweight" hoch und sehen das Potenzial bei 30,00 Dollar – mit Blick auf das RNA-Editierungs-Programm KRRO-121 für seltene Stoffwechselerkrankungen wie Harnstoffzyklusstörungen und hepatische Enzephalopathie.

Solide Bilanz, aber noch keine Gewinne

Der Kurs notiert derzeit bei rund 11,50 Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei gut 113,8 Millionen Dollar. Trotz der 44-prozentigen Erholung seit Jahresbeginn 2026 ist das Niveau noch weit von früheren Kursniveaus entfernt. Die Bilanz zeigt mehr Barmittel als Schulden – ein stabilisierender Faktor. Profitabilität erwartet für 2026 allerdings kein Analyst.

Die nächsten Tage dürften zeigen, ob die Quartalszahlen am 18. März den Vertrauensvorschuss der Großinvestoren bestätigen können.

(13.03.2026)

