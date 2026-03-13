SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Korro Bio Aktie: Insider kaufen nach ( Finanztrends)

13.03.2026, 2587 Zeichen

Trotz eines Kursrückgangs von rund 63 Prozent in den vergangenen sechs Monaten zeigen drei Großinvestoren auffälliges Kaufinteresse an Korro Bio. Am 10. März 2026 erwarben Baskett Forest, Edward T. Mathers (über NEA 17) und Mohamad Makhzoumi jeweils 207.100 Stammaktien zu je 11,11 Dollar – ein Gesamtinvestment von je 2,3 Millionen Dollar. Jeder der drei hält damit mittelbar rund 1,3 Millionen Aktien.

Auffällig ist das Timing: Die nächste Ergebnisveröffentlichung steht für den 18. März an – nur wenige Tage entfernt. Kurz vor solchen Terminen kauft niemand in dieser Größenordnung, ohne eine klare Überzeugung zu haben.

Frisches Kapital und Analystenrückenwind

Neben den Insider-Käufen sorgte zuletzt eine Privatplatzierung für Aufmerksamkeit. Korro Bio schloss eine PIPE-Finanzierungsrunde mit einem Bruttoemissionserlös von rund 85 Millionen Dollar ab. Angeführt wurde die Runde von Venrock Healthcare Capital Partners, mit Beteiligung weiterer Investoren wie ADAR1 Capital Management und New Enterprise Associates.

Im Zuge eines virtuellen Analyst Day aktualisierten gleich mehrere Häuser ihre Einschätzungen. Clear Street hob die Aktie auf „Buy" an und setzte das Kursziel auf 18,00 Dollar. H.C. Wainwright folgte mit einem „Buy"-Rating und einem Ziel von 20,00 Dollar. Das höchste Kursziel lieferte Piper Sandler: Die Analysten stuften den Titel auf „Overweight" hoch und sehen das Potenzial bei 30,00 Dollar – mit Blick auf das RNA-Editierungs-Programm KRRO-121 für seltene Stoffwechselerkrankungen wie Harnstoffzyklusstörungen und hepatische Enzephalopathie.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Korro Bio?

Solide Bilanz, aber noch keine Gewinne

Der Kurs notiert derzeit bei rund 11,50 Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei gut 113,8 Millionen Dollar. Trotz der 44-prozentigen Erholung seit Jahresbeginn 2026 ist das Niveau noch weit von früheren Kursniveaus entfernt. Die Bilanz zeigt mehr Barmittel als Schulden – ein stabilisierender Faktor. Profitabilität erwartet für 2026 allerdings kein Analyst.

Die nächsten Tage dürften zeigen, ob die Quartalszahlen am 18. März den Vertrauensvorschuss der Großinvestoren bestätigen können.

Anzeige

Korro Bio-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Korro Bio-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Korro Bio-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Korro Bio-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Korro Bio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Strabag
    Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Nervende Narrative - wer kennt ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?

    Nervende Narrative: Kennt jemand ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?

    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber ...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag



    Autor: Finanztrends

    13.03.2026, 2587 Zeichen

    Trotz eines Kursrückgangs von rund 63 Prozent in den vergangenen sechs Monaten zeigen drei Großinvestoren auffälliges Kaufinteresse an Korro Bio. Am 10. März 2026 erwarben Baskett Forest, Edward T. Mathers (über NEA 17) und Mohamad Makhzoumi jeweils 207.100 Stammaktien zu je 11,11 Dollar – ein Gesamtinvestment von je 2,3 Millionen Dollar. Jeder der drei hält damit mittelbar rund 1,3 Millionen Aktien.

    Auffällig ist das Timing: Die nächste Ergebnisveröffentlichung steht für den 18. März an – nur wenige Tage entfernt. Kurz vor solchen Terminen kauft niemand in dieser Größenordnung, ohne eine klare Überzeugung zu haben.

    Frisches Kapital und Analystenrückenwind

    Neben den Insider-Käufen sorgte zuletzt eine Privatplatzierung für Aufmerksamkeit. Korro Bio schloss eine PIPE-Finanzierungsrunde mit einem Bruttoemissionserlös von rund 85 Millionen Dollar ab. Angeführt wurde die Runde von Venrock Healthcare Capital Partners, mit Beteiligung weiterer Investoren wie ADAR1 Capital Management und New Enterprise Associates.

    Im Zuge eines virtuellen Analyst Day aktualisierten gleich mehrere Häuser ihre Einschätzungen. Clear Street hob die Aktie auf „Buy" an und setzte das Kursziel auf 18,00 Dollar. H.C. Wainwright folgte mit einem „Buy"-Rating und einem Ziel von 20,00 Dollar. Das höchste Kursziel lieferte Piper Sandler: Die Analysten stuften den Titel auf „Overweight" hoch und sehen das Potenzial bei 30,00 Dollar – mit Blick auf das RNA-Editierungs-Programm KRRO-121 für seltene Stoffwechselerkrankungen wie Harnstoffzyklusstörungen und hepatische Enzephalopathie.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Korro Bio?

    Solide Bilanz, aber noch keine Gewinne

    Der Kurs notiert derzeit bei rund 11,50 Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei gut 113,8 Millionen Dollar. Trotz der 44-prozentigen Erholung seit Jahresbeginn 2026 ist das Niveau noch weit von früheren Kursniveaus entfernt. Die Bilanz zeigt mehr Barmittel als Schulden – ein stabilisierender Faktor. Profitabilität erwartet für 2026 allerdings kein Analyst.

    Die nächsten Tage dürften zeigen, ob die Quartalszahlen am 18. März den Vertrauensvorschuss der Großinvestoren bestätigen können.

    Anzeige

    Korro Bio-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Korro Bio-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

    Die neusten Korro Bio-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Korro Bio-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Korro Bio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (13.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    CPI Europe AG
    Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

    » Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

    » Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

    » Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

    » Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

    » Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

    » Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
    Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Strabag
      Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Nervende Narrative - wer kennt ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?

      Nervende Narrative: Kennt jemand ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?

      Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber ...

      Books josefchladek.com

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de