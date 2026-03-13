Pflugfelder Gruppe startet Hochbau für LUMEN-Quartier in Remseck ( Finanztrends)

13.03.2026, 3422 Zeichen

Die Pflugfelder Unternehmensgruppe hat heute den Hochbau für das Neubauprojekt LUMEN in Remseck-Neckarrems gestartet. Damit beginnt die konkrete Umsetzung des ersten Bauvorhabens im neuen Gebiet „Östlich Marbacher Straße“. Insgesamt entstehen 97 Wohneinheiten in sechs Mehrfamilienhäusern, dazu kommt ein REWE-Markt. Die Fertigstellung ist für März 2029 geplant.

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Mischung aus Eigentum und gefördertem Mieten

Das Projekt setzt auf ein durchmischtes Konzept. Von den 97 Wohnungen sind 41 klassische Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern. Die Preise liegen zwischen 339.500 und 741.000 Euro. Gleichzeitig integriert LUMEN 15 sozial geförderte Mietwohnungen.

Remsecks Oberbürgermeister Dirk Schönberger betont die Bedeutung dieser Quote für bezahlbaren Wohnraum. Die Kombination verschiedener Wohnformen im selben Quartier gilt unter Stadtplanern als vorbildlich. Der integrierte Supermarkt soll zudem die Nahversorgung für den ganzen Stadtteil verbessern.

Architektur mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Das Stuttgarter Architekturbüro STEINHOFF | HAEHNEL entwirft das Quartier mit warmen Cremeweiß-Fassaden. Ein besonderes Merkmal wird die vertikale Fassadenbegrünung sein. Das Projekt strebt hohe ökologische Standards an, darunter das KfW-40-NH-Zertifikat und QNG- sowie DGNB-Zertifizierungen.

Für die Energieversorgung sorgen Luft-Wasser-Wärmepumpen und großflächige Photovoltaikanlagen. Eine Tiefgarage mit 154 Stellplätzen wird bereits für Elektromobilität vorgerüstet. Können so die Betriebskosten für die künftigen Bewohner niedrig gehalten werden?

Enger Zeitplan für die Region

Nach den Erschließungsarbeiten im Herbst 2025 übernimmt nun die Dreßler Bau GmbH aus Karlsruhe den Hochbau. Die Fundamentarbeiten sollen Mitte April 2026 beginnen. Das Gebiet an der neu benannten Planetenallee verbindet naturnahes Wohnen am Neckar mit guter Anbindung an Stuttgart und Ludwigsburg.

Julian Pflugfelder, geschäftsführender Gesellschafter der Projektgruppe, lobt die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt Remseck. Das Projekt reagiert auf den anhaltend hohen Wohnraumbedarf in der Metropolregion Stuttgart.

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Signal für den Immobilienmarkt

Die Realisierung eines solchen Großprojekts gilt in der aktuellen Marktphase als starkes Signal. Experten sehen in der Kombination aus freifinanziertem Eigentum und gefördertem Mietwohnungen einen wachsenden Trend. Energieeffiziente Neubauten mit niedrigen Betriebskosten haben zudem einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Angesichts steigender Baukosten und strengerer Vorgaben durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) setzen Investoren und Kommunen vermehrt auf nachhaltige Konzepte. Das LUMEN-Quartier könnte damit zur Blaupause für ähnliche Projekte im Speckgürtel anderer Großstädte werden.

(13.03.2026)

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