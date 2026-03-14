DGUV-Reform 2026: Teams verdrängen Einzelhandwerker ( Finanztrends)

14.03.2026, 7193 Zeichen

Die deutsche Handwerks- und Industriedienstleistungsbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Neue Sicherheitsvorschriften und schärfere Zeiterfassungsregeln machen den Einsatz mobiler Montageteams zum wirtschaftlichsten und sichersten Modell.

Seit dem 1. Januar 2026 ist die aktualisierte DGUV Vorschrift 2 in Kraft. Parallel verschärft sich der administrative Druck durch die elektronische Zeiterfassung. Branchenbeobachter sehen darin einen klaren Wettbewerbsvorteil für Teamstrukturen. Denn diese erfüllen die komplexen Anforderungen an Sicherheit und Compliance quasi von selbst. Während Unternehmen die erweiterten Unterstützungsmodelle der Reform nutzen, etabliert sich der Team-Einsatz als das komplianteste und effizienteste Betriebsmodell.

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Reform der DGUV Vorschrift 2: Mehr Flexibilität für Teams

Die Neufassung der DGUV Vorschrift 2 bringt entscheidende Erleichterungen. Die wichtigste Änderung: Das vereinfachte Kleinbetriebsmodell gilt nun für Betriebe mit bis zu 20 statt bisher 10 Beschäftigten. Für kleine und mittlere Montageunternehmen sinkt der administrative Aufwand deutlich. Ressourcen können stärker in Teamentwicklung fließen.

Zudem schreibt die Reform für größere Betriebe unter Regelbetreuung fest, dass Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit jeweils mindestens 20 Prozent der erforderlichen Betreuungsstunden leisten müssen. Dies sichert einen interdisziplinären Ansatz.

Ein weiterer Fortschritt ist die offizielle Zulassung der digitalen Beratung (IKT-Beratung). Nach einer Erstbegehung vor Ort darf ein Drittel der Grundbetreuung digital erfolgen. Mobile Teams, die oft auf wechselnden Baustellen im Einsatz sind, profitieren enorm von dieser Flexibilität. Sicherheitsunterweisungen und Gefährdungsbeurteilungen lassen sich nahtlos in digitale Arbeitsabläufe integrieren – ohne ständige Präsenz der Sicherheitsfachkraft.

Lösung für das Problem der „Alleinarbeit“

Der größte Vorteil mobiler Teams liegt im Umgang mit Gefahrensituationen. Nach DGUV Regel 100-001 und 112-139 ist die Alleinarbeit streng reglementiert. Arbeitet ein Handwerker außerhalb von Sicht- und Rufweite zu anderen Personen, trägt der Arbeitgeber eine erhöhte Verantwortung. Bei Tätigkeiten mit besonderen Risiken – etwa auf Gerüsten, mit Chemikalien oder in engen Räumen – ist Alleinarbeit oft nur mit großem technischen Aufwand erlaubt.

Für Solohandwerker bedeutet Compliance hohe Investitionen. Arbeitgeber müssen Personelle-Notsignal-Anlagen (PNA), Überwachungsprotokolle oder Totmannschalter bereitstellen. Für jeden Alleineinsatz sind zudem spezielle Gefährdungsbeurteilungen zu dokumentieren.

Mobile Montageteams lösen dieses Problem strukturell. Durch den Einsatz zu zweit oder in der Gruppe ist der erforderliche Sicht- und Rufkontakt stets gegeben. Sicherheitsexperten betonen, dass dieses „Vier-Augen-Prinzip“ die tatsächliche Sicherheit und Erste-Hilfe-Bereitschaft vor Ort erhöht. Den Arbeitgebern entfällt der komplexe technische Aufwand für gefährliche Alleinarbeiten, da die Anwesenheit eines zweiten Teammitglieds die Kernanforderung an sofortige Hilfe erfüllt.

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Elektronische Zeiterfassung und Einhaltung der Ruhezeiten

Neben der physischen Sicherheit bieten Teams Vorteile bei der administrativen Compliance, insbesondere bei den Arbeitszeiten. Nach Urteilen des Europäischen Gerichtshofs und Gesetzesentwürfen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) dominiert die Forderung nach verpflichtender elektronischer Zeiterfassung die Compliance-Strategien der Unternehmen.

Eine kritische Hürde im Arbeitszeitgesetz ist die strikte elfstündige ununterbrochene Ruhezeit. Für Solohandwerker, die ihre Einsätze, Kundenkommunikation und Anfahrten selbst organisieren, führt die Dokumentation von Beginn und Ende oft zu lückenhaften Aufzeichnungen. Diese können unbeabsichtigt zu Verstößen führen. Beantwortet ein Alleinarbeiter beispielsweise um 20:15 Uhr eine Kunden-E-Mail, verschiebt sich sein frühester legaler Arbeitsbeginn auf 7:15 Uhr am nächsten Tag – was häufig mit Schichtplänen kollidiert.

Mobile Teams nutzen dagegen meist eine zentralisierte digitale Zeiterfassung. Oft loggt ein Teamleiter die Zeiten für die gesamte Einheit über spezielle Software. Reisezeiten, aktive Arbeit und Pausen werden einheitlich erfasst. Diese zentralisierte Herangehensweise reduziert Dokumentationsfehler erheblich und hilft Personalabteilungen, die Einhaltung von Ruhezeiten und Höchstarbeitszeiten sicherzustellen – ein wirksamer Schutz vor Bußgeldern.

Branchenwandel: Vom Einzelkämpfer zum Teamplayer

Das Zusammentreffen der DGUV-Reform 2026 und schärferer Zeiterfassung markiert eine Zeitenwende. Historisch galt der Einsatz von Solohandwerkern als kostengünstigste Methode für weitläufige Wartungsaufträge. Doch die versteckten Kosten moderner Compliance – von PNA-Geräten bis zum administrativen Aufwand individueller Gefährdungsbeurteilungen – haben diese Rechnung grundlegend verändert.

Mit mobilen Teams wählen Unternehmen eine Betriebsstruktur, die sich nahtlos in moderne Sicherheitsstandards einfügt. Die Ausweitung des Kleinbetriebsmodells fördert die Bildung spezialisierter, eingespielter Teams, die unter vereinfachten Sicherheitsmanagement-Rahmen arbeiten können. Signifikant ist auch, dass die DGUV-Aktualisierung die Qualifikationswege für Sicherheitsfachkräfte (SiFa) um Fächer wie Arbeitspsychologie erweitert hat. Dies spiegelt ein breiteres Branchenverständnis wider: Arbeitssicherheit hängt eng mit Teamdynamik, psychischer Belastung und kollegialer Unterstützung zusammen – Elemente, die dem Solohandwerker naturgemäß fehlen.

Ausblick: Teamarbeit wird zum Standard

Der trend zum team-basierten Einsatz in Handwerk und Industriedienstleistungen dürfte sich beschleunigen. Mit der verschärften Durchsetzung der elektronischen Zeiterfassung und der vollständigen Integration digitaler Beratung werden Unternehmen verstärkt in teamorientierte digitale Management-Tools investieren.

Branchenprognosen deuten auf einen rasch wachsenden Markt für integrierte Softwarelösungen hin, die kollektive Zeiterfassung, digitale Sicherheitsunterweisungen und Teamdisposition vereinen. Solohandwerker bleiben zwar für spezielle, risikoarme Diagnosetätigkeiten oder kleine Reparaturen unverzichtbar. Die Ausführung komplexer, gefährlicher oder großvolumiger Installationen wird jedoch zunehmend die Domäne mobiler Montageteams werden. Diese strukturelle Entwicklung verspricht, sowohl die operative Effizienz als auch die fundamentale Sicherheit der Beschäftigten in Deutschland nachhaltig zu verbessern.

(14.03.2026)

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