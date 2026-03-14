Fresenius Aktie: JPMorgan erhöht Kursziel ( Finanztrends)

14.03.2026, 3254 Zeichen

JPMorgan traut der Fresenius-Aktie deutlich mehr zu, als der aktuelle Marktpreis widerspiegelt. Mit der Anhebung des Kursziels auf 56,60 Euro unterstreicht die US-Bank ihre Erwartung, dass der Gesundheitskonzern seine operative Erholung im Jahr 2026 beschleunigen kann. Hinter der defensiven Fassade des DAX-Konzerns verbergen sich Wachstumstreiber, die laut Analysteneinschätzung bisher nur unzureichend eingepreist sind.

Die Einstufung bleibt auf „Overweight“, zudem führt JPMorgan das Papier weiterhin auf seiner „Analyst Focus List“. Analyst David Adlington begründet seinen Optimismus mit den verbesserten operativen Voraussetzungen. In einem unsicheren Marktumfeld dürfte Fresenius durch seine Defensivqualitäten und eine attraktive Bewertung überzeugen. Die Bank sieht das Potenzial, dass das Unternehmen die Markterwartungen im laufenden Jahr erneut übertrifft.

Starke operative Basis für 2026

Das Fundament für diese Zuversicht bilden die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025. Fresenius steigerte den organischen Umsatz um sieben Prozent auf 22,55 Milliarden Euro. Besonders die Sparte Kabi sowie eine starke Performance von Helios in Spanien trieben das währungsbereinigte Konzernergebnis je Aktie um zwölf Prozent auf 2,87 Euro nach oben. Gleichzeitig gelang es dem Management, den Verschuldungsgrad auf das 2,7-fache zu senken, womit sich das Unternehmen stabil innerhalb seines Zielkorridors bewegt.

Für das laufende Jahr 2026 peilt der Konzern ein weiteres Plus beim Kern-Ergebnis von fünf bis zehn Prozent an. Um das Vertrauen der Aktionäre zu stärken, soll die Dividende auf 1,05 Euro je Anteilsschein steigen. Flankiert wird dieser Ausblick durch die Tochter Fresenius Medical Care (FMC), die zuletzt ein Gewinnwachstum von 27 Prozent bestätigte und damit am oberen Ende ihrer eigenen Prognose landete.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fresenius ?

Bewertung und charttechnische Lage

Trotz der positiven Analystenstimmen zeigt sich der Aktienkurs kurzfristig verhalten. Mit einem Schlusskurs von 46,66 Euro am Freitag notiert das Papier rund zehn Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 52,10 Euro. Der Kurs kämpft aktuell darum, den 200-Tage-Durchschnitt von 46,92 Euro nachhaltig zurückzuerobern. Marktbeobachter sehen in dieser Differenz zwischen operativer Stärke und dem Aktienkurs einen Preisabschlag von rund 15 Prozent gegenüber dem fundamentalen Wachstumspotenzial.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob Fresenius die ambitionierten Margenziele in der Kabi-Sparte von bis zu 19 Prozent realisieren kann. Ein wichtiger Termin für Anleger ist die anstehende Hauptversammlung, auf der die vorgeschlagene Dividendenerhöhung verabschiedet werden soll. Sollte sich die operative Dynamik fortsetzen, bietet das neue Kursziel von JPMorgan ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent.

Anzeige

Fresenius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fresenius-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Fresenius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fresenius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fresenius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(14.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner cyan AG

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...