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Fresenius Aktie: JPMorgan erhöht Kursziel ( Finanztrends)

14.03.2026, 3254 Zeichen

JPMorgan traut der Fresenius-Aktie deutlich mehr zu, als der aktuelle Marktpreis widerspiegelt. Mit der Anhebung des Kursziels auf 56,60 Euro unterstreicht die US-Bank ihre Erwartung, dass der Gesundheitskonzern seine operative Erholung im Jahr 2026 beschleunigen kann. Hinter der defensiven Fassade des DAX-Konzerns verbergen sich Wachstumstreiber, die laut Analysteneinschätzung bisher nur unzureichend eingepreist sind.

Die Einstufung bleibt auf „Overweight“, zudem führt JPMorgan das Papier weiterhin auf seiner „Analyst Focus List“. Analyst David Adlington begründet seinen Optimismus mit den verbesserten operativen Voraussetzungen. In einem unsicheren Marktumfeld dürfte Fresenius durch seine Defensivqualitäten und eine attraktive Bewertung überzeugen. Die Bank sieht das Potenzial, dass das Unternehmen die Markterwartungen im laufenden Jahr erneut übertrifft.

Starke operative Basis für 2026

Das Fundament für diese Zuversicht bilden die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025. Fresenius steigerte den organischen Umsatz um sieben Prozent auf 22,55 Milliarden Euro. Besonders die Sparte Kabi sowie eine starke Performance von Helios in Spanien trieben das währungsbereinigte Konzernergebnis je Aktie um zwölf Prozent auf 2,87 Euro nach oben. Gleichzeitig gelang es dem Management, den Verschuldungsgrad auf das 2,7-fache zu senken, womit sich das Unternehmen stabil innerhalb seines Zielkorridors bewegt.

Für das laufende Jahr 2026 peilt der Konzern ein weiteres Plus beim Kern-Ergebnis von fünf bis zehn Prozent an. Um das Vertrauen der Aktionäre zu stärken, soll die Dividende auf 1,05 Euro je Anteilsschein steigen. Flankiert wird dieser Ausblick durch die Tochter Fresenius Medical Care (FMC), die zuletzt ein Gewinnwachstum von 27 Prozent bestätigte und damit am oberen Ende ihrer eigenen Prognose landete.

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Trotz der positiven Analystenstimmen zeigt sich der Aktienkurs kurzfristig verhalten. Mit einem Schlusskurs von 46,66 Euro am Freitag notiert das Papier rund zehn Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 52,10 Euro. Der Kurs kämpft aktuell darum, den 200-Tage-Durchschnitt von 46,92 Euro nachhaltig zurückzuerobern. Marktbeobachter sehen in dieser Differenz zwischen operativer Stärke und dem Aktienkurs einen Preisabschlag von rund 15 Prozent gegenüber dem fundamentalen Wachstumspotenzial.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob Fresenius die ambitionierten Margenziele in der Kabi-Sparte von bis zu 19 Prozent realisieren kann. Ein wichtiger Termin für Anleger ist die anstehende Hauptversammlung, auf der die vorgeschlagene Dividendenerhöhung verabschiedet werden soll. Sollte sich die operative Dynamik fortsetzen, bietet das neue Kursziel von JPMorgan ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent.

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    Autor: Finanztrends

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