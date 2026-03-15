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Bloom Energy Aktie: Rekordjagd dank KI ( Finanztrends)

15.03.2026, 3013 Zeichen

Der Hunger nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz treibt nicht nur Chip-Hersteller an, sondern auch den Energiesektor. Bloom Energy profitiert massiv von diesem Trend, da die Brennstoffzellen des Unternehmens eine schnelle Lösung für den enormen Strombedarf neuer Rechenzentren bieten. Nach einem starken Jahr 2025 befeuern nun deutlich angehobene Prognosen und prall gefüllte Auftragsbücher die nächste Wachstumsstufe.

Starke Zahlen und ehrgeizige Ziele

Im vergangenen Jahr durchbrach der Umsatz die Marke von zwei Milliarden US-Dollar. Verantwortlich für die anhaltende Kauflaune der Investoren ist jedoch der Blick nach vorn. Das Management hob die Umsatzprognose für 2026 auf bis zu 3,3 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street deutlich. Dieser Optimismus stützt sich auf einen rasant wachsenden Projektbestand, der sich zuletzt auf sechs Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelte.

Der entscheidende Vorteil der Festoxid-Brennstoffzellen liegt in der Geschwindigkeit. Während der Anschluss an das reguläre Stromnetz oft Jahre dauert, lieferte Bloom eine Energielösung für eine KI-Fabrik von Oracle in nur 55 Tagen. Zu den Kunden zählen mittlerweile Schwergewichte wie Walmart, Equinix und CoreWeave. Um diese Nachfrage zu bedienen, will das Unternehmen seine Produktionskapazität bis Ende des Jahres auf zwei Gigawatt verdoppeln. Diese rasante Skalierung birgt jedoch operative Risiken, insbesondere bei den Kosten und der Lieferkette.

Hohe Bewertung mahnt zur Vorsicht

Die außergewöhnliche Geschäftsentwicklung spiegelt sich in einer ambitionierten Bewertung wider. Mit einem Kursplus von gut 60 Prozent seit Jahresbeginn und über 510 Prozent auf Zwölf-Monats-Sicht ist reichlich Fantasie eingepreist. Gleichzeitig stehen komfortablen Barreserven von 2,5 Milliarden US-Dollar Verbindlichkeiten in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar gegenüber. Auch die Analysten bleiben trotz des starken Wachstums eher zurückhaltend:

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  • Mizuho: Kurszielerhöhung auf 110 US-Dollar
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Die jüngste Aufnahme in den Bloomberg 500 Index unterstreicht die gewachsene Bedeutung des Unternehmens am Markt. Der nächste konkrete Prüfstein für die hohe Bewertung folgt am 29. April mit den Quartalszahlen. Dann muss das Management belegen, dass sich die vollen Auftragsbücher bei der angestrebten Verdopplung der Produktionskapazität tatsächlich in profitables Wachstum übersetzen lassen.

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    Autor: Finanztrends

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