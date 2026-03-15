» Bloom Energy Aktie: Rekordjagd dank KI ( Finanztrends)

15.03.2026, 3013 Zeichen

Der Hunger nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz treibt nicht nur Chip-Hersteller an, sondern auch den Energiesektor. Bloom Energy profitiert massiv von diesem Trend, da die Brennstoffzellen des Unternehmens eine schnelle Lösung für den enormen Strombedarf neuer Rechenzentren bieten. Nach einem starken Jahr 2025 befeuern nun deutlich angehobene Prognosen und prall gefüllte Auftragsbücher die nächste Wachstumsstufe.

Starke Zahlen und ehrgeizige Ziele

Im vergangenen Jahr durchbrach der Umsatz die Marke von zwei Milliarden US-Dollar. Verantwortlich für die anhaltende Kauflaune der Investoren ist jedoch der Blick nach vorn. Das Management hob die Umsatzprognose für 2026 auf bis zu 3,3 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street deutlich. Dieser Optimismus stützt sich auf einen rasant wachsenden Projektbestand, der sich zuletzt auf sechs Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelte.

Der entscheidende Vorteil der Festoxid-Brennstoffzellen liegt in der Geschwindigkeit. Während der Anschluss an das reguläre Stromnetz oft Jahre dauert, lieferte Bloom eine Energielösung für eine KI-Fabrik von Oracle in nur 55 Tagen. Zu den Kunden zählen mittlerweile Schwergewichte wie Walmart, Equinix und CoreWeave. Um diese Nachfrage zu bedienen, will das Unternehmen seine Produktionskapazität bis Ende des Jahres auf zwei Gigawatt verdoppeln. Diese rasante Skalierung birgt jedoch operative Risiken, insbesondere bei den Kosten und der Lieferkette.

Hohe Bewertung mahnt zur Vorsicht

Die außergewöhnliche Geschäftsentwicklung spiegelt sich in einer ambitionierten Bewertung wider. Mit einem Kursplus von gut 60 Prozent seit Jahresbeginn und über 510 Prozent auf Zwölf-Monats-Sicht ist reichlich Fantasie eingepreist. Gleichzeitig stehen komfortablen Barreserven von 2,5 Milliarden US-Dollar Verbindlichkeiten in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar gegenüber. Auch die Analysten bleiben trotz des starken Wachstums eher zurückhaltend:

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bloom Energy ?

Mizuho: Kurszielerhöhung auf 110 US-Dollar

Citi: Erstabdeckung mit Einstufung "Neutral"

Jefferies: Kursziel 102 US-Dollar bei Einstufung "Underperform"

Die jüngste Aufnahme in den Bloomberg 500 Index unterstreicht die gewachsene Bedeutung des Unternehmens am Markt. Der nächste konkrete Prüfstein für die hohe Bewertung folgt am 29. April mit den Quartalszahlen. Dann muss das Management belegen, dass sich die vollen Auftragsbücher bei der angestrebten Verdopplung der Produktionskapazität tatsächlich in profitables Wachstum übersetzen lassen.

Anzeige

Bloom Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bloom Energy-Analyse vom 15. März liefert die Antwort:

Die neusten Bloom Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bloom Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bloom Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(15.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner Verbund

Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» KI erkennt häusliche Gewalt Jahre vor Hilfesuche ( Finanztrends)

» UNICEF-Report: Einsamkeit bei Jugendlichen erreicht neuen Höchststand ( ...

» Grundsicherung: So können Bezieher ihr Einkommen aufstocken ( Finanztrends)

» Mesoblast Aktie: Strategische Personalie ( Finanztrends)

» Bloom Energy Aktie: Rekordjagd dank KI ( Finanztrends)

» Liquid Avatar Aktie: Kampf gegen Stillstand ( Finanztrends)

» Digitale Achtsamkeit: E-Rezept und globale Expansion treiben Branche ( F...

» KI-Verordnung: EU verlängert Fristen, verschärft aber Deepfake-Verbot ( ...

» Pointpack Pl Aktie: Geschäftsbericht naht ( Finanztrends)

» Salungano Group Aktie: Strategischer Wandel ( Finanztrends)