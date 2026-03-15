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Desjardins Bond ETF: Kostenvorteil überzeugt ( Finanztrends)

15.03.2026, 2722 Zeichen

Kanadische Kurzläufer stehen derzeit im Fokus von Anlegern, die auf Signale der Bank of Canada und neue Inflationsdaten warten. Der Desjardins Canadian Short Term Bond Index ETF versucht dabei, im Segment von ein bis fünf Jahren Laufzeit die Balance zwischen Rendite und Kapitalerhalt zu finden. Nach der jüngsten Index-Anpassung rückt nun die nächste Ausschüttung in den Mittelpunkt.

Index-Anpassung und Ausschüttungen

Am 2. März 2026 erfolgte die turnusmäßige Neugewichtung des zugrunde liegenden Solactive-Index. Dabei wurden neue Staats- und Unternehmensanleihen aufgenommen, um die aktuelle Marktsituation abzubilden. Für Anleger bleibt die Tracking-Effizienz des Fonds nach diesen Änderungen ein wichtiger Faktor.

Ein wesentlicher Treiber für die Gesamtrendite sind die monatlichen Zahlungen. Im Februar 2026 schüttete der ETF 0,0402 Kanadische Dollar pro Anteil aus. Die nächste Ankündigung für den Monat März wird in der zweiten Monatshälfte erwartet. Diese regelmäßigen Cashflows sind in diesem Marktsegment ein entscheidendes Argument für Investoren.

Niedrige Gebühren als Renditehebel

Mit einer Verwaltungsgebühr (MER) von lediglich 0,08 % positioniert sich der Fonds im kanadischen Markt sehr wettbewerbsfähig. In einem Umfeld mit vergleichsweise niedrigen Renditen bei kurzfristigen Anleihen verhindern geringe Kosten, dass die Erträge für den Anleger aufgezehrt werden.

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Die breite Streuung über rund 485 verschiedene Wertpapiere minimiert zudem Einzelrisiken bei Unternehmensanleihen. Marktteilnehmer beobachten nun genau, wie sich die Kreditaufschläge und die Liquidität im Bereich der kanadischen Firmenbonds entwickeln. Diese Faktoren werden die Performance der privaten Anleihen im Portfolio in den kommenden Wochen maßgeblich beeinflussen.

Die Kombination aus niedrigen Kosten und breiter Diversifikation bleibt das Kernargument für diesen ETF. In den kommenden zwei Wochen wird vor allem die Höhe der März-Ausschüttung zeigen, ob das aktuelle Zinsniveau die monatlichen Cashflows stabil halten kann.

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    Autor: Finanztrends

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