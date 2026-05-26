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PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische Post, BKS als Test-Sieger, Erste AM mit Private Markets-Investmentmöglichkeit für Private, Asta auf Messe (Christine Petzwinkler)

26.05.2026, 4941 Zeichen

Andritz hat von der kanadischen Kruger Nonwovens den Auftrag für eine komplette WetlaceTM-Hybridanlage für das Werk Wayagamack in Trois-Rivières erhalten. Die Anlage wird laut Andritz eine neue Generation plastik- und chemikalienfreier Materialien zur Herstellung nachhaltiger Feuchttücher produzieren. Produktionsbeginn ist für 2028 geplant. Der Auftragswert wird nicht bekannt gegeben. Er ist im Auftragseingang für das zweite Quartal 2026 enthalten, so Andritz. Der Lieferumfang umfasst die Stoffaufbereitung, den Konstantteil, einen Schrägsiebformer, die Wasserstrahlverfestigung inklusive Filtration, zwei Durchströmtrockner, ein Qualitätskontrollsystem sowie das komplette Engineering und Montage- und Inbetriebnahmeüberwachung. Mit dieser Investition bereitet der Zellstoff- und Papierhersteller Kruger seinen Einstieg in den Vliesstoffmarkt vor.
Andritz ( Akt. Indikation:  77,10 /77,30, -0,77%)

Die Analysten von Barclays bestätigen das "Underweight"-Rating sowie das Kursziel von 26,10 Euro für die Österreichische Post-Aktie. Für die Barclays-Experten ist die Bewertung der Aktie hoch, da der Titel mit einem KGV von 17 für 2026 gehandelt wird und das Gewinnpotenzial mittelfristig eher stabil erwartet wird.
Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen die "Sell"-Empfehlung mit Kursziel 55,0 Euro für die Verbund-Aktie.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  31,85 /32,00, 1,03%)
Verbund ( Akt. Indikation:  59,80 /60,00, 0,67%)

Die Erste Asset Management ermöglicht künftig auch Privatanleger:innen einen Zugang zu Private Markets. Mit dem Erste Private Markets Evergreen ELTIF“-Fonds werden ab Mindestanlagen von 10.000 Euro (es können Institut-abhängig auch geringere Grenzen festgelegt werden). Investitionen in privat geführte Unternehmen möglich gemacht. Der Fonds, der gemeinsam mit der Schweizer Partners Group umgesetzt wird, setzt auf eine breite Diversifikation über mehrere Anlageklassen hinweg. Mit 70 Prozent Allokation bildet der Bereich Private Equity den Schwerpunkt, ergänzt durch Infrastrukturinvestments, Private Credit sowie Royalties (Anm.: dabei handelt es sich um Lizenzrechte aus dem Musik- oder Pharma-Bereich). Ein Liquiditätsanteil soll dabei regelmäßige Ein- und Ausstiege ermöglichen. Geografisch ist die Zielallokation global ausgerichtet, mit einem Fokus auf Europa und Nordamerika. Thomas Bobek, Head of Private Markets Fonds bei Erste Asset Management: „Gerade in einem Umfeld erhöhter Marktunsicherheit können Privatmarktanlagen einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung eines Portfolios leisten. Durch die Kombination verschiedener Private-Market-Strategien entsteht ein breit diversifizierter Baustein, der langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger unterstützt." Markus Pimpl, Managing Director bei Partners Group, ergänzt: „Private Markets ermöglichen es, Unternehmen über Jahre hinweg aktiv weiterzuentwickeln und unabhängig von kurzfristigen Börsenschwankungen Wert zu schaffen. Gerade diese langfristige Perspektive und die aktive Steuerung sind zentrale Gründe dafür, dass Private Equity über längere Zeiträume häufig attraktive Ergebnisse erzielen konnte.“ Der Fonds ist auf einen langfristigen Anlagehorizont ausgelegt. Ein- und Ausstiege sind laut Erste Asset Management-Aussendung grundsätzlich möglich, unterliegen jedoch bestimmten Einschränkungen und können insbesondere in Stressphasen limitiert sein.

In einem aktuellen Test der ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien) und des Magazins trend wurden Mystery Shopper eingesetzt, um die Beratungsleistungen von Filialbanken zu bewerten. Dabei konnte die BKS Bank auf den 1. Platz in der Kategorie Privater Pensionsvorsorge landen. Bewertet wurden – anhand von Mystery-Shoppings – die Qualität der Beratung sowie das Service von sieben Filialbanken in ganz Österreich. Im ÖGVS-Testurteil wurde die Beratung mit 80 Prozent am höchsten bewertet, das Service sogar mit 94 Prozent. Am Prüfstand stand neben der Qualität der Bedarfsanalyse auch die transparente Präsentation der Produkte. Die BKS Bank landete vor der VKB und der Erste Bank auf Platz eins. Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank: „Letztlich kann nur die private Pensionsvorsorge den Lebensstandard im Alter sichern und hier zählt: Je früher, desto besser. Wir empfehlen zwei Modelle: die Lebensversicherung der Generali als Pensionsvorsorge sowie das Fondssparen."

Die ASTA Group präsentierte sich auf der CWIEME Berlin 2026, einer der weltweit wichtigsten Plattformen für technologische Entwicklungen, Innovationen und strategische Partnerschaften entlang der elektrischen Wertschöpfungskette. Im Fokus standen bei Asta neue Projekte und Kundenpartnerschaften in den Bereichen Transformatoren, Hochspannungsanwendungen, Generatoren und E-Mobility sowie die vorzeitige Verlängerung der langfristigen Zusammenarbeit mit Siemens Energy bis 2032.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.05.)


(26.05.2026)

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Andritz
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Uhrzeit:  21:08:14
Veränderung zu letztem SK:  0.13%
Letzter SK:  77.80 ( 0.00%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  32.00 / 32.10
Uhrzeit:  21:07:05
Veränderung zu letztem SK:  0.16%
Letzter SK:  32.00 ( 1.27%)

Verbund
Akt. Indikation:  60.25 / 60.50
Uhrzeit:  21:01:15
Veränderung zu letztem SK:  0.12%
Letzter SK:  60.30 ( 1.34%)



 

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    Autor: Christine Petzwinkler

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