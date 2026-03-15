PJSC Diasoft Aktie: Dividende fixiert ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
15.03.2026, 2040 Zeichen
Die Aktionäre von PJSC Diasoft können für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit einer Ausschüttung rechnen. Mit dem jüngsten Beschluss setzt der Softwareentwickler seine Strategie fort, Anleger direkt am Erfolg zu beteiligen, während das laufende Geschäftsjahr auf das Finale zusteuert.
Details zur Ausschüttung
Am vergangenen Freitag wurde offiziell bestätigt, dass insgesamt 1,071 Milliarden Rubel an die Anteilseigner fließen sollen. Heruntergebrochen auf das einzelne Papier bedeutet dies eine Dividende von 102 Rubel. Beim aktuellen Kursniveau ergibt sich daraus eine attraktive Dividendenrendite von etwa 5,56 %.
Diese Zahlung übertrifft die bisherigen Ausschüttungen des laufenden Jahres deutlich. Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 wurden insgesamt lediglich 189 Millionen Rubel gezahlt. Der massive Anstieg im dritten Quartal verdeutlicht die robuste Cashflow-Generierung des Spezialisten für Finanzsoftware.
Wichtige Fristen für Anleger
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Da das Geschäftsjahr von PJSC Diasoft turnusgemäß am 31. März endet, markiert diese Quartalsdividende den letzten großen Meilenstein vor dem Jahresabschluss. Anleger richten ihren Blick nun auf das finale Quartalsergebnis, das darüber entscheiden wird, ob zum Geschäftsjahresende Spielraum für weitere Ausschüttungen bleibt.
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