» Solarbranche warnt vor Jobverlusten durch EEG-Reform ( Finanztrends)

15.03.2026, 4773 Zeichen

Die deutsche Solarindustrie sieht durch Pläne zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zehntausende Arbeitsplätze in Gefahr. Ein geleakter Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums sieht vor, die garantierte Einspeisevergütung für neue private Solaranlagen ab 2027 zu streichen.

Umstieg auf Direktvermarktung geplant

Der Kern des internen Papiers: Betreiber neuer Kleinanlagen bis 25 Kilowatt Peak (kWp) sollen ihren Überschussstrom künftig nicht mehr zu einem festen Tarif einspeisen, sondern direkt an der Strombörse vermarkten. Die Politik begründet diesen Schritt mit den gesunkenen Modulpreisen. Heute rechnet sich eine Anlage oft schon durch hohen Eigenverbrauch. Zudem stammten 2025 bereits 58 Prozent des deutschen Stroms aus erneuerbaren Quellen – die Integration in den Markt sei der nächste logische Schritt.

Doch genau dieser Schritt bereitet der Branche massive Sorgen. „Die bloße Diskussion solcher Pläne verunsichert bereits jetzt die Kunden“, warnt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar). Viele Hausbesitzer zögerten ihre Installationsentscheidung hinaus.

Drohender Einbruch bei Privatinstallationen

Die Warnungen sind konkret: Der BSW-Solar beziffert die aktuell durch die Solarbranche gesicherten Arbeitsplätze auf etwa 100.000. Die Hälfte davon hänge am privaten Photovoltaik-Markt. Fällt die garantierte Vergütung weg, prognostiziert der Verband einen drastischen Nachfrageeinbruch. Statt der aktuell installierten fünf Gigawatt pro Jahr könnten es dann weniger als zwei Gigawatt werden.

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Die Folge? Zehntausende Jobs bei Handwerksbetrieben, Installateuren und Zulieferern stünden auf der Kippe. Ein solcher Marktrückgang würde sich fast eins zu eins in Personalabbau übersetzen, so die düstere Prognose der Branchenanalysten.

Ministerium dementiert abruptes Ende der Förderung

Das Wirtschaftsministerium wehrt sich gegen diese Darstellung. Ein Sprecher betonte kürzlich, es gebe „keine Pläne, die Förderung der Solarenergie auf Hausdächern komplett und abrupt abzuschaffen“. Bei dem geleakten Dokument handele es sich um erste Diskussionsgrundlagen, nicht um einen beschlossenen Gesetzentwurf.

Das Ziel einer Reform sei vielmehr, die Kosten für die Allgemeinheit zu senken und die Netze effizienter zu nutzen. Jede Neuregelung müsse private Solarinvestitionen attraktiv halten. Die laufenden Beratungen zielten auf einen Ausgleich zwischen Kosteneffizienz, Netzstabilität und dem weiteren Ökostrom-Ausbau.

Technische Hürden bei der Umsetzung

Doch wie soll die Direktvermarktung für Millionen Kleinsterzeuger praktisch funktionieren? Hier liegen die größten Zweifel. Für große Solarparks ist das Standard – für den einzelnen Haushalt jedoch eine logistische Herausforderung.

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Erforderlich wären flächendeckend intelligente Messsysteme (Smart Meter), die in deutschen Haushalten noch nicht überall verbaut sind. Eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme kommt 2026 zum Ergebnis: Die Prozesse für die Direktvermarktung seien für den breiten Einsatz im Wohnbereich noch nicht ausgereift.

Ohne einfache, automatisierte Handelsplattformen für kleine Strommengen drohen den Hausbesitzern unverhältnismäßige bürokratische Lasten. Das wäre ein weiterer Dämpfer für die Installationstätigkeit.

Kompromisse im Gesetzgebungsverfahren wahrscheinlich

Bis zum geplanten Inkrafttreten am 1. Januar 2027 wird sich noch viel tun. Das Ministerium will den Entwurf mit Verbänden, Experten und Koalitionspartnern beraten. Marktbeobachter rechnen mit Kompromissen: längere Übergangsfristen, Ausnahmen für Kleinstanlagen oder staatlich unterstützte Bündelungsplattformen könnten in den finalen Gesetzestext einfließen.

Bis dahin gilt die aktuelle Förderung unverändert. Die Gretchenfrage für die Politik lautet: Kann sie den Energiemarkt modernisieren, ohne jene Arbeitskräfte zu verlieren, die für die Erreichung der Klimaziele unverzichtbar sind? Die Solarbranche wartet mit großer Sorge auf die Antwort.

(15.03.2026)

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