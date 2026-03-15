Vergabereform 2026: Digital, nachhaltig, aber auch komplexer ( Finanztrends)

15.03.2026, 2565 Zeichen

Die öffentliche Beschaffung in Deutschland steht 2026 vor einem tiefgreifenden Wandel. Neue Gesetze machen Vergaben digitaler und nachhaltiger, schaffen aber auch neue Unsicherheiten, besonders für Kommunen.

Nachhaltigkeit wird zum Muss

Das Herzstück der Reform ist das Vergaberechtstransformationsgesetz. Es verpflichtet Behörden, soziale und ökologische Kriterien verbindlich in ihre Vergabeentscheidungen einzubeziehen. Für bestimmte Aufträge wird dies sogar zur zwingenden Vorgabe.

Das ist eine große Chance für Unternehmen mit grünen und sozialen Produkten. Der Staat wird zum aktiven Förderer eines Marktes für nachhaltige Innovationen. Besonders KMU und Start-ups können profitieren. Bereits heute gelten für Bundesbehörden strenge Klima-Vorgaben, die auch bei Direktaufträgen beachtet werden müssen.

Tempo und Digitalisierung im Fokus

Parallel treibt die Bundesregierung die Digitalisierung der Vergabe voran. Das Vergabebeschleunigungsgesetz soll ab Frühjahr 2026 Bürokratie abbauen. Die vollständig elektronische Abwicklung – die E-Vergabe – wird zum Standard.

Die Regierung rechnet mit einer jährlichen Entlastung von fast 400 Millionen Euro für Verwaltung und Wirtschaft. Ein weiterer Trend ist die datengetriebene Beschaffung, bei der Behörden große Datenmengen für bessere Entscheidungen nutzen. Der IT-Sektor profitiert stark von diesem Wandel.

Kommunen erhalten mehr Spielraum – und Risiko

Besonders auf lokaler Ebene ändert sich viel. In Nordrhein-Westfalen etwa erhalten Kommunen ab Januar 2026 mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Vergaberegeln. Bisherige verbindliche Leitlinien entfallen.

Kritiker warnen: Mehr Flexibilität könnte zu weniger Transparenz und mehr Direktvergaben führen. Könnten kleinere Büros und Unternehmen benachteiligt werden? Gleichzeitig werden die Wertgrenzen für vereinfachte Verfahren angehoben, was kleinere Aufträge beschleunigen kann.

Ein Paradigmenwechsel mit zwei Gesichtern

Die Reformen markieren einen klaren Kurswechsel. Die öffentliche Hand will nicht nur günstig, sondern auch strategisch und verantwortungsvoll einkaufen. Für Bieter wird die Fähigkeit, Nachhaltigkeit nachzuweisen und digital zu agieren, zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Doch der Teufel steckt im Detail. Während der Bund vereinfachen will, könnte die neue Autonomie der Kommunen die Vergabelandschaft unübersichtlicher machen. Unternehmen müssen die Entwicklungen in ihren relevanten Regionen nun genau im Blick behalten. Der Weg zu einer schnelleren, grüneren Beschaffung ist geebnet – aber er wird nicht ohne neue Herausforderungen verlaufen.

(15.03.2026)

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