SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Vergabereform 2026: Digital, nachhaltig, aber auch komplexer ( Finanztrends)

15.03.2026, 2565 Zeichen

Die öffentliche Beschaffung in Deutschland steht 2026 vor einem tiefgreifenden Wandel. Neue Gesetze machen Vergaben digitaler und nachhaltiger, schaffen aber auch neue Unsicherheiten, besonders für Kommunen.

Nachhaltigkeit wird zum Muss

Das Herzstück der Reform ist das Vergaberechtstransformationsgesetz. Es verpflichtet Behörden, soziale und ökologische Kriterien verbindlich in ihre Vergabeentscheidungen einzubeziehen. Für bestimmte Aufträge wird dies sogar zur zwingenden Vorgabe.

Das ist eine große Chance für Unternehmen mit grünen und sozialen Produkten. Der Staat wird zum aktiven Förderer eines Marktes für nachhaltige Innovationen. Besonders KMU und Start-ups können profitieren. Bereits heute gelten für Bundesbehörden strenge Klima-Vorgaben, die auch bei Direktaufträgen beachtet werden müssen.

Tempo und Digitalisierung im Fokus

Parallel treibt die Bundesregierung die Digitalisierung der Vergabe voran. Das Vergabebeschleunigungsgesetz soll ab Frühjahr 2026 Bürokratie abbauen. Die vollständig elektronische Abwicklung – die E-Vergabe – wird zum Standard.

Die Regierung rechnet mit einer jährlichen Entlastung von fast 400 Millionen Euro für Verwaltung und Wirtschaft. Ein weiterer Trend ist die datengetriebene Beschaffung, bei der Behörden große Datenmengen für bessere Entscheidungen nutzen. Der IT-Sektor profitiert stark von diesem Wandel.

Kommunen erhalten mehr Spielraum – und Risiko

Besonders auf lokaler Ebene ändert sich viel. In Nordrhein-Westfalen etwa erhalten Kommunen ab Januar 2026 mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Vergaberegeln. Bisherige verbindliche Leitlinien entfallen.

Kritiker warnen: Mehr Flexibilität könnte zu weniger Transparenz und mehr Direktvergaben führen. Könnten kleinere Büros und Unternehmen benachteiligt werden? Gleichzeitig werden die Wertgrenzen für vereinfachte Verfahren angehoben, was kleinere Aufträge beschleunigen kann.

Ein Paradigmenwechsel mit zwei Gesichtern

Die Reformen markieren einen klaren Kurswechsel. Die öffentliche Hand will nicht nur günstig, sondern auch strategisch und verantwortungsvoll einkaufen. Für Bieter wird die Fähigkeit, Nachhaltigkeit nachzuweisen und digital zu agieren, zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Doch der Teufel steckt im Detail. Während der Bund vereinfachen will, könnte die neue Autonomie der Kommunen die Vergabelandschaft unübersichtlicher machen. Unternehmen müssen die Entwicklungen in ihren relevanten Regionen nun genau im Blick behalten. Der Weg zu einer schnelleren, grüneren Beschaffung ist geebnet – aber er wird nicht ohne neue Herausforderungen verlaufen.


(15.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Braunes Fett: Neue Waffe im Kampf gegen Übergewicht ( Finanztrends)

» Ihdathiat Real Estate Aktie: Abwarten ( Finanztrends)

» Brookfield Property: Fokus auf Stabilität ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Doppelter KI-Coup ( Finanztrends)

» Highland Critical Minerals Aktie: Kapitalerhöhung ( Finanztrends)

» Lufthansa Aktie: Trügerische Ruhe ( Finanztrends)

» Tesla Aktie: Großangriff auf Chipmarkt ( Finanztrends)

» UBS Corporate Bond ETF: Kosten-Vorteil ( Finanztrends)

» Quarto Aktie: Branche im Wandel ( Finanztrends)

» First Trust Income ETF: Qualitätsfokus ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Jobs, Karriere, Chancen, Ausbildung, Feedback 2021
Rosenbauer und Mayr-Melnhof vs. Andritz und voestalpine – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Zykliker Österreich
Lufthansa Aktie: Trügerische Ruhe ( Finanztrends)
Hensoldt Aktie: Wachstum am Limit ( Finanztrends)
Ihdathiat Real Estate Aktie: Abwarten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Finanztrends

    15.03.2026, 2565 Zeichen

    Die öffentliche Beschaffung in Deutschland steht 2026 vor einem tiefgreifenden Wandel. Neue Gesetze machen Vergaben digitaler und nachhaltiger, schaffen aber auch neue Unsicherheiten, besonders für Kommunen.

    Nachhaltigkeit wird zum Muss

    Das Herzstück der Reform ist das Vergaberechtstransformationsgesetz. Es verpflichtet Behörden, soziale und ökologische Kriterien verbindlich in ihre Vergabeentscheidungen einzubeziehen. Für bestimmte Aufträge wird dies sogar zur zwingenden Vorgabe.

    Das ist eine große Chance für Unternehmen mit grünen und sozialen Produkten. Der Staat wird zum aktiven Förderer eines Marktes für nachhaltige Innovationen. Besonders KMU und Start-ups können profitieren. Bereits heute gelten für Bundesbehörden strenge Klima-Vorgaben, die auch bei Direktaufträgen beachtet werden müssen.

    Tempo und Digitalisierung im Fokus

    Parallel treibt die Bundesregierung die Digitalisierung der Vergabe voran. Das Vergabebeschleunigungsgesetz soll ab Frühjahr 2026 Bürokratie abbauen. Die vollständig elektronische Abwicklung – die E-Vergabe – wird zum Standard.

    Die Regierung rechnet mit einer jährlichen Entlastung von fast 400 Millionen Euro für Verwaltung und Wirtschaft. Ein weiterer Trend ist die datengetriebene Beschaffung, bei der Behörden große Datenmengen für bessere Entscheidungen nutzen. Der IT-Sektor profitiert stark von diesem Wandel.

    Kommunen erhalten mehr Spielraum – und Risiko

    Besonders auf lokaler Ebene ändert sich viel. In Nordrhein-Westfalen etwa erhalten Kommunen ab Januar 2026 mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Vergaberegeln. Bisherige verbindliche Leitlinien entfallen.

    Kritiker warnen: Mehr Flexibilität könnte zu weniger Transparenz und mehr Direktvergaben führen. Könnten kleinere Büros und Unternehmen benachteiligt werden? Gleichzeitig werden die Wertgrenzen für vereinfachte Verfahren angehoben, was kleinere Aufträge beschleunigen kann.

    Ein Paradigmenwechsel mit zwei Gesichtern

    Die Reformen markieren einen klaren Kurswechsel. Die öffentliche Hand will nicht nur günstig, sondern auch strategisch und verantwortungsvoll einkaufen. Für Bieter wird die Fähigkeit, Nachhaltigkeit nachzuweisen und digital zu agieren, zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

    Doch der Teufel steckt im Detail. Während der Bund vereinfachen will, könnte die neue Autonomie der Kommunen die Vergabelandschaft unübersichtlicher machen. Unternehmen müssen die Entwicklungen in ihren relevanten Regionen nun genau im Blick behalten. Der Weg zu einer schnelleren, grüneren Beschaffung ist geebnet – aber er wird nicht ohne neue Herausforderungen verlaufen.


    (15.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    Addiko Group
    Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Braunes Fett: Neue Waffe im Kampf gegen Übergewicht ( Finanztrends)

    » Ihdathiat Real Estate Aktie: Abwarten ( Finanztrends)

    » Brookfield Property: Fokus auf Stabilität ( Finanztrends)

    » SK Hynix Aktie: Doppelter KI-Coup ( Finanztrends)

    » Highland Critical Minerals Aktie: Kapitalerhöhung ( Finanztrends)

    » Lufthansa Aktie: Trügerische Ruhe ( Finanztrends)

    » Tesla Aktie: Großangriff auf Chipmarkt ( Finanztrends)

    » UBS Corporate Bond ETF: Kosten-Vorteil ( Finanztrends)

    » Quarto Aktie: Branche im Wandel ( Finanztrends)

    » First Trust Income ETF: Qualitätsfokus ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Speed-Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
    Jobs, Karriere, Chancen, Ausbildung, Feedback 2021
    Rosenbauer und Mayr-Melnhof vs. Andritz und voestalpine – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    Lufthansa Aktie: Trügerische Ruhe ( Finanztrends)
    Hensoldt Aktie: Wachstum am Limit ( Finanztrends)
    Ihdathiat Real Estate Aktie: Abwarten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de