BAF Aktie: Expansionskurs bestätigt ( Finanztrends)

16.03.2026, 2327 Zeichen

Baf Viet Nam Agriculture setzt konsequent auf die vertikale Integration. Nach den jüngsten Jahreszahlen für 2025 wird deutlich, dass der Konzern seine Marktposition durch das „Farm-to-Fork“-Modell (3F) im vietnamesischen Schweinemarkt massiv festigen will.

Fokus auf das 3F-Modell

Das Unternehmen kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette von der Futtermittelherstellung bis zum Fleischverkauf. Diese Unabhängigkeit bei der Futterversorgung dient als Puffer gegen schwankende Rohstoffpreise und soll die Margen in einem volatilen Marktumfeld sichern. Die Strategie zielt darauf ab, durch diese Eigenständigkeit die Kostenkontrolle innerhalb der Lieferkette zu maximieren und die langfristige Profitabilität zu steigern.

Modernisierung treibt Konsolidierung

Der vietnamesische Agrarsektor befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Regulatorische Anpassungen begünstigen zunehmend moderne, großflächige Farmmodelle gegenüber traditionellen Kleinbetrieben. BAF nutzt diesen Trend zur Konsolidierung und investiert gezielt in neue Hochtechnologie-Standorte. Da Schweinefleisch in Vietnam ein unverzichtbares Grundnahrungsmittel bleibt, bildet die stabile Nachfrage das Fundament für das geplante Kapazitätswachstum.

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Ausblick nach den Jahreszahlen

Die vor knapp zwei Wochen veröffentlichten Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 unterstreichen die operative Stabilität des Konzerns. In den kommenden Monaten wird entscheidend sein, wie effizient die neu errichteten Hochtechnologie-Farmen zur Gesamtprofitabilität beitragen. Anleger richten ihr Augenmerk nun auf die nächsten Zwischenberichte, um die Geschwindigkeit der Kapazitätserweiterung und die Entwicklung der operativen Margen im laufenden Geschäftsjahr zu bewerten.

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(16.03.2026)

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