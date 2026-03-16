Germany's Next Topmodel: Nur die Härtesten fliegen nach L.A. ( Finanztrends)

16.03.2026, 3677 Zeichen

In der 21. GNTM-Staffel entschied sich das Schicksal der Models in Berlin. Eine hochkarätige Riege internationaler Gastjuroren bestimmte, wer das begehrte ticket nach Los Angeles erhält. Die Anforderungen an den Nachwuchs waren so hoch wie nie.

Härtetest für die Männer: Sport und öffentlicher Druck

Für die männlichen Kandidaten wurde es in der neunten Folge hart. Starfotografin Ellen von Unwerth forderte vollen körperlichen Einsatz bei einem Sport-Shooting auf dem Basketballfeld und im Boxring. Können die Models auch unter Anstrengung Körperspannung und Ausdruck kontrollieren?

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Der eigentliche Höhepunkt folgte am Potsdamer Platz. Vor zahlreichen Zuschauern präsentierten die Männer Kreationen des britischen Designers Daniel W. Fletcher, der selbst als Gastjuror am Tisch saß. Besonders der gehörlose Kandidat Tony sorgte für einen emotionalen Moment, als er seine Hörgeräte vor dem Lauf abnahm. Nur wer hier dem öffentlichen Druck standhielt, galt als reif für Kalifornien.

Fantasy-Shooting und Nervenprobe für die Frauen

Einen Tag später mussten sich die weiblichen Models beweisen. Fotograf Kristian Schuller, ein GNTM-Urgestein, verlangte bei einem opulenten Fantasy-Shooting schauspielerisches Talent und volle Körperbeherrschung. Die Aufgabe: eine ganze Märchenwelt vor der Kamera zum Leben erwecken.

Die eigentliche Nervenprobe war jedoch der Entscheidungswalk. In hohen Schuhen mussten die Frauen eine Stahltreppe hinabschreiten. Wer hier Schwächen zeigte, musste die Heimreise antreten – kurz vor Beginn des großen Hollywood-Kapitels.

Internationale Experten im Blick auf den Luxusmarkt

Die Gastjuroren legten in dieser Staffel besonderes Augenmerk auf internationale Vermarktbarkeit. In einer früheren Folge zeigte sich das französische Model Baptiste Giabiconi, ein ehemaliger Wegbegleiter von Karl Lagerfeld, vom Kandidaten Yanneck beeindruckt.

Giabiconi bescheinigte ihm ideale Voraussetzungen für den italienischen Luxusmarkt und kündigte an, mit seinem Agenten über den Nachwuchs zu sprechen. Neben ihm traten bereits Größen wie das US-Model Sean O'Pry oder Lottie Moss auf. Ihr Feedback gibt den Teilnehmern einen echten Vorsprung im harten Geschäft.

Warum die rotierenden Juroren so wichtig sind

Das Konzept der wechselnden Gastjuroren hat die feste Jury abgelöst. Branchenkenner sehen darin einen realistischen Einblick in die Modeindustrie. Die Kandidaten müssen sich jede Woche auf neue Erwartungen von Designern, Fotografen und Choreografen einstellen – genau wie bei echten Castings.

In der aktuellen Staffel wird dieser Aspekt durch die Teilnahme beider Geschlechter verstärkt. Die vielfältigen Kandidaten treffen auf ebenso vielfältige Expertise. Wer vor diesen kritischen Augen besteht, hat später deutlich bessere Chancen auf dem internationalen Markt.

Finale in L.A.: Hollywood übernimmt das Kommando

Mit dem Ende der Berliner Wochen verlagert sich der Fokus nun vollständig nach Los Angeles. Die Produktion wird dort weitere Stars aus der US-Modebranche als Gastjuroren präsentieren.

Eine historische Neuerung steht bevor: Das große Finale wird erstmals nicht live in Deutschland, sondern vorab in Los Angeles aufgezeichnet. Diese Änderung unterstreicht den internationalen Anspruch der Staffel. Die kommenden Wochen zeigen, wer die Ratschläge der Experten am besten umsetzt und den Titel holt.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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