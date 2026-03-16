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Greencity Acquisition: Endgültiges Aus ( Finanztrends)

16.03.2026, 2673 Zeichen

Die Greencity Acquisition Corporation ist am Ende ihres Weges angekommen. Nach dem Nasdaq-Delisting und dem Widerruf der SEC-Registrierung wird das Unternehmen nun offiziell als liquidiert geführt. Damit ist die Hoffnung der Anleger auf eine erfolgreiche Fusion mit einem Wachstumsunternehmen endgültig begraben.

Das Scheitern der SPAC-Wette

Ursprünglich trat Greencity mit dem Ziel an, als Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Kapital einzusammeln, um private Firmen aus dem asiatischen Raum an die Börse zu bringen. Im Fokus standen dabei zukunftsträchtige Sektoren wie Hochtechnologie, Finanzdienstleistungen und saubere Energie. Da diese Geschäftskombination jedoch innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht realisiert werden konnte, folgte der regulatorische Abstieg.

Bereits im Mai 2023 entzog die Nasdaq dem Unternehmen die Notierung, da die Anforderungen an die Mindestmarktkapitalisierung nicht mehr erfüllt wurden. Der jüngste Widerruf der Registrierung durch die US-Börsenaufsicht SEC besiegelt nun den Status als liquidierte Gesellschaft.

Fokus auf die Abwicklung

Für verbliebene Anteilseigner verschiebt sich die Perspektive nun vollständig von einer Wachstumswette hin zur finalen Abwicklung. Da der ursprüngliche Zweck der Gesellschaft – die Fusion – gescheitert ist, steht nur noch die Verteilung der verbleibenden Abwicklungsmasse im Raum.

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Aktien, die möglicherweise noch an unregulierten OTC-Märkten gehandelt werden, spiegeln in der Regel lediglich diese restlichen Liquidationswerte wider. Das Schicksal von Greencity unterstreicht die strukturellen Risiken im SPAC-Sektor, wo das Kapital der Anleger bei ausbleibendem Erfolg oft nur noch die Kosten der Abwicklung deckt.

Mit dem Widerruf der SEC-Registrierung entfallen für das Unternehmen künftige Berichtspflichten. Aktionäre müssen sich für Informationen über etwaige Restzahlungen direkt an die Liquidatoren wenden, da keine regelmäßigen Börsenmitteilungen mehr zu erwarten sind. Die Liquidation markiert den Schlusspunkt einer Strategie, die die hohen Hürden für grenzüberschreitende Fusionen im asiatischen Markt unterschätzt hat.

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    Autor: Finanztrends

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