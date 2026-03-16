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KI macht Arbeit nicht leichter, sondern erschöpft ( Finanztrends)

16.03.2026, 4804 Zeichen

Technologie sollte Zeit sparen, doch viele fühlen sich gestresster denn je. Eine neue Studie belegt jetzt das Phänomen der "KI-Gehirnermüdung". Gleichzeitig wächst der Druck für eine gerechtere Zeitverteilung.

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"AI Brain Fry" – Die neue digitale Erschöpfung

Künstliche Intelligenz versprach, Routinearbeit zu übernehmen und Freiräume zu schaffen. Eine aktuelle Studie der Boston Consulting Group mit 1.500 Beschäftigten zeichnet ein anderes Bild. Forscher identifizieren eine spezifische kognitive Überlastung: die KI-Gehirnermüdung.

Besonders betroffen sind Berufe mit intensivem KI-Einsatz. 26 Prozent im Marketing und 19 Prozent im Personalwesen berichten von massiver Überlastung. Die Ursache? Statt die gewonnene Zeit zur Erholung zu nutzen, erhöhen viele Firmen einfach das Arbeitspensum.

Das ständige Delegieren und Kontrollieren von KI-Ergebnissen erfordert permanente Aufmerksamkeit. Die parallele Steuerung mehrerer KI-Tools überfordert viele Nutzer. Die Folgen sind Konzentrationsschwächen, langsamere Entscheidungen und mehr Fehler. Experten warnen vor höheren Kündigungsraten, wenn Arbeitgeber nicht gegensteuern.

Zeitarmut wird zur sozialen Ungerechtigkeit

Zeitmangel ist kein individuelles Versagen, sondern ein strukturelles Problem. Diese Erkenntnis setzt sich aktuell branchenübergreifend durch. Ein zentraler Debattenpunkt ist ein Vortrag der Journalistin Teresa Bücker diese Woche in Hamburg.

Die Veranstaltung beleuchtet, dass der Kampf um selbstbestimmte Zeit eine politische Machtfrage ist. Forschung legt nahe: Zeitarmut beeinträchtigt das Wohlbefinden ähnlich stark wie materielle Armut. Besonders Frauen trifft es durch ungleiche Verteilung von Sorgearbeit.

Forderungen nach generellen Arbeitszeiterhöhungen sehen Soziologen daher kritisch. Bestehende Modelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf reichen nicht aus, um Lohnlücken zu schließen. Experten betonen: Wer keine Zeit hat, kann sich kaum politisch engagieren – das schwächt langfristig die Demokratie.

Generation Z erlebt die Midlife-Crisis mit 25

Die Folgen von Zeitdruck und Reizüberflutung zeigen sich besonders bei Jüngeren. Aktuelle Daten belegen einen alarmierenden Rückgang des Wohlbefindens in der Generation Z. Die emotionale Belastungsspitze verschiebt sich von der Lebensmitte auf unter 25-Jährige.

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Nur noch 31 Prozent der jungen Arbeitnehmer fühlen sich gesundheitlich, finanziell und mental stabil. Zum Vergleich: Bei den Babyboomern sind es 57 Prozent. Mediziner sehen eine toxische Mischung aus Finanzstress, Zukunftsängsten und ständiger digitaler Erreichbarkeit.

Die permanente Informationsflut und der Druck, immer leistungsfähig zu sein, führen bei vielen Berufseinsteigern zu frühen Burnout-Symptomen. Die vorgezogene Erschöpfung wird zum Massenphänomen.

Unternehmen stehen unter Zugzwang

Technologie, die entlasten sollte, verstärkt oft das Gefühl der Zeitnot. Branchenbeobachter kritisieren einen häufigen Fehler: Effizienzgewinne durch KI werden sofort in höhere Leistungsvorgaben umgemünzt, statt Regenerationsphasen zu gewähren.

Doch der Widerstand wächst. Die wissenschaftlichen Belege für die gesundheitlichen Folgen setzen Arbeitgeber unter Druck. Firmen, die flexible Modelle und eine Reduktion der kognitiven Last anbieten, haben bereits Vorteile bei der Talentgewinnung.

Die Tatsache, dass renommierte Institutionen wie Harvard dem Thema "Zeitwohlstand" jetzt große Plattformen bieten, zeigt: Das Problem ist in der Mitte von Gesellschaft und Wirtschaft angekommen.

Was jetzt getan werden muss

Arbeitsmediziner fordern ein fundamentales Umdenken. Für den KI-Einsatz bedeutet das: Führungskräfte müssen Automatisierungswerkzeuge bewusster steuern. Experten empfehlen klare Richtlinien, die den ständigen Wechsel zwischen KI-Systemen begrenzen.

Auf gesellschaftlicher Ebene wächst der Druck für gerechtere Rahmenbedingungen. Arbeitszeitmodelle mit weniger Stunden bei vollem Lohnausgleich haben in Pilotprojekten Erfolge bei der Burnout-Prävention gezeigt.

Die Bewältigung der modernen Zeitarmut erfordert einen Wertewandel. Zeitlicher Freiraum muss endlich als essenzielle Voraussetzung für Gesundheit und Innovation begriffen werden – nicht als ungenutztes Wirtschaftspotenzial.


(16.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

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    Autor: Finanztrends

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