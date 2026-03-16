» Klarna Aktie: Insider kauft groß ( Finanztrends)

16.03.2026, 2075 Zeichen

Klarna-Chairman Michael Moritz hat zwischen dem 3. und 11. März 2026 rund 3,47 Millionen Aktien über eine verbundene Gesellschaft erworben – für insgesamt knapp 50 Millionen US-Dollar. Ein ungewöhnlich großes Commitment für einen Verwaltungsratsvorsitzenden, das Marktbeobachter als Vertrauenssignal werten.

Gemischtes Bild bei den Insidern

Auch Chief Product & Design Officer David Fock kaufte am 9. März 27.000 Aktien hinzu. Auf der anderen Seite trennten sich zwei weitere Führungskräfte von Anteilen: Chief Marketing Officer David Sandström verkaufte 32.703 Aktien, Chief Commercial Officer David Sykes weitere 23.799 Aktien – beide im Rahmen vorab festgelegter Handelspläne nach Rule 10b5-1, die in der Regel der persönlichen Vermögensdiversifikation dienen.

Die Transaktionen fallen zeitlich mit dem Ablauf einer Lock-up-Periode am 9. März zusammen. Rund 335 Millionen der insgesamt 378 Millionen ausstehenden Stammaktien wurden damit erstmals handelbar – ein Ereignis, das erfahrungsgemäß Druck auf den Kurs ausüben kann.

Analyst senkt Rating, Konsens bleibt positiv

Am 15. März stufte Wall Street Zen die Klarna-Aktie auf „Sell" herab. Das übergeordnete Bild bleibt dennoch freundlicher: Der Analysten-Konsens liegt weiterhin bei „Moderate Buy". Mit einem Jahresverlust von rund 42 Prozent und einer Volatilität von über 111 Prozent annualisiert zeigt die Aktie, wie unruhig das Fahrwasser seit dem Börsengang geblieben ist.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Klarna ?

Moritz' Millionenkauf kurz nach dem Lock-up-Ablauf setzt zumindest ein klares Zeichen – ob der Markt das honoriert, wird sich an den nächsten Quartalszahlen ablesen lassen.

Anzeige

Klarna-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Klarna-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Klarna-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Klarna-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Klarna: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(16.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner wikifolio

wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Greencity Acquisition: Endgültiges Aus ( Finanztrends)

» Klarna Aktie: Insider kauft groß ( Finanztrends)

» Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)

» BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Guangdong Janus Aktie: Robotics-Offensive ( Finanztrends)

» Trade Desk Aktie: CEO investiert ( Finanztrends)

» Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)

» Newmont Aktie: Rekordjahr reicht nicht ( Finanztrends)

» Bloom Energy Aktie: Wachstum mit Risiken ( Finanztrends)

» Daimler Truck Aktie: Harter Sparkurs ( Finanztrends)