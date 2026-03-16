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Klarna Aktie: Insider kauft groß ( Finanztrends)

16.03.2026, 2075 Zeichen

Klarna-Chairman Michael Moritz hat zwischen dem 3. und 11. März 2026 rund 3,47 Millionen Aktien über eine verbundene Gesellschaft erworben – für insgesamt knapp 50 Millionen US-Dollar. Ein ungewöhnlich großes Commitment für einen Verwaltungsratsvorsitzenden, das Marktbeobachter als Vertrauenssignal werten.

Gemischtes Bild bei den Insidern

Auch Chief Product & Design Officer David Fock kaufte am 9. März 27.000 Aktien hinzu. Auf der anderen Seite trennten sich zwei weitere Führungskräfte von Anteilen: Chief Marketing Officer David Sandström verkaufte 32.703 Aktien, Chief Commercial Officer David Sykes weitere 23.799 Aktien – beide im Rahmen vorab festgelegter Handelspläne nach Rule 10b5-1, die in der Regel der persönlichen Vermögensdiversifikation dienen.

Die Transaktionen fallen zeitlich mit dem Ablauf einer Lock-up-Periode am 9. März zusammen. Rund 335 Millionen der insgesamt 378 Millionen ausstehenden Stammaktien wurden damit erstmals handelbar – ein Ereignis, das erfahrungsgemäß Druck auf den Kurs ausüben kann.

Analyst senkt Rating, Konsens bleibt positiv

Am 15. März stufte Wall Street Zen die Klarna-Aktie auf „Sell" herab. Das übergeordnete Bild bleibt dennoch freundlicher: Der Analysten-Konsens liegt weiterhin bei „Moderate Buy". Mit einem Jahresverlust von rund 42 Prozent und einer Volatilität von über 111 Prozent annualisiert zeigt die Aktie, wie unruhig das Fahrwasser seit dem Börsengang geblieben ist.

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(16.03.2026)

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    1930
    Librairie Gallimard



    Autor: Finanztrends

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