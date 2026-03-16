» Lucid Group Aktie: Erster Händler in Europa ( Finanztrends)

16.03.2026, 2308 Zeichen

Lucid weitet sein Vertriebsnetz in Europa aus — und setzt dabei erstmals auf einen externen Partner. Ab 30. März 2026 übernimmt die Automobilhandelsgruppe Wackenhut den Verkauf und Service des kompletten Lucid-Portfolios in Baden-Baden.

Vom Direktvertrieb zum Hybridmodell

Seit dem Markteintritt in Europa setzte Lucid ausschließlich auf eigene Studios und Servicezentren. In Deutschland sind das Standorte in München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg. Mit Wackenhut kommt nun ein unabhängiger Händler hinzu — das erste derartige Partnerschaftsmodell überhaupt auf dem europäischen Kontinent.

Das neue Hybridmodell lässt Lucid die Kontrolle über Preisgestaltung und Markenauftritt behalten. Wackenhut hingegen übernimmt den regionalen Vertrieb und Service. Noch im Sommer 2026 soll ein zweiter Standort in Stuttgart folgen. Weitere Wackenhut-Niederlassungen in Baden-Württemberg werden zusätzliche Servicekapazitäten bereitstellen.

Wackenhut ist seit 1948 aktiv, familiengeführt und betreibt elf Standorte in der Region. Die Werkstätten sind bereits für Hochvoltfahrzeuge ausgestattet und verfügen über zertifizierte Techniker — ein wichtiges Kriterium für die Zusammenarbeit.

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Strategischer Kontext: Kosten sparen, Reichweite gewinnen

Der Schritt ist kein Zufall. Lucid präsentierte erst kürzlich auf seinem ersten Investorentag seit dem Börsengang eine langfristige Strategie, die bis Ende des Jahrzehnts einen positiven freien Cashflow anstrebt. Neben neuen Fahrzeugsegmenten und Softwareerlösen sollen auch autonome Mobilitätsdienste dazu beitragen.

Die Partnerschaft mit Wackenhut passt in dieses Bild: Statt teure eigene Standorte aufzubauen, nutzt Lucid bestehende Infrastruktur eines etablierten Händlers. Ein kosteneffizienter Weg, die Präsenz in einem der wichtigsten europäischen Märkte auszubauen.

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(16.03.2026)

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