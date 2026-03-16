» Newmont Aktie: Rekordjahr reicht nicht ( Finanztrends)

16.03.2026, 2586 Zeichen

Der weltgrößte Goldproduzent Newmont blickt auf ein historisches Rekordjahr 2025 zurück. Anstatt die Erfolge zu feiern, schicken Anleger das Papier derzeit in eine Korrektur. Eine schwache Prognose für das laufende Jahr und ein schwelender Streit um ein wichtiges Gemeinschaftsunternehmen trüben die Stimmung.

Höhere Kosten, weniger Gold

Im vergangenen Jahr profitierte das Unternehmen massiv von Goldpreisen jenseits der Marke von 3.500 US-Dollar pro Unze und erwirtschaftete allein im vierten Quartal einen freien Cashflow von 2,8 Milliarden Dollar. Für 2026 zeichnet das Management ein deutlich vorsichtigeres Bild. Die Goldproduktion soll um knapp zehn Prozent sinken. Gleichzeitig rechnet der Konzern aufgrund höherer Steuern und Abgaben mit steigenden Förderkosten von 1.680 Dollar pro Unze, was die Gewinnmargen spürbar unter Druck setzen dürfte.

Zinsängste und offener Konflikt

Neben den internen Herausforderungen belasten makroökonomische Faktoren die Bewertung. Ein erstarkender US-Dollar und die sinkende Wahrscheinlichkeit rascher Zinssenkungen durch die US-Notenbank machen das zinslose Edelmetall für Investoren derzeit weniger attraktiv.

Erschwerend kommt ein handfester Streit mit dem Partner Barrick Mining hinzu. Bei dem gemeinsamen Projekt in Nevada wirft Newmont dem Partner eine unzureichende Betriebsführung vor, was die Unsicherheit über künftige Erträge aus dieser wichtigen Mine erhöht. Diese Gemengelage spiegelt sich im jüngsten Kursverlauf wider. Nach dem Erreichen des 52-Wochen-Hochs bei 110,50 Euro Ende Januar hat die Aktie spürbar korrigiert und ging am Freitag bei 95,76 Euro aus dem Handel.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Newmont Mining ?

Trotz der aktuellen Schwächephase bleibt das fundamentale Umfeld für den Konzern robust, zumal die neue Ahafo-North-Mine in Ghana ihre Produktion hochfährt und künftige Ausfälle teilweise kompensieren soll. Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch und vergeben 18 Kaufempfehlungen. Konkrete Einblicke in die operative Entwicklung des ersten Quartals liefert das Unternehmen am 23. April 2026 mit der Vorlage der nächsten Geschäftszahlen.

Anzeige

Newmont Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Newmont Mining-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Newmont Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Newmont Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Newmont Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(16.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Greencity Acquisition: Endgültiges Aus ( Finanztrends)

» Klarna Aktie: Insider kauft groß ( Finanztrends)

» Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)

» BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Guangdong Janus Aktie: Robotics-Offensive ( Finanztrends)

» Trade Desk Aktie: CEO investiert ( Finanztrends)

» Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)

» Newmont Aktie: Rekordjahr reicht nicht ( Finanztrends)

» Bloom Energy Aktie: Wachstum mit Risiken ( Finanztrends)

» Daimler Truck Aktie: Harter Sparkurs ( Finanztrends)