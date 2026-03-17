Bundeslaufbahnverordnung und KRITIS-Gesetz treten sofort in Kraft ( Finanztrends)

17.03.2026, 4397 Zeichen

Die Digitalisierung des Gesetzblatts beschleunigt das Arbeitsrecht rasant. Seit Montag müssen Personalabteilungen sofort auf neue Vorgaben zur Beamtenlaufbahn und zum Schutz kritischer Infrastrukturen reagieren.

Digitales Gesetzblatt beendet Übergangsfristen

Am Montag, dem 16. März 2026, veröffentlichte das digitale Bundesgesetzblatt mehrere wegweisende Rechtsakte. Darunter sind die novellierte Bundeslaufbahnverordnung (BLV) und das neue KRITIS-Dachgesetz. Seit 2023 ist die Plattform recht.bund.de das alleinige, verbindliche Verkündungsmedium. Das bedeutet: Gesetze treten oft schon am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Die traditionelle Pufferzeit durch den Postversand entfällt. Für HR-Abteilungen in Unternehmen und Behörden beginnt der Countdown zur Umsetzung damit unmittelbar mit der Online-Publikation.

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Beamtenrecht wird flexibler

Die am 16. März digital verkündete Reform der Bundeslaufbahnverordnung soll den öffentlichen Dienst modernisieren. Ein Kernziel ist mehr Durchlässigkeit zwischen den Laufbahnen. Künftig müssen Behörden bei Einstellungen und Beförderungen stärker außerhalb erworbene Berufsqualifikationen und Berufserfahrung anerkennen. Zudem wird die Altersgrenze für Aufstiege auf 60 Jahre angehoben. Das soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken und erfahrenen Beschäftigten neue Perspektiven eröffnen.

Ebenfalls neu ist die Vereinheitlichung der Leistungsbeurteilung in Bundesbehörden. Digitale Personalakten sollen den Wechsel zwischen Dienststellen erleichtern. Gewerkschaften begrüßen die Schritte, fordern aber eine noch umfassendere Reform des Laufbahnsystems.

Neue Pflichten für KRITIS-Betreiber

Für die Privatwirtschaft besonders relevant ist das parallel verkündete KRITIS-Dachgesetz. Es setzt eine EU-Richtlinie um und schafft einen branchenübergreifenden Rahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Betroffen sind Unternehmen aus Energie, Verkehr, Finanzen und Telekommunikation, die mindestens 500.000 Menschen versorgen.

Die Personalabteilungen dieser Betreiber stehen vor sofortigen Aufgaben. Sie müssen Ansprechstellen benennen und sicherstellen, dass das Personal für Krisenfälle – von Naturkatastrophen bis zu Sabotage – geschult ist. Zudem müssen sich die Unternehmen beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) registrieren. Dabei sind auch personenbezogene Daten offenzulegen.

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HR-Management muss agiler werden

Die Ereignisse vom 16. März zeigen einen strategischen Wandel für das Personalwesen auf. Die digitale Gesetzesverkündung macht aus Compliance eine Echtzeit-Aufgabe. Wer nicht vorab den Gesetzgebungsprozess verfolgt hat, hat kaum Zeit zur Reaktion.

Experten raten daher zum Einsatz von Legal-Tech-Solutions. Automatische Benachrichtigungen über RSS-Feeds des Bundesgesetzblatts oder digitale Rechtsdatenbanken können helfen, Verträge, Handbücher und Schulungsprogramme synchron zu den offiziellen Bekanntmachungen anzupassen. Der digitale Zeitstempel schafft zudem klare Verhältnisse: Es gibt keinen Zweifel mehr am exakten Tag des Inkrafttretens.

Umsetzung unter Zeitdruck

Nun beginnt die heiße Phase der Implementierung. Die neuen Laufbahnregeln müssen im öffentlichen Dienst sofort in kommende Beförderungsrunden einfließen. KRITIS-Betreiber haben nur ein knappes Zeitfenster für ihre Bestandsaufnahme. Erste Registrierungsfristen beim BBK und BSI laufen bereits Mitte Juli 2026 ab.

Weitere Vorhaben der Staatsmodernisierung, wie Reformen des allgemeinen Arbeitsrechts, werden folgen. Für Personalverantwortliche ist klar: Der ständige Blick auf das digitale Bundesgesetzblatt wird zur neuen Routine.

(17.03.2026)

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