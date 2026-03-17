Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)

17.03.2026, 2128 Zeichen

Ein wichtiger Fortschritt für die kleinsten Patienten: Neola Medical hat die Patientenrekrutierung für seine klinische Pilotstudie in Schweden erfolgreich beendet. Das Medizintechnik-Unternehmen erreichte diesen operativen Meilenstein am gestrigen Montag bei der Entwicklung eines Systems zur Lungenüberwachung von Frühgeborenen.

Die Studie am Södra Älvsborgs Sjukhus in Borås konzentriert sich auf die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Technologie in einem realen klinischen Umfeld. Insgesamt wurden zehn Frühgeborene in die Untersuchung einbezogen.

Die Studienparameter im Überblick

Teilnehmerzahl: 10 Frühgeborene

Standort: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Gestationsalter: Mindestens 28 Wochen

Geburtsgewicht: 1000 bis 3000 Gramm

Fokus auf Datenanalyse

Mit dem Abschluss der Rekrutierungsphase am 16. März verschiebt sich das Augenmerk nun auf die Auswertung der gesammelten Informationen. Das primäre Ziel bleibt die Validierung des Geräts zur kontinuierlichen Lungenüberwachung. In der Neonatologie sind nicht-invasive Lösungen besonders gefragt. Sie müssen verlässliche Daten liefern, ohne die hochsensible Umgebung von Intensivstationen für Neugeborene zu stören.

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Nächste Schritte zur Marktreife

Marktteilnehmer warten nun auf die Ergebnisse der Analyse, für die das Unternehmen bisher keinen konkreten Zeitplan veröffentlicht hat. Diese Daten bilden die notwendige Grundlage für künftige Zulassungsverfahren und die spätere kommerzielle Strategie im Medizintechnikmarkt. Die Pilotstudie tritt damit in eine analytische Phase ein, die über die weitere operative Entwicklung entscheiden wird.

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(17.03.2026)

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