Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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17.03.2026, 2128 Zeichen
Ein wichtiger Fortschritt für die kleinsten Patienten: Neola Medical hat die Patientenrekrutierung für seine klinische Pilotstudie in Schweden erfolgreich beendet. Das Medizintechnik-Unternehmen erreichte diesen operativen Meilenstein am gestrigen Montag bei der Entwicklung eines Systems zur Lungenüberwachung von Frühgeborenen.
Die Studie am Södra Älvsborgs Sjukhus in Borås konzentriert sich auf die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Technologie in einem realen klinischen Umfeld. Insgesamt wurden zehn Frühgeborene in die Untersuchung einbezogen.
Die Studienparameter im Überblick
- Teilnehmerzahl: 10 Frühgeborene
- Standort: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
- Gestationsalter: Mindestens 28 Wochen
- Geburtsgewicht: 1000 bis 3000 Gramm
Fokus auf Datenanalyse
Mit dem Abschluss der Rekrutierungsphase am 16. März verschiebt sich das Augenmerk nun auf die Auswertung der gesammelten Informationen. Das primäre Ziel bleibt die Validierung des Geräts zur kontinuierlichen Lungenüberwachung. In der Neonatologie sind nicht-invasive Lösungen besonders gefragt. Sie müssen verlässliche Daten liefern, ohne die hochsensible Umgebung von Intensivstationen für Neugeborene zu stören.
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