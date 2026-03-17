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Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)

17.03.2026, 2128 Zeichen

Ein wichtiger Fortschritt für die kleinsten Patienten: Neola Medical hat die Patientenrekrutierung für seine klinische Pilotstudie in Schweden erfolgreich beendet. Das Medizintechnik-Unternehmen erreichte diesen operativen Meilenstein am gestrigen Montag bei der Entwicklung eines Systems zur Lungenüberwachung von Frühgeborenen.

Die Studie am Södra Älvsborgs Sjukhus in Borås konzentriert sich auf die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Technologie in einem realen klinischen Umfeld. Insgesamt wurden zehn Frühgeborene in die Untersuchung einbezogen.

Die Studienparameter im Überblick
  • Teilnehmerzahl: 10 Frühgeborene
  • Standort: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
  • Gestationsalter: Mindestens 28 Wochen
  • Geburtsgewicht: 1000 bis 3000 Gramm
Fokus auf Datenanalyse

Mit dem Abschluss der Rekrutierungsphase am 16. März verschiebt sich das Augenmerk nun auf die Auswertung der gesammelten Informationen. Das primäre Ziel bleibt die Validierung des Geräts zur kontinuierlichen Lungenüberwachung. In der Neonatologie sind nicht-invasive Lösungen besonders gefragt. Sie müssen verlässliche Daten liefern, ohne die hochsensible Umgebung von Intensivstationen für Neugeborene zu stören.

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Nächste Schritte zur Marktreife

Marktteilnehmer warten nun auf die Ergebnisse der Analyse, für die das Unternehmen bisher keinen konkreten Zeitplan veröffentlicht hat. Diese Daten bilden die notwendige Grundlage für künftige Zulassungsverfahren und die spätere kommerzielle Strategie im Medizintechnikmarkt. Die Pilotstudie tritt damit in eine analytische Phase ein, die über die weitere operative Entwicklung entscheiden wird.

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(17.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner




 

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Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

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    1902
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    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 2128 Zeichen

    Ein wichtiger Fortschritt für die kleinsten Patienten: Neola Medical hat die Patientenrekrutierung für seine klinische Pilotstudie in Schweden erfolgreich beendet. Das Medizintechnik-Unternehmen erreichte diesen operativen Meilenstein am gestrigen Montag bei der Entwicklung eines Systems zur Lungenüberwachung von Frühgeborenen.

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