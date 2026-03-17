» Prefabet Biale Blota Aktie: Börsen-Aus ( Finanztrends)

17.03.2026, 2173 Zeichen

Prefabet Biale Blota kämpft abseits des öffentlichen Marktes um seine Zukunft. Nach dem Delisting von der NewConnect-Börse im vergangenen Jahr konzentriert sich der polnische Betonhersteller vollständig auf seine interne Sanierung. Für Investoren hat sich das Spielfeld grundlegend gewandelt, da ein regulärer Handel der Anteile nicht mehr möglich ist.

Die Hintergründe des Delistings

Die Entscheidung der Warschauer Börse (GPW), die Notierung zum 18. Juni 2025 einzustellen, war die Folge rechtlicher Fristen. Zuvor hatte ein Gericht einen Insolvenzantrag gegen das Unternehmen abgewiesen. Da nach dieser Entscheidung sechs Monate verstrichen, ohne dass eine Rückkehr in geordnete Bahnen gelang, entzog die Börse dem Titel die Handelszulassung.

Sanierung unter schwierigen Vorzeichen

Das Unternehmen leidet unter einem deutlichen Rückgang der Einnahmen. Diese finanziellen Engpässe führten dazu, dass Prefabet Biale Blota frühere Vergleichsvereinbarungen mit Gläubigern nicht mehr einhalten konnte. Zudem blockieren laufende Gerichtsverfahren über offene Forderungen wichtige liquide Mittel, die für die operative Stabilisierung dringend benötigt würden.

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Fokus auf außerbörsliche Entwicklung

Da die Aktie nicht mehr öffentlich gehandelt wird, entfallen die üblichen Berichterstattungspflichten und festen Termine für Quartalszahlen. Informationen zur wirtschaftlichen Lage dringen nun primär über rechtliche Mitteilungen zum Sanierungsfortschritt nach außen. Die langfristige Existenz des Unternehmens steht und fällt mit der erfolgreichen Neuordnung der Verbindlichkeiten und der Klärung der ausstehenden Forderungen.

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(17.03.2026)

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