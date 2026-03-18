Akupressur: Wissenschaft belegt Schmerzlinderung ohne Medikamente ( Finanztrends)

18.03.2026, 5643 Zeichen

Akupressur etabliert sich als wirksame, nebenwirkungsarme Therapie gegen chronische und akute Schmerzen. Angesichts der globalen Opioid-Krise und der Suche nach sicheren Alternativen bestätigen neue klinische Studien die Effektivität der jahrtausendealten Druckpunkt-Technik. Sie wird zunehmend vom komplementären Heilverfahren zum klinischen Mainstream.

Robuste Wirkung bei chronischen Beschwerden

Die wissenschaftliche Basis für Akupressur hat sich 2025 und 2026 erheblich verfestigt. Eine umfassende Studie im Journal of Health, Wellness and Community Research zeigte: Patienten mit chronischen Nackenschmerzen, die eine Kombination aus Akupressur, Wärme und Bewegung erhielten, verzeichneten einen Schmerzrückgang von 48 Prozent. Die reine Physiotherapie-Gruppe kam nur auf 26 Prozent Besserung. Die Forscher hoben die „großen Effektstärken“ hervor, die für eine überlegene klinische Wirksamkeit bei muskuloskelettalen Schmerzen sprechen.

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Eine Meta-Analyse zur aurikulären Akupressur (Ohr-Akupressur) bestätigte diesen Trend. Die Auswertung ergab Belege mittlerer Qualität, dass diese spezielle Form die Schmerzschwelle erhöht und Schmerzen sowie Einschränkungen bei verschiedenen chronischen Erkrankungen unmittelbar nach der Behandlung signifikant lindert. Mediziner plädieren daher für die Integration in die Routine-Physiotherapie – als kostengünstige Strategie für bessere Behandlungsergebnisse.

Pionierprojekte für Demenz und nach Operationen

Die Anwendungsgebiete weiten sich auf vulnerable Patientengruppen aus. Die Universität Texas in San Antonio startete im Dezember 2025 eine Pilotstudie, die Pflegende von Demenzkranken im Einsatz von Ohr-Akupressur schult. Winzige Vaccaria-Samen werden auf bestimmte Punkte am Ohr geklebt und mehrmals täglich gedrückt, um die körpereigene Schmerzlinderung zu stimulieren. Der Hintergrund: Menschen mit kognitivem Abbau haben ein höheres Risiko für Stürze und Verwirrtheit durch Opioide. Die digitale Schulung soll eine sichere, medikamentenfreie Alternative bieten.

Gleichzeitig wird Akupressur für die postoperative Schmerztherapie nach schweren Eingriffen wie Thorax-Operationen erprobt. Eine laufende klinische Studie untersucht, ob die Stimulation von Punkten an Händen, Handgelenken und Armen die Schmerzwahrnehmung reduziert. Ziel ist es, die Freisetzung körpereigener Opioide zu unterstützen, um Atemwegs-Komplikationen zu verringern und die Erholungsqualität zu verbessern.

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Hilfe bei akuten Schmerzen im Alltag

Auch bei kurzfristigen, akuten Schmerzen zeigt die Methode Wirkung. Eine randomisierte kontrollierte Studie von Februar 2026 belegte: Patienten, die vor einer intramuskulären Injektion eine gezielte Akupressur erhielt, berichteten von signifikant geringeren Schmerzen und weniger Angst als die Kontrollgruppe. Diese einfache Intervention könnte leicht in Notaufnahmen und Praxen integriert werden, um den Patientenkomfort zu steigern.

In der Zahnmedizin zeigte eine Studie im Januar 2026, dass Akupressur bei kurzfristigen Schmerzen durch kieferorthopädische Geräte eine wirksame Alternative zu Paracetamol sein kann. Vor allem am zweiten Tag nach dem Einsetzen der Spange reduzierte die Anwendung den Bedarf an Schmerzmitteln während der intensivsten Phase deutlich.

Trendwende im Gesundheitssystem

Die Häufung klinischer Evidenz markiert eine Trendwende. Die wachsende Akzeptanz der Akupressur passt in globale Initiativen zur Bekämpfung der Opioid-Krise. Durch den Fokus auf ganzheitliche, risikoarme Strategien könnten Gesundheitssysteme die wirtschaftliche Last durch Nebenwirkungen, lange Krankenhausaufenthalte und Medikamentenabhängigkeit verringern.

Der größte Vorteil liegt in der Zugänglichkeit und Kosteneffizienz. Im Gegensatz zu teurer Medizintechnik oder Pharmazeutika benötigt Akupressur minimale Ressourcen. Techniken wie die Ohrsamen-Anwendung können formellen und informellen Pflegekräften beigebracht werden, was die Schmerztherapie dezentralisiert und Patienten im häuslichen Umfeld stärkt. Forscher betonen jedoch: Akupressur ist eine ergänzende Therapie, kein vollständiger Ersatz für notwendige medizinische Behandlungen. Standardisierte Schulungsprotokolle sind für eine sichere und einheitliche Anwendung unerlässlich.

Ausblick: Integration in die Regelversorgung

Die Integration der Akupressur in klinische Leitlinien wird für 2026 und 2027 erwartet. Sobald laufende Studien abgeschlossen sind, werden medizinische Gremien über umfassendere Daten zur physiologischen Wirkweise verfügen. Die künftige Forschung wird sich auf die Optimierung von Behandlungsprotokollen konzentrieren – also die ideale Dauer, Häufigkeit und Punktkombination für verschiedene Schmerzursachen.

Die Entwicklung spezialisierter Akupressur-Hilfsmittel, etwa ergonomischer Stifte gegen Fingerermüdung der Anwender, könnte zudem an Fahrt aufnehmen. Während die wissenschaftliche Validierung die Lücke zwischen traditioneller Praxis und moderner Medizin schließt, ist Akupressur auf dem besten Weg, ein wesentlicher Bestandteil multimodaler Schmerztherapien weltweit zu werden.

(18.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

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