Optima Medical Aktie: Zwangsverwaltung ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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18.03.2026, 2207 Zeichen
Die Ära von Tree of Knowledge International ist endgültig Geschichte. Nach der Umbenennung in Optima Medical Innovations Corp. (OMIC) steht das Unternehmen nun unter gerichtlicher Zwangsverwaltung. Für Anleger bedeutet dieser Schritt einen radikalen Bruch mit bisherigen Erwartungen, da ein Insolvenzverwalter das operative Ruder übernommen hat.
Der operative Stillstand wurde durch eine Anordnung des Ontario Superior Court of Justice besiegelt. Das Gericht bestellte B. Riley Farber Inc. zum Verwalter für Optima Medical und die dazugehörige Toronto Poly Clinic. Dieser Schritt entzieht der Geschäftsführung die Kontrolle und zielt darauf ab, die verbliebenen Vermögenswerte im Sinne der Gläubiger zu sichern.
Abwicklung statt Innovation
Hinter der Entscheidung steht die Notwendigkeit, die finanzielle Schieflage der als „Schuldner“ eingestuften Einheiten zu bereinigen. Der Fokus liegt nicht mehr auf der Entwicklung neuer Medizinprodukte oder der Expansion im Wellness-Markt. Stattdessen prüft der Verwalter nun sämtliche Besitztümer, um offene Forderungen zu adressieren. Dieser Prozess umfasst die Bewertung der Aktiva und kann bis zur vollständigen Liquidation des Unternehmensbesitzes führen.
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