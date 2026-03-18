Optima Medical Aktie: Zwangsverwaltung ( Finanztrends)

18.03.2026, 2207 Zeichen

Die Ära von Tree of Knowledge International ist endgültig Geschichte. Nach der Umbenennung in Optima Medical Innovations Corp. (OMIC) steht das Unternehmen nun unter gerichtlicher Zwangsverwaltung. Für Anleger bedeutet dieser Schritt einen radikalen Bruch mit bisherigen Erwartungen, da ein Insolvenzverwalter das operative Ruder übernommen hat.

Der operative Stillstand wurde durch eine Anordnung des Ontario Superior Court of Justice besiegelt. Das Gericht bestellte B. Riley Farber Inc. zum Verwalter für Optima Medical und die dazugehörige Toronto Poly Clinic. Dieser Schritt entzieht der Geschäftsführung die Kontrolle und zielt darauf ab, die verbliebenen Vermögenswerte im Sinne der Gläubiger zu sichern.

Abwicklung statt Innovation

Hinter der Entscheidung steht die Notwendigkeit, die finanzielle Schieflage der als „Schuldner“ eingestuften Einheiten zu bereinigen. Der Fokus liegt nicht mehr auf der Entwicklung neuer Medizinprodukte oder der Expansion im Wellness-Markt. Stattdessen prüft der Verwalter nun sämtliche Besitztümer, um offene Forderungen zu adressieren. Dieser Prozess umfasst die Bewertung der Aktiva und kann bis zur vollständigen Liquidation des Unternehmensbesitzes führen.

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Folgen für das Depot

Anleger müssen zudem technische Änderungen beachten: Mit der Umfirmierung und dem Verfahren änderte sich die Kennnummer (ISIN) des Titels auf CA68405M1095. Die weitere Entwicklung hängt nun maßgeblich von den Berichten des Verwalters und den Fortschritten vor dem Gericht in Ontario ab. Ein Kapitalerhalt für Aktionäre ist erst dann möglich, wenn nach der Befriedigung aller vorrangigen Gläubigeransprüche noch verwertbares Vermögen vorhanden ist.

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(18.03.2026)

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Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung

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