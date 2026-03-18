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WisdomTree EUR/GBP ETF: Richtungsentscheidung ( Finanztrends)

18.03.2026, 2745 Zeichen

Morgen richten sich alle Augen auf London und Frankfurt. Die fast zeitgleichen Zinsentscheidungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank dürften das Währungspaar Euro-Pfund aus seiner aktuellen Seitwärtsphase reißen. Für Anleger im WisdomTree Short EUR Long GBP ETP steht damit viel auf dem Spiel.

Inflation dämpft Zinshoffnungen

Die Ausgangslage für die Bank of England (BoE) ist komplex. Aktuell liegt der Leitzins bei 3,75 Prozent. Während Marktbeobachter noch vor wenigen Wochen auf eine Senkung spekulierten, hat sich das Blatt gewendet. Grund dafür sind vor allem die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

Diese treiben die Energiepreise nach oben – Brent-Öl notiert beständig über der Marke von 100 US-Dollar. Die daraus resultierenden Inflationssorgen zwingen die Notenbanker zur Vorsicht. Bereits im Februar fiel die Entscheidung für eine Zinspause mit 5 zu 4 Stimmen denkbar knapp aus, was die Uneinigkeit innerhalb des Komitees unterstreicht. Ein Festhalten an den aktuellen Sätzen gilt für die morgige Sitzung als wahrscheinlichstes Szenario.

EZB zwischen Pause und Zinsschritt

Parallel dazu entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über ihren Einlagenzins, der derzeit bei 2,0 Prozent steht. Eine Änderung gilt für diesen Donnerstag als unwahrscheinlich. Jedoch achten Investoren penibel auf die Rhetorik der Notenbanker für die kommenden Monate.

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Einige Ratsmitglieder verwiesen zuletzt auf deutliche Aufwärtsrisiken bei der Inflation. Am Markt wird daher bereits eingepreist, ob die EZB bis zum Sommer die Zinsen sogar anheben muss. Sollten die Signale aus Frankfurt und London morgen auseinanderlaufen, könnte dies die Volatilität beim Euro-Pfund-Kurs massiv erhöhen. Der WisdomTree-ETP ist darauf ausgelegt, von einem schwächelnden Euro gegenüber dem britischen Pfund zu profitieren.

Die Veröffentlichung der Ergebnisse am Donnerstag, den 19. März, wird zeigen, welche Währung aus dem geldpolitischen Patt als Sieger hervorgeht. Besonders die anschließenden Kommentare der Notenbankchefs dürften Aufschluss darüber geben, wie die Währungshüter auf die anhaltend hohen Energiepreise reagieren wollen.

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    Autor: Finanztrends

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