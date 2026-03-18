Ethereum: Wichtige Weichenstellung naht ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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18.03.2026, 3354 Zeichen
Das Kräftemessen zwischen Ethereum und Bitcoin erreicht im Frühjahr 2026 einen neuen Höhepunkt. Während Bitcoin durch das Erreichen eines historischen Versorgungs-Meilensteins seine Rolle als knappes Gut festigt, treiben regulatorische Fortschritte in den USA und ein bevorstehendes Netzwerk-Upgrade die Ethereum-Fantasie an. Anleger nutzen das ETH/BTC-Verhältnis aktuell verstärkt als Kompass für die nächste große Kapitalrotation.
Regulatorischer Durchbruch in Sicht
In Washington deutet sich eine entscheidende Wende für den Kryptomarkt an. Senator Tim Scott, Vorsitzender des Bankenausschusses im Senat, signalisierte am gestrigen Dienstag Fortschritte bei der Gesetzgebung zum sogenannten CLARITY Act. Ein Kompromiss bei den bisher umstrittenen Regelungen zu Stablecoin-Renditen scheint greifbar. Diese Einigung könnte die nötige regulatorische Sicherheit schaffen, um die institutionelle Integration von Ethereum-basierten Finanzprodukten massiv voranzutreiben.
Technologische Offensive mit „Glamsterdam“
Parallel zur politischen Ebene bereitet sich die Ethereum-Community auf das „Glamsterdam“-Upgrade vor, das für die erste Jahreshälfte 2026 geplant ist. Dieser Hard Fork soll die Effizienz der Transaktionsverarbeitung durch technische Neuerungen wie das EIP-7732 signifikant steigern und für mehr Fairness im Bereich des Maximal Extractable Value (MEV) sorgen. Der aktuelle Übergang von der Testumgebung Devnet-4 zu Devnet-5 gilt unter Marktbeobachtern als wichtiges Signal, dass die Implementierung im Hauptnetz planmäßig verläuft.
Bitcoin-Knappheit verändert Marktdynamik
Die Dynamik zwischen den beiden führenden Kryptowährungen wird zudem durch ein Ereignis vom 9. März beeinflusst. Mit dem Mining des 20-millionsten Bitcoins sind nun über 95 Prozent des maximalen Angebots im Umlauf. Diese zunehmende Verknappung stärkt Bitcoins Narrativ als digitales Gold und strategische Reserve. Ethereum setzt dem seine technologische Roadmap entgegen, die eine Skalierung auf bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde anstrebt. Händler beobachten derzeit genau, ob der Fokus der Investoren von der reinen Knappheit Bitcoins zurück zum technologischen Nutzen von Ethereum schwenkt.
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- h6 2026: Zielzeitraum für das „Glamsterdam“-Netzwerk-Upgrade.
- h6 2026: Geplantes „Hegotá“-Upgrade mit Fokus auf Knotennachhaltigkeit.
Die kommenden Wochen entscheiden darüber, ob die technologischen Fortschritte und die politische Entspannung ausreichen, um Ethereum gegenüber dem knapper werdenden Bitcoin wieder in die Offensive zu bringen. Besonders die Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC zum ETHB-ETF Ende März fungiert hierbei als kurzfristiger Katalysator für das gesamte Ökosystem.
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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
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