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Monte dei Paschi Aktie: Integrationskurs steht ( Finanztrends)

18.03.2026, 2480 Zeichen

Die italienische Bankenlandschaft ordnet sich neu, und Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) treibt die eigene Neuausrichtung konsequent voran. Nach der Übernahme von Mediobanca rückt nun die operative Umsetzung der Fusionspläne in den Mittelpunkt. Ziel ist es, durch eine straffere Struktur signifikante Effizienzgewinne zu erzielen.

Fokus auf Synergien

Die Integration von Mediobanca in die Konzernstruktur von MPS nimmt konkrete Formen an. Der Industrieplan für die Jahre 2026 bis 2030 sieht vor, industrielle Synergien in Höhe von rund 0,7 Milliarden Euro zu realisieren. Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist die Überführung der Aktivitäten im Corporate und Investment Banking in eine neu gegründete Tochtergesellschaft, die den traditionsreichen Namen „Mediobanca S.p.A.“ beibehalten wird.

Herausforderungen im Marktumfeld

MPS hält mittlerweile eine Mehrheitsbeteiligung von 86,3 % an Mediobanca. Dieser strategische Schritt erfolgt inmitten eines europaweiten Konsolidierungstrends im Bankensektor. Während große Übernahmen die Branche bewegen, sieht sich das Management von MPS mit steigendem Druck von Gewerkschaften und Regulierungsbehörden konfrontiert. Diese fordern Stabilität für die Beschäftigten und mahnen zur Vorsicht bei der Geschwindigkeit der Umstrukturierung.

An der Börse wird der Kurs des Instituts derzeit noch von Vorsicht geprägt. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie rund 23 % an Wert und notiert mit 7,21 € deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von 71,1 deutet zudem auf eine kurzfristig überkaufte Marktsituation hin.

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(18.03.2026)

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