» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)

21.03.2026, 3666 Zeichen

Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix fährt dank des KI-Booms Rekordgewinne ein, leidet an der Börse aber unter einem spürbaren Bewertungsabschlag gegenüber US-Konkurrenten. Um diese Lücke zu schließen, fasst das Management nun einen strategischen Schritt ins Auge: ein Listing an der Wall Street. Parallel dazu treibt der Konzern den Umbau seiner Fabriken mit künstlicher Intelligenz massiv voran.

Der Weg an die US-Börse

Auf der NVIDIA-Entwicklerkonferenz GTC 2026 im kalifornischen San Jose bestätigte SK Group-Chairman Chey Tae-won, dass das Unternehmen die Ausgabe von American Depositary Receipts (ADRs) aktiv prüft. Ein solches Listing würde den Zugang zu globalen Investoren erleichtern und könnte helfen, die sogenannte Wachstumsprämie der US-Märkte abzuschöpfen. Die Aktie verzeichnete an der Heimatbörse seit Jahresbeginn bereits ein Plus von knapp 49 Prozent, was die starke operative Dynamik der letzten Monate widerspiegelt.

Obwohl SK Hynix allein im dritten Quartal mit 11,38 Billionen Won einen operativen Gewinn erzielte, der in etwa doppelt so hoch ausfiel wie der von Micron, wird das Unternehmen an der Börse niedriger bewertet. Analysten von Meritz Securities gehen davon aus, dass ein ADR-Listing diese Bewertungslücke rasch schließen könnte. Zudem würde ein US-Listing die Tür für die Aufnahme in wichtige Indizes wie den Philadelphia Semiconductor Index öffnen. Dies zieht in der Regel automatische Kapitalzuflüsse aus globalen ETFs nach sich.

KI-gesteuerte Produktion

Neben den Börsenplänen präsentierte SK Hynix eine weitreichende Transformation der eigenen Fertigung. Bis 2030 will der Konzern vollständig autonome Fabriken errichten, um dem anhaltenden Halbleitermangel zu begegnen. Die Strategie ruht auf drei Säulen. Eine operative KI fungiert als Gehirn der Anlage und hat die Bearbeitungszeit für Aufgaben wie Fehleranalysen bereits halbiert.

Physische KI in Form von Robotern übernimmt den Transport und soll die Lagerbestände um 30 Prozent senken. Für die Simulation von Produktionsabläufen nutzt SK Hynix digitale Zwillinge über die Omniverse-Plattform von NVIDIA. Zusätzlich kündigte das Unternehmen gestern den Bau der sogenannten "Trinity Fab" an. Dieses 600 Millionen US-Dollar teure Projekt dient als Testumgebung für Zulieferer. Unter realen Produktionsbedingungen können hier neue Materialien und Ausrüstungen verifiziert werden, was die Markteinführung neuer Technologien deutlich beschleunigen soll.

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Langfristige Kundenbindung statt kurzfristiger Profit

Die Kapazitätserweiterungen sind dringend nötig. Laut Chairman Chey wird der Mangel an Wafern dazu führen, dass das Angebot bis 2030 um mehr als 20 Prozent hinter der Nachfrage zurückbleibt. Angesichts der steigenden Preise rechnen Marktbeobachter damit, dass der operative Gewinn von SK Hynix im laufenden Jahr die Marke von 100 Billionen Won durchbrechen wird.

Das Management verzichtet jedoch bewusst darauf, die Preise für kurzfristige Maximalgewinne voll auszureizen. Stattdessen setzt der Konzern auf kundenfreundliche Konditionen, um große Technologieunternehmen langfristig an sich zu binden und die Marktposition gegenüber Samsung und Micron dauerhaft zu festigen.

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(21.03.2026)

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