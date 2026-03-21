SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

21.03.2026, 3404 Zeichen

Der Erweiterte Bewertungsausschuss senkt die Vergütung für psychotherapeutische Leistungen zum 1. April. Die Entscheidung löst massive Proteste und Warnungen vor einer Verschlechterung der Patientenversorgung aus.

Finanzielle Belastung für die Praxen

Ab kommendem Monat werden die Honorare für Gespräche, Erstgespräche und Akutbehandlungen pauschal um 4,5 Prozent gekürzt. Die gesetzlichen Krankenkassen hatten sogar eine Absenkung um zehn Prozent gefordert. Sie argumentieren, die Vergütungen seien seit 2013 überproportional gestiegen.

Anzeige

Mentale Fitness ist die Basis, um Herausforderungen wie den aktuellen gesundheitspolitischen Wandel gelassen zu begegnen. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse und 11 alltagstaugliche Übungen für mehr Fokus und ein leistungsstarkes Gedächtnis. Gratis-PDF: Gehirntraining leicht gemacht jetzt sichern

Als Ausgleich erhöht das Gremium die sogenannten Strukturzuschläge um 14,25 Prozent. Diese sollen gestiegene Personalkosten abfedern. Doch laut Bundespsychotherapeutenkammer reicht das nicht: Selbst bei vollem Zuschlag verlieren Praxen netto rund 2,8 Prozent. Zudem profitieren längst nicht alle Therapeuten von den Zusatzleistungen.

Scharfe Kritik und bundesweite Proteste

Die Reaktionen der Fachverbände fallen heftig aus. KBV-Chef Andreas Gassen spricht von einem Paradox: Ausgerechnet im vergleichsweise günstigen Psychotherapie-Bereich solle gespart werden. BPtK-Präsidentin Andrea Benecke kritisiert die "Kürzungspolitik nach dem Rasenmäherprinzip".

Der Unmut geht auf die Straße. Erst am Donnerstag demonstrierten Hunderte vor dem Düsseldorfer Landtag. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg unterstützt eine geplante Klage gegen die Kürzung. Online-Petitionen sammelten bereits über 130.000 Unterschriften.

Droht die Therapieplatz-Lücke zu reißen?

Die größten Folgen treffen die Patienten. Bereits jetzt warten Hilfesuchende im Schnitt hundert Tage auf einen Therapiebeginn. Experten warnen vor einer Verschärfung der Engpässe.

Anzeige

Während die Wartezeiten auf Therapieplätze steigen, ist die frühzeitige Einordnung von Symptomen wie zunehmender Vergesslichkeit wichtiger denn je. Mit diesem Experten-Test erhalten Sie in nur 2 Minuten eine anonyme und diskrete Einschätzung erster Warnsignale. Hier den kostenlosen 7-Fragen-Demenz-Test starten

Wenn die Arbeit mit Kassenpatienten unattraktiver wird, könnten immer mehr Therapeuten ihre Zulassung abgeben. Eine Alternative: der Wechsel in den Coaching-Bereich oder die Fokussierung auf Privatpatienten. Für gesetzlich Versicherte würde die Suche dann noch schwieriger.

Die Einsparungen für die Kassen sind minimal – sie entlasten den Gesamthaushalt nur um schätzungsweise 0,05 Prozent. Die Folgekosten unbehandelter Erkrankungen durch Arbeitsausfälle oder Frühverrentungen dürften um ein Vielfaches höher liegen.

Klage angekündigt, Politik unter Druck

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung will gegen den Beschluss klagen. Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung tritt die Kürzung aber voraussichtlich in Kraft.

Auch die Politik reagiert. Gesundheitspolitische Sprecher, etwa der Linken in NRW, fordern eine sofortige Rücknahme. Sie verweisen auf steigende Fallzahlen psychischer Erkrankungen.

Die Debatte zeigt den Grundkonflikt: Die finanziellen Nöte der Krankenkassen kollidieren mit einem wachsenden Bedarf an psychologischer Hilfe. Wie löst man das, ohne Patienten im Stich zu lassen?


(21.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
APA-Bierigen
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel

    Presented by mumak.me und win2day. Irgendwie eine Zwischenwoche vom On-Court-Geschehen her, sie brachte aber neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Juriy Rodi...

    Books josefchladek.com

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Finanztrends

    21.03.2026, 3404 Zeichen

    Der Erweiterte Bewertungsausschuss senkt die Vergütung für psychotherapeutische Leistungen zum 1. April. Die Entscheidung löst massive Proteste und Warnungen vor einer Verschlechterung der Patientenversorgung aus.

    Finanzielle Belastung für die Praxen

    Ab kommendem Monat werden die Honorare für Gespräche, Erstgespräche und Akutbehandlungen pauschal um 4,5 Prozent gekürzt. Die gesetzlichen Krankenkassen hatten sogar eine Absenkung um zehn Prozent gefordert. Sie argumentieren, die Vergütungen seien seit 2013 überproportional gestiegen.

    Anzeige

    Mentale Fitness ist die Basis, um Herausforderungen wie den aktuellen gesundheitspolitischen Wandel gelassen zu begegnen. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 7 Geheimnisse und 11 alltagstaugliche Übungen für mehr Fokus und ein leistungsstarkes Gedächtnis. Gratis-PDF: Gehirntraining leicht gemacht jetzt sichern

    Als Ausgleich erhöht das Gremium die sogenannten Strukturzuschläge um 14,25 Prozent. Diese sollen gestiegene Personalkosten abfedern. Doch laut Bundespsychotherapeutenkammer reicht das nicht: Selbst bei vollem Zuschlag verlieren Praxen netto rund 2,8 Prozent. Zudem profitieren längst nicht alle Therapeuten von den Zusatzleistungen.

    Scharfe Kritik und bundesweite Proteste

    Die Reaktionen der Fachverbände fallen heftig aus. KBV-Chef Andreas Gassen spricht von einem Paradox: Ausgerechnet im vergleichsweise günstigen Psychotherapie-Bereich solle gespart werden. BPtK-Präsidentin Andrea Benecke kritisiert die "Kürzungspolitik nach dem Rasenmäherprinzip".

    Der Unmut geht auf die Straße. Erst am Donnerstag demonstrierten Hunderte vor dem Düsseldorfer Landtag. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg unterstützt eine geplante Klage gegen die Kürzung. Online-Petitionen sammelten bereits über 130.000 Unterschriften.

    Droht die Therapieplatz-Lücke zu reißen?

    Die größten Folgen treffen die Patienten. Bereits jetzt warten Hilfesuchende im Schnitt hundert Tage auf einen Therapiebeginn. Experten warnen vor einer Verschärfung der Engpässe.

    Anzeige

    Während die Wartezeiten auf Therapieplätze steigen, ist die frühzeitige Einordnung von Symptomen wie zunehmender Vergesslichkeit wichtiger denn je. Mit diesem Experten-Test erhalten Sie in nur 2 Minuten eine anonyme und diskrete Einschätzung erster Warnsignale. Hier den kostenlosen 7-Fragen-Demenz-Test starten

    Wenn die Arbeit mit Kassenpatienten unattraktiver wird, könnten immer mehr Therapeuten ihre Zulassung abgeben. Eine Alternative: der Wechsel in den Coaching-Bereich oder die Fokussierung auf Privatpatienten. Für gesetzlich Versicherte würde die Suche dann noch schwieriger.

    Die Einsparungen für die Kassen sind minimal – sie entlasten den Gesamthaushalt nur um schätzungsweise 0,05 Prozent. Die Folgekosten unbehandelter Erkrankungen durch Arbeitsausfälle oder Frühverrentungen dürften um ein Vielfaches höher liegen.

    Klage angekündigt, Politik unter Druck

    Die Kassenärztliche Bundesvereinigung will gegen den Beschluss klagen. Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung tritt die Kürzung aber voraussichtlich in Kraft.

    Auch die Politik reagiert. Gesundheitspolitische Sprecher, etwa der Linken in NRW, fordern eine sofortige Rücknahme. Sie verweisen auf steigende Fallzahlen psychischer Erkrankungen.

    Die Debatte zeigt den Grundkonflikt: Die finanziellen Nöte der Krankenkassen kollidieren mit einem wachsenden Bedarf an psychologischer Hilfe. Wie löst man das, ohne Patienten im Stich zu lassen?


    (21.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Societe Generale
    Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    APA-Bierigen
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel

      Presented by mumak.me und win2day. Irgendwie eine Zwischenwoche vom On-Court-Geschehen her, sie brachte aber neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Juriy Rodi...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de