DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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21.03.2026, 3155 Zeichen
Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield treibt seinen Umbau vom reinen Hardware-Produzenten zum Software-Anbieter voran. Mit der jüngsten Partnerschaft mit Robin Radar Systems öffnet das Unternehmen sein System gezielt für Drittanbieter. Dieser strategische Schwenk in Richtung eines offenen Ökosystems soll die technologische Basis stärken und gleichzeitig planbare, wiederkehrende Einnahmen sichern.
Offene Plattform statt geschlossener Systeme
Im Zentrum der neuen Strategie steht die Abkehr von proprietären Hardware-Lösungen. Stattdessen setzt das Management auf einen Marktplatz für kompatible Sensoren. Die Integration des IRIS 3D-Radars von Robin Radar in die hauseigene Kommando-Plattform DroneSentry-C2 zeigt, wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert. Eine KI-gestützte Software führt dabei die Daten verschiedener Sensoren in Echtzeit zusammen.
Kunden müssen sich dadurch nicht mehr zwischen großer Reichweite und hoher Detailgenauigkeit entscheiden. Sie können die für ihre jeweilige Mission passenden Technologien flexibel kombinieren und anpassen, ohne die Komplexität der Bedienung zu erhöhen.
Fokus auf wiederkehrende Software-Erlöse
Dieser offene Ansatz ist untrennbar mit den finanziellen Zielen des Unternehmens verbunden. Neue Verträge umfassen zunehmend Software-as-a-Service-Komponenten (SaaS) und Abonnements. Die strategische Neuausrichtung spiegelt sich bereits deutlich in den Büchern wider. Die jüngsten Kennzahlen untermauern das operative Wachstum:
- Jahresumsatz: 216,5 Millionen AUD (+276 Prozent)
- Nettogewinn: 3,5 Millionen AUD
- Projektpipeline: 2,3 Milliarden AUD
- Feste Aufträge für 2026: 104 Millionen AUD
Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, beseitigt das Management derzeit den größten Flaschenhals der Lieferkette. Bis Ende 2026 soll die jährliche Produktionskapazität von 500 Millionen auf 2,4 Milliarden AUD steigen. Dafür entstehen neue Fertigungsstandorte in Australien, den USA und Europa, während sich die Belegschaft auf über 450 Mitarbeiter verdoppeln soll.
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Trotz dieser fundamentalen Fortschritte geriet das Papier kurzfristig unter Druck und schloss am Freitag mit einem Minus von 8,68 Prozent bei 2,31 Euro. Seit Jahresbeginn steht für Anleger dennoch ein Plus von 16,80 Prozent zu Buche.
Konkrete Meilensteine im Blick
Die operative Umsetzung der ambitionierten Pläne steht nun unmittelbar bevor. Im ersten Quartal 2026 müssen die geplanten Produktauslieferungen erfolgen, bevor im zweiten Quartal die entsprechenden Kundenzahlungen fällig werden. Diese anstehenden Termine werden belegen, wie effizient das Unternehmen seinen Rekord-Auftragsbestand in tatsächlichen Cashflow umwandeln kann.
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