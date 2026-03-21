SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)

21.03.2026, 3155 Zeichen

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield treibt seinen Umbau vom reinen Hardware-Produzenten zum Software-Anbieter voran. Mit der jüngsten Partnerschaft mit Robin Radar Systems öffnet das Unternehmen sein System gezielt für Drittanbieter. Dieser strategische Schwenk in Richtung eines offenen Ökosystems soll die technologische Basis stärken und gleichzeitig planbare, wiederkehrende Einnahmen sichern.

Offene Plattform statt geschlossener Systeme

Im Zentrum der neuen Strategie steht die Abkehr von proprietären Hardware-Lösungen. Stattdessen setzt das Management auf einen Marktplatz für kompatible Sensoren. Die Integration des IRIS 3D-Radars von Robin Radar in die hauseigene Kommando-Plattform DroneSentry-C2 zeigt, wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert. Eine KI-gestützte Software führt dabei die Daten verschiedener Sensoren in Echtzeit zusammen.

Kunden müssen sich dadurch nicht mehr zwischen großer Reichweite und hoher Detailgenauigkeit entscheiden. Sie können die für ihre jeweilige Mission passenden Technologien flexibel kombinieren und anpassen, ohne die Komplexität der Bedienung zu erhöhen.

Fokus auf wiederkehrende Software-Erlöse

Dieser offene Ansatz ist untrennbar mit den finanziellen Zielen des Unternehmens verbunden. Neue Verträge umfassen zunehmend Software-as-a-Service-Komponenten (SaaS) und Abonnements. Die strategische Neuausrichtung spiegelt sich bereits deutlich in den Büchern wider. Die jüngsten Kennzahlen untermauern das operative Wachstum:

  • Jahresumsatz: 216,5 Millionen AUD (+276 Prozent)
  • Nettogewinn: 3,5 Millionen AUD
  • Projektpipeline: 2,3 Milliarden AUD
  • Feste Aufträge für 2026: 104 Millionen AUD

Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, beseitigt das Management derzeit den größten Flaschenhals der Lieferkette. Bis Ende 2026 soll die jährliche Produktionskapazität von 500 Millionen auf 2,4 Milliarden AUD steigen. Dafür entstehen neue Fertigungsstandorte in Australien, den USA und Europa, während sich die Belegschaft auf über 450 Mitarbeiter verdoppeln soll.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DroneShield?

Trotz dieser fundamentalen Fortschritte geriet das Papier kurzfristig unter Druck und schloss am Freitag mit einem Minus von 8,68 Prozent bei 2,31 Euro. Seit Jahresbeginn steht für Anleger dennoch ein Plus von 16,80 Prozent zu Buche.

Konkrete Meilensteine im Blick

Die operative Umsetzung der ambitionierten Pläne steht nun unmittelbar bevor. Im ersten Quartal 2026 müssen die geplanten Produktauslieferungen erfolgen, bevor im zweiten Quartal die entsprechenden Kundenzahlungen fällig werden. Diese anstehenden Termine werden belegen, wie effizient das Unternehmen seinen Rekord-Auftragsbestand in tatsächlichen Cashflow umwandeln kann.

Anzeige

DroneShield-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DroneShield-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten DroneShield-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DroneShield-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

DroneShield: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(21.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel

    Presented by mumak.me und win2day. Irgendwie eine Zwischenwoche vom On-Court-Geschehen her, sie brachte aber neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Juriy Rodi...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Finanztrends

    21.03.2026, 3155 Zeichen

    Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield treibt seinen Umbau vom reinen Hardware-Produzenten zum Software-Anbieter voran. Mit der jüngsten Partnerschaft mit Robin Radar Systems öffnet das Unternehmen sein System gezielt für Drittanbieter. Dieser strategische Schwenk in Richtung eines offenen Ökosystems soll die technologische Basis stärken und gleichzeitig planbare, wiederkehrende Einnahmen sichern.

    Offene Plattform statt geschlossener Systeme

    Im Zentrum der neuen Strategie steht die Abkehr von proprietären Hardware-Lösungen. Stattdessen setzt das Management auf einen Marktplatz für kompatible Sensoren. Die Integration des IRIS 3D-Radars von Robin Radar in die hauseigene Kommando-Plattform DroneSentry-C2 zeigt, wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert. Eine KI-gestützte Software führt dabei die Daten verschiedener Sensoren in Echtzeit zusammen.

    Kunden müssen sich dadurch nicht mehr zwischen großer Reichweite und hoher Detailgenauigkeit entscheiden. Sie können die für ihre jeweilige Mission passenden Technologien flexibel kombinieren und anpassen, ohne die Komplexität der Bedienung zu erhöhen.

    Fokus auf wiederkehrende Software-Erlöse

    Dieser offene Ansatz ist untrennbar mit den finanziellen Zielen des Unternehmens verbunden. Neue Verträge umfassen zunehmend Software-as-a-Service-Komponenten (SaaS) und Abonnements. Die strategische Neuausrichtung spiegelt sich bereits deutlich in den Büchern wider. Die jüngsten Kennzahlen untermauern das operative Wachstum:

    • Jahresumsatz: 216,5 Millionen AUD (+276 Prozent)
    • Nettogewinn: 3,5 Millionen AUD
    • Projektpipeline: 2,3 Milliarden AUD
    • Feste Aufträge für 2026: 104 Millionen AUD

    Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, beseitigt das Management derzeit den größten Flaschenhals der Lieferkette. Bis Ende 2026 soll die jährliche Produktionskapazität von 500 Millionen auf 2,4 Milliarden AUD steigen. Dafür entstehen neue Fertigungsstandorte in Australien, den USA und Europa, während sich die Belegschaft auf über 450 Mitarbeiter verdoppeln soll.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DroneShield?

    Trotz dieser fundamentalen Fortschritte geriet das Papier kurzfristig unter Druck und schloss am Freitag mit einem Minus von 8,68 Prozent bei 2,31 Euro. Seit Jahresbeginn steht für Anleger dennoch ein Plus von 16,80 Prozent zu Buche.

    Konkrete Meilensteine im Blick

    Die operative Umsetzung der ambitionierten Pläne steht nun unmittelbar bevor. Im ersten Quartal 2026 müssen die geplanten Produktauslieferungen erfolgen, bevor im zweiten Quartal die entsprechenden Kundenzahlungen fällig werden. Diese anstehenden Termine werden belegen, wie effizient das Unternehmen seinen Rekord-Auftragsbestand in tatsächlichen Cashflow umwandeln kann.

    Anzeige

    DroneShield-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DroneShield-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

    Die neusten DroneShield-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DroneShield-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    DroneShield: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (21.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Österreichische Post
    Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

    » Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

    » Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

    » Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

    » Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

    » Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

    » Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

    » Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

    » SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
    BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
    Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
    BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel

      Presented by mumak.me und win2day. Irgendwie eine Zwischenwoche vom On-Court-Geschehen her, sie brachte aber neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Juriy Rodi...

      Books josefchladek.com

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de