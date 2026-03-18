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Petrobras Aktie: Kontrolle zurückerobert ( Finanztrends)

18.03.2026, 2343 Zeichen

Im Jahr 2019 trennte sich Petrobras noch von Teilen seiner Offshore-Ölfelder. Nun vollzieht der brasilianische Staatskonzern eine bemerkenswerte Kehrtwende und kauft die Anteile für fast eine halbe Milliarde US-Dollar zurück. Dieser strategische Schritt fällt genau in eine Phase, in der die globalen Ölpreise die Marke von 100 US-Dollar überschreiten.

Der 450-Millionen-Deal

Am Montagabend gab das Management den Rückkauf einer 50-prozentigen Beteiligung an den Ölfeldern Tartaruga Verde und Espadarte (Modul III) im Campos-Becken bekannt. Petrobras zahlt 450 Millionen US-Dollar an Petronas, um wieder die alleinige Kontrolle über die produzierenden Anlagen zu übernehmen. Dabei nutzte das Unternehmen sein Vorkaufsrecht als bestehender Partner und zog mit dem Angebot des Konkurrenten Brava Energia gleich. Nach Abschluss der Transaktion hält Petrobras nun wieder 100 Prozent der Anteile an den Feldern.

Volle Kapazität im Hochpreismarkt

Die beiden Felder fördern aktuell rund 55.000 Barrel Öl pro Tag. Durch die vollständige Übernahme sichert sich Petrobras nicht nur die kompletten Einnahmen, sondern gewinnt auch operative Flexibilität. Das Management plant bereits, weitere Bohrungen an die bestehende Infrastruktur im Tartaruga Verde Feld anzuschließen. Diese strikte Konzentration auf das profitable Kerngeschäft zahlt sich an der Börse aus. Die Aktie markierte am Dienstag bei 7,30 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch und verzeichnet seit Jahresbeginn ein starkes Plus von knapp 47 Prozent.

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(18.03.2026)

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Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

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    Autor: Finanztrends

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