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Tabikobo Aktie: Sondersituation ( Finanztrends)

18.03.2026, 2176 Zeichen

Tabikobo steht am Scheideweg. Nach Unregelmäßigkeiten bei staatlichen Subventionen und einer tiefgreifenden Korrektur der Bilanzen blicken Anleger nun gespannt auf die kommenden Daten. Die Einstufung als „Security on Special Alert“ durch die japanische Börse lastet weiterhin schwer auf dem Reiseanbieter.

Die Altlasten wiegen schwer

Die Japan Exchange Group (JPX) setzte das Unternehmen bereits im November 2025 auf eine spezielle Warnliste. Auslöser waren falsch abgerechnete Beschäftigungsbeihilfen, die weitreichende Konsequenzen nach sich zogen. Tabikobo musste rückwirkend die Bilanzen für das Geschäftsjahr 2021 korrigieren. Das Ergebnis dieser Revision war drastisch: Aus dem ursprünglich ausgewiesenen Nettovermögen wurden Nettoverbindlichkeiten. Dieser Schritt erschütterte das Fundament der Bilanz und das Vertrauen der Marktteilnehmer gleichermaßen.

Ausblick auf die kommenden Zahlen

Für das laufende Geschäftsjahr, das im Juni 2026 endet, rechnet das Management mit einem weiteren Fehlbetrag. Rund 22 Millionen Yen stehen als prognostizierter Jahresverlust im Raum. In diesem schwierigen Umfeld versucht der Reisespezialist, sein operatives Geschäft zwischen Firmenreisen, Urlaubsangeboten und Eventmanagement zu stabilisieren. Die Erholung des Sektors bietet zwar Chancen, doch die internen Aufräumarbeiten binden weiterhin erhebliche Ressourcen.

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(18.03.2026)

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Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

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    Autor: Finanztrends

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