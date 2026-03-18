VolitionRX Aktie: Technischer Durchbruch ( Finanztrends)

18.03.2026, 2362 Zeichen

VolitionRX meldet einen signifikanten Fortschritt bei seiner Flüssigbiopsie-Technologie. Mit dem Verfahren „Capture-Seq™“ gelang es dem Unternehmen, krebsspezifische DNA-Sequenzen mit einer Reinheit von über 99 % zu isolieren. Dieser technologische Meilenstein adressiert eine zentrale Herausforderung der Krebsfrüherkennung und verleiht der Aktie heute massiven Auftrieb.

Fokus auf Flüssigbiopsie

Das neue Verfahren zielt darauf ab, zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA) präziser aus Blutproben zu gewinnen. In Validierungsstudien identifizierte die Plattform sowohl frühe als auch späte Krankheitsstadien zuverlässig. Da die Diagnostikbranche verstärkt auf nicht-invasive Tests setzt, erhöht die gesteigerte Sensitivität die Chancen für die Multi-Krebs-Früherkennung (MCED) und die Überwachung von Resterkrankungen nach Therapien.

Kommerzialisierung und Tiermedizin

Neben der technischen Entwicklung rückt die wirtschaftliche Umsetzung in den Vordergrund. VolitionRX führt derzeit Gespräche mit Diagnostikpartnern, um die Technologie zu skalieren. Parallel dazu verbucht das Unternehmen Erfolge in der Tiermedizin. In Zusammenarbeit mit Fujifilm Vet Systems wurde eine automatisierte Version der Diagnoseplattform validiert. Diese Doppelstrategie soll den Zugang zu den globalen Märkten für Human- und Veterinärdiagnostik sichern.

Die heutige Nachricht löste an der Börse einen Kurssprung von über 37 % auf 0,26 USD aus. Anleger honorieren damit die Fortschritte beim Übergang von der Forschung hin zu marktfähigen Produkten.

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Für das Unternehmen steht nun die Integration der Testkits in bestehende klinische Abläufe an. Entscheidend werden künftige Partnerschaftsabkommen und regulatorische Meilensteine sein. Zudem müssen größere, unabhängige Studien die Leistungsfähigkeit der Technologie unter Realbedingungen bestätigen, um eine breite Markteinführung zu ermöglichen.

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(18.03.2026)

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