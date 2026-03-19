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Microbot Medical Aktie: April im Visier ( Finanztrends)

19.03.2026, 2712 Zeichen

Microbot Medical steht unmittelbar vor dem wichtigsten Wendepunkt der Unternehmensgeschichte. Nach einer monatelangen Testphase bereitet der Spezialist für OP-Robotik den großflächigen Markteintritt seines LIBERTY-Systems vor. Die kommenden Wochen im Frühjahr 2026 werden zeigen, ob die Technologie den hohen Erwartungen der Fachwelt standhält.

Strategische Weichenstellung in Kalifornien

Vom 22. bis 24. März präsentiert sich das Management auf der 38. Annual Roth Growth Conference in Kalifornien. Für Anleger steht dabei vor allem eine geplante Fragerunde im Mittelpunkt. Hier erhofft sich der Markt detaillierte Einblicke in die operative Entwicklung und den aktuellen Stand der Kommerzialisierung.

Das zentrale Element der Wachstumsstrategie ist das LIBERTY-System. Dabei handelt es sich um eine ferngesteuerte Einweg-Roboterplattform, die speziell für periphere endovaskuläre Eingriffe entwickelt wurde. Nachdem Ende letzten Jahres eine limitierte Markteinführung startete, bereitet das Unternehmen nun den nächsten großen Schritt vor.

Voller Markteintritt steht bevor

Der Fokus der Marktbeobachter richtet sich bereits auf den April 2026. Zeitgleich mit der Konferenz der Society of Interventional Radiology (SIR) plant Microbot Medical den vollständigen Marktstart von LIBERTY. Die Daten und das Feedback aus der bisherigen Testphase bilden das Fundament für diesen Rollout.

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Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Microbot Medical?

Investoren achten aktuell besonders auf die klinische Akzeptanz und die logistische Vorbereitung für die breite Verfügbarkeit. Die Aktie spiegelt die Erwartungshaltung bereits teilweise wider: Seit Jahresbeginn konnte der Titel um knapp 29 % zulegen und notiert mit 2,32 Euro nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 2,44 Euro.

Die nächsten Meilensteine
  • 22.–24. März: Teilnahme an der Roth Growth Conference
  • April 2026: Geplanter Full Market Release von LIBERTY
  • April 2026: Präsentation auf der SIR-Fachkonferenz

Mit der bevorstehenden Markteinführung im April tritt Microbot Medical in die entscheidende Phase der Kommerzialisierung ein. Die Validierung des Systems im klinischen Alltag wird darüber entscheiden, ob sich die Technologie als Standard in der interventionellen Radiologie etablieren kann.

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Random Partner

AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

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    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.46%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.45%
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    Star der Stunde: AT&S 1.07%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.86%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(9), Strabag(1), Andritz(1), Erste Group(1), AT&S(1), Flughafen Wien(1)
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    Autor: Finanztrends

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      Getsuyosha, bookshop M

      Marcel Natkin (ed.)
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      1937
      Éditions Mana

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

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