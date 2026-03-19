SailPoint Aktie: Prognose enttäuscht ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
19.03.2026, 1773 Zeichen
SailPoint hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ordentlich zugelegt, an der Börse herrscht dennoch Katerstimmung. Der Grund für die Skepsis der Anleger ist der vorsichtige Ausblick auf 2027, der deutlich hinter den Markterwartungen zurückbleibt. Dabei setzt der Spezialist für Identitätssicherheit derzeit alles auf die Karte Künstliche Intelligenz.
Schwacher Ausblick belastet
SailPoint legte am Mittwoch die Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2026 vor. Während die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) zulegten, enttäuschten die Zielvorgaben für das kommende Jahr. Die Prognose für den ARR und den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2027 signalisiert eine mögliche Wachstumsverlangsamung. Diese Aussicht überschattete die operativen Erfolge des vierten Quartals und sorgte für einen spürbaren Kursrückgang.
Fokus auf KI-Sicherheit
Parallel zu den Finanzdaten treibt das Unternehmen seine technologische Erneuerung voran. Mit der neuen Lösung „Shadow AI Remediation“ reagiert SailPoint auf die unkontrollierte Nutzung von KI-Tools in Firmennetzwerken. Zudem festigte eine mehrjährige Kooperation mit Amazon Web Services (AWS) die Marktstellung. Ziel dieser Partnerschaft ist eine einheitliche Identitätsverwaltung für KI-gestützte Arbeitsprozesse in der Cloud.
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