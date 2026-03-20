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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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20.03.2026, 555 Zeichen

Um 13:42 liegt der ATX mit +0.61 Prozent im Plus bei 5295 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.59% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +2.11% auf 128.05 Euro, dahinter Strabag mit +2.06% auf 86.85 Euro und Uniqa mit +1.56% auf 14.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22886 (+0.20%, Ultimo 2025: 24490, -6.74% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.66% auf 38.8225 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.99% auf 172.675 Euro und Bayer mit +2.31% auf 39.3525 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.03.)


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    Autor: Christian Drastil

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