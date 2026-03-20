Deutsche Logistik misst Sicherheitsrisiken jetzt in Echtzeit ( Finanztrends)

20.03.2026, 6272 Zeichen

Die deutsche Logistikbranche erlebt einen fundamentalen Wandel. Seit Jahresbeginn 2026 verschmelzen eine verschärfte Gesetzeslage und künstliche Intelligenz zu einem neuen, präventiven Sicherheitsstandard. Statt auf Unfallstatistiken von gestern setzen Lagerbetreiber nun auf Echtzeit-Daten und vorausschauende Analysen. Diese Entwicklung wird zum europäischen Maßstab für Arbeitsschutz in der Intralogistik.

Striktere Vorgaben: Die DGUV-Reform 2026 schafft Rechtssicherheit

Die Grundlage für den Wandel ist eine aktualisierte Gesetzeslage. Seit dem 1. Januar 2026 ist die reformierte DGUV Vorschrift 2 in Kraft. Sie bringt verbindliche Neuerungen für den Einsatz von Sicherheitsfachkräften und Betriebsärzten. Für Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern gilt nun eine feste Mindesteinsatzzeit von 20 Prozent für die Basisbetreuung.

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Der entscheidende Hebel für messbare Sicherheit ist jedoch die offizielle Anerkennung digitaler Prüfverfahren. Digitale Lagerbegehungen sind nun rechtlich zulässig, sofern sie den gleichen Informationswert wie Vor-Ort-Termine bieten. Diese Klarstellung gibt Logistikunternehmen Planungssicherheit für den Einsatz von Fernüberwachung und digitalen Risikobewertungstools. Zudem führen verbindliche Mindestprüfquoten der Aufsichtsbehörden dazu, dass Betriebe kontinuierlich nachweisbare Sicherheitskennzahlen vorhalten müssen – die Zeit der jährlichen Papieraudits ist vorbei.

KI und digitale Zwillinge: Von reaktiv zu prädiktiv

Als technologische Antwort auf die strengeren Vorgaben integrieren Unternehmen künstliche Intelligenz direkt in ihre Warehouse-Management-Systeme (WMS). KI ist heute kein reines Reporting-Tool mehr, sondern aktiv an operativen Entscheidungen beteiligt. Moderne Lager nutzen dynamische KI-Modelle, die Prozessdaten in Echtzeit auswerten und Anomalien erkennen.

Ein prominentes Beispiel sind digitale Zwillinge, wie die PSIwms AI-Lösung. Diese Technologie integriert ein digitales Abbild des Lagers direkt ins WMS. Jede physische Veränderung – von Gabelstaplerbewegungen bis zur Palettenplatzierung – synchronisiert sich sofort mit dem digitalen Modell. Manager können so Kollisionsrisiken und Engpassgefahren dynamisch messen. Lösungen wie GaliLEA Dynamic Intelligence ermöglichen zudem den Einsatz von KI-Agenten, die laufende Prozessdaten analysieren und Sicherheitsabweichungen identifizieren. Dieser Wandel verwandelt Sicherheit von einer reaktiven Pflichtübung in eine proaktive, messbare Kennzahl.

Smarte Infrastruktur: IoT-Sensoren quantifizieren physische Gefahren

Während Softwaresysteme übergreifende Prozessrisiken analysieren, liefert die physische Lagerinfrastruktur konkrete Sicherheitsdaten. Früher blieben kleinere Gabelstapler-Kollisionen mit Regalen oft ungemeldet. Heute verwandeln Hersteller passive Schutzeinrichtungen in aktive Datensammler.

Ende 2025 brachte der Industrieeinrichter A-Safe Schutzkanten der vierten Generation mit eingebetteten Aufprallsensoren auf den Markt. Diese Systeme protokollieren genaue Zeit, Ort und Stärke eines Aufpralls. Lagerbetreiber identifizieren so wiederkehrende Gefahrenzonen und können das statistische Risiko bestimmter Gänge berechnen.

Parallel rüsten Hersteller von Flurförderzeugen ihre Fahrzeuge mit Telemetrie aus. Die KION Group kündigte im Dezember 2025 die Integration von Stoßsensoren an, die Kollisionsdaten direkt an Kundenportale senden. Bei einem signifikanten Aufprall kann das System das Fahrzeug automatisch in einen reduzierten Geschwindigkeitsmodus versetzen. Innovationen wie aktive Fußschutzeinrichtungen und Echtzeit-Radar-Warnzonen stellen sicher, dass auch Beinahe-Unfälle erfasst und quantifiziert werden.

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Die wirtschaftliche Logik: Mehr Sicherheit spart Kosten

Der Übergang zu messbaren Sicherheitsrisiken hat erhebliche betriebswirtschaftliche Implikationen. Die Lagerlogistik verzeichnete historisch hunderttausende Arbeitsunfälle pro Jahr. Durch sensorgestützte Datenerfassung und KI-Modelle können Unternehmen gefährliche Muster nun identifizieren, bevor es zu Verletzungen oder teuren Maschinenschäden kommt.

Sicherheitsexperten betonen: Das Quantifizieren von Risiken verändert die Unternehmenskultur. Sie wandelt sich von einer umständeorientierten zu einer transparenten, datengesteuerten Struktur. Die automatische Erfassung von Sicherheitsmetriken durch IoT-Geräte verbessert die Genauigkeit der Risikobewertung dramatisch. Zudem wird die Einhaltung von Normen wie DIN EN 15635 für die Regalwartung gegenüber Behörden und Versicherern leichter nachweisbar. Unternehmen, die diese messbaren Sicherheitsprotokolle einführen, berichten oft von weniger Ausfallzeiten, niedrigeren Versicherungsprämien und einer verbesserten Mitarbeiterbindung.

Ausblick: Offene Plattformen und Integration

Die Messbarkeit von Sicherheitsrisiken wird künftig immer stärker mit breiteren Supply-Chain-Daten verknüpft. Die EU-Verordnung für elektronische Frachttransportinformationen (eFTI), die bis Juli 2027 die digitale Akzeptanz von Frachtdaten vorschreibt, treibt die gesamte Branche in Richtung offener Plattformarchitekturen.

Logistikexperten prognostizieren, dass Sicherheitsdaten mit Reife dieser Standards nahtlos zwischen verschiedenen Lagersystemen, Roboterflotten und externen Aufsichtsbehörden fließen werden. Der weitere Vormarsch von mobilen Robotern und generativer KI wird wahrscheinlich noch ausgefeiltere Messwerkzeuge hervorbringen. Das erfolgreiche deutsche Lager der späten 2020er Jahre wird die Messung von Sicherheitsrisiken nicht als isolierte Pflicht, sondern als zentralen, vernetzten Bestandteil der operativen Effizienz begreifen.

(20.03.2026)

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