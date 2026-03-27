Luxusschmuckmarkt wächst kräftig auf 116 Milliarden Dollar ( Finanztrends)

27.03.2026, 3148 Zeichen

Der globale Luxusschmuckmarkt boomt. Ein aktueller Bericht von Fortune Business Insights prognostiziert ein Marktvolumen von 116,17 Milliarden US-Dollar bis 2034. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 8,83 Prozent. Immer mehr Käufer setzen auf Markenschmuck statt auf Massenware.

Nachhaltigkeit wird zum neuen Standard

Was treibt die Nachfrage an? Moderne Konsumenten fordern Transparenz. Sie wollen wissen, woher die Edelsteine kommen und wie die Metalle gewonnen werden. Der Bericht zeigt: Neue Kollektionen setzen zunehmend auf recycelte Edelmetalle und ethisch beschaffte Steine.

Blockchain-Technologie ermöglicht inzwischen die lückenlose Rückverfolgung eines Diamanten. Auch im Labor gezüchtete Steine erobern den Markt. Kunden sehen sie nicht als Ersatz, sondern als moderne, umweltfreundliche Alternative mit eigener Geschichte. Ethische Kriterien sind kein Nice-to-have mehr – sie entscheiden über den Kauf.

Persönliche Geschichten schlagen blanken Status

Schmuck soll heute mehr sein als ein teures Accessoire. Er muss die Identität des Trägers widerspiegeln. Luxusmarken reagieren mit umfangreichen Personalisierungsoptionen, von individuellen Gravuren bis zu modularen Systemen.

Besonders für jüngere Käufer aus den Generationen Z und Millennials zählt das Markenerbe. Sie suchen nach gender-inklusive Designs und Körperschmuck, die traditionelle Formen sprengen. Der Fokus liegt auf bedeutungsvollem Luxus, bei dem die eigene Geschichte im Mittelpunkt steht. Das steigert auch den Wiederverkaufswert – Schmuck wird zur Investition.

Understated Luxury verdrängt Fast Fashion

Der Trend heißt „unaufdringlicher Luxus“. Konsumenten legen Wert auf makellose Verarbeitung und langlebige Qualität statt auf auffällige Designs. Hochpräzise Ingenieurskunst und echte Handwerksarbeit sind gefragt wie nie.

Selbst bei größeren Serien verlangt der Markt nach Exklusivität. Gut erhaltene Vintage-Stücke gewinnen an Bedeutung, vor allem angesichts steigender Goldpreise. Veranstaltungen wie die SCHMUCKmünchen zeigen: Die Wertschätzung für echtes Handwerk kehrt zurück.

Warum Schmuck die Luxus-Ausnahme ist

Während andere Segmente des Luxusmarktes stagnieren, wächst Schmuck kräftig. Eine Studie von Bain & Company belegt ein Plus von vier bis sechs Prozent. Der Grund: Juweliere erhöhten ihre Preise moderat oder begründeten sie nachvollziehbar.

In anderen Sparten führten drastische Preissprünge dagegen zu einer Vertrauenskrise. Beim Schmuckkauf zählt heute das Gesamtpaket aus Qualität, Herkunft und fairer Preisgestaltung. Digitale Kanäle und Omnichannel-Strategien helfen den Marken, diese Werte zu kommunizieren.

Die Zukunft ist personalisiert und transparent

Der Wachstumskurs soll anhalten. Getrieben wird er von neuen wohlhabenden Schichten und globalen Luxusreisenden. Die Zukunft gehört noch stärkerer Personalisierung, Nachhaltigkeit und technologischer Integration.

Modulare Konzepte und maßgeschneiderte Services werden zum Standard. Marken nutzen Flagship-Stores und digitale Plattformen, um das Erlebnis zu vertiefen. Wer langfristig bestehen will, muss authentische Geschichten erzählen – und jeden Schritt der Lieferkette offenlegen.

(27.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner BNP Paribas

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...