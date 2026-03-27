Vanguard Intermediate Treasury ETF: Renditesprung belastet ( Finanztrends)

27.03.2026, 3220 Zeichen

Ein plötzlicher Ölpreis-Schock und Sorgen um das US-Haushaltsdefizit haben die US-Staatsanleihen unter Druck gesetzt. Während die Renditen auf Mehrjahreshoch klettern, suchen Anleger nach Orientierung in einem zunehmend volatilen Marktumfeld. Für den Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF bedeutete dieser Gegenwind am Donnerstag einen spürbaren Kursrückgang.

Volatilität am Rentenmarkt

Die Kurse des ETFs gaben am 26. März um rund 0,57 % nach und schlossen bei 59,09 US-Dollar. Auslöser war ein deutlicher Renditeanstieg: Die 10-jährige US-Staatsanleihe kletterte jüngst auf 4,38 %, während die 2-jährige Rendite mit 3,90 % den höchsten Stand seit dem vergangenen Sommer erreichte. Marktbeobachter von RSM verweisen auf den MOVE Index, der die Volatilität am Treasury-Markt misst und aktuell über seinem 52-Wochen-Durchschnitt notiert.

Händler lösen derzeit Positionen auf, die zuvor auf deutlich niedrigere Zinsen ausgerichtet waren. Bondholder profitieren im Gegenzug von einem gestiegenen Einkommenspotenzial. Vanguard beziffert die 30-Tage-SEC-Rendite des Fonds per 23. März auf etwa 3,87 %. Das spiegelt die höheren Erträge wider, die Anleger nun im mittleren Laufzeitensegment erzielen können.

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Kostenführerschaft und relative Stärke

Vanguard setzt derweil auf aggressive Gebührensenkungen. Seit Anfang Februar wurde die Kostenquote des ETFs von 0,04 % auf 0,03 % reduziert. Damit festigt der Fonds seine Position als eine der kosteneffizientesten Optionen im Segment der US-Staatsanleihen mit mittleren Laufzeiten.

Im direkten Vergleich zum iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF), der eine Kostenquote von 0,15 % aufweist, zeigt sich die relative Stärke der Vanguard-Strategie. Seit Jahresbeginn verlor der ETF lediglich 0,55 %, während der länger laufende IEF ein Minus von 0,74 % verbuchte. Die durchschnittliche Duration von 5,0 Jahren wirkte hier als Puffer gegen den jüngsten Renditesprung am langen Ende der Kurve.

Für die kommenden Wochen richten sich die Blicke auf geopolitische Entwicklungen. Ein möglicher Waffenstillstand im Nahen Osten könnte den Inflationsdruck mindern, der derzeit in die Anleihekurse eingepreist wird. Analysten von Morgan Stanley halten einen Wendepunkt bei den Renditen innerhalb der nächsten 14 Tage für möglich. Die US-Notenbank Federal Reserve hält zwar vorerst an ihrem Kurs fest, stellt jedoch für den weiteren Jahresverlauf 2026 weiterhin mindestens eine Zinssenkung in Aussicht.

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(27.03.2026)

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