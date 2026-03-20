Uran: Nukleare Autarkie forciert ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
20.03.2026, 2605 Zeichen
Die militärischen Erschütterungen im Nahen Osten erreichen den nuklearen Brennstoffkreislauf. Während Angriffe die iranischen Anreicherungskapazitäten laut israelischen Angaben schwer beeinträchtigt haben, wächst im Westen der Druck, die strategische Abhängigkeit von russischen Lieferketten zu beenden. Uran wandelt sich damit endgültig vom reinen Energierohstoff zum sicherheitspolitischen Schlüsselfaktor.
USA planen massive Kapazitätssprünge
Die US-Regierung reagierte Mitte März 2026 mit einer deutlichen Kurskorrektur auf die instabile Weltlage. Über die neue „UPRISE“-Initiative des Department of Energy soll die Kernkraft-Kapazität bis zum Jahr 2050 auf 400 Gigawatt vervierfacht werden. Ein kurzfristiger Meilenstein sieht vor, durch technische Upgrades und die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Reaktoren bereits bis 2029 zusätzliche 5 Gigawatt Leistung ans Netz zu bringen.
Dieser Expansionskurs trifft auf einen Markt, der strukturell unterversorgt bleibt. Der Welt-Nuklearverband (WNA) taxiert den globalen Uranbedarf bis 2040 auf rund 150.000 Tonnen. Da die Förderleistung bestehender Minen perspektivisch sinkt, droht ohne massive Neuinvestitionen in die Erschließung eine Versorgungslücke. Ein zusätzlicher Treiber ist der enorme Stromhunger von KI-Rechenzentren, die auf eine grundlastfähige und emissionsarme Energiequelle angewiesen sind.
Die russische Dominanz als Risiko
Ein zentrales Problem für westliche Staaten bleibt die Konzentration der Verarbeitung. Etwa 40 bis 44 Prozent der weltweiten Anreicherungskapazitäten liegen in russischer Hand. Die aktuelle Instabilität im Nahen Osten, die bereits rund 17 Prozent der katarischen LNG-Exportkapazität beeinträchtigt hat, verdeutlicht die Dringlichkeit einer autarken nuklearen Versorgungskette.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Uran?
Die kommenden Jahre werden durch den forcierten Aufbau eigener Anreicherungskapazitäten in den USA und Europa geprägt sein. Entscheidend für die Marktstabilität bleibt die Geschwindigkeit, mit der neue Abbauprojekte realisiert werden, um das prognostizierte Defizit bis 2040 abzufedern. Die physische Verfügbarkeit des Rohstoffs wird zum Nadelöhr für die geplante Energiewende.
Anzeige
Uran-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Uran-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:
Die neusten Uran-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Uran-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Uran: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kap...
» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...
» Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanzt...
» SAP DRC wird zum Schlüssel für deutsche E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)
» Kleinunternehmerregelung: Die versteckte Kostenfalle beim Umsatzsprung (...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...
» Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...
» Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finan...
» CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,3 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Palfinger steigt v...
- Wie Wolftank-Adisa, Marinomed Biotech, Frequentis...
- Wie Lenzing, AT&S, VIG, CA Immo, SBO und Österrei...
- ATX charttechnisch: Spanne von 5.250 bis 5.350 Pu...
- Fazits zu Semperit, Verbund, OMV, SBO, Mayr-Melnh...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
20.03.2026, 2605 Zeichen
Die militärischen Erschütterungen im Nahen Osten erreichen den nuklearen Brennstoffkreislauf. Während Angriffe die iranischen Anreicherungskapazitäten laut israelischen Angaben schwer beeinträchtigt haben, wächst im Westen der Druck, die strategische Abhängigkeit von russischen Lieferketten zu beenden. Uran wandelt sich damit endgültig vom reinen Energierohstoff zum sicherheitspolitischen Schlüsselfaktor.
USA planen massive Kapazitätssprünge
Die US-Regierung reagierte Mitte März 2026 mit einer deutlichen Kurskorrektur auf die instabile Weltlage. Über die neue „UPRISE“-Initiative des Department of Energy soll die Kernkraft-Kapazität bis zum Jahr 2050 auf 400 Gigawatt vervierfacht werden. Ein kurzfristiger Meilenstein sieht vor, durch technische Upgrades und die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Reaktoren bereits bis 2029 zusätzliche 5 Gigawatt Leistung ans Netz zu bringen.
Dieser Expansionskurs trifft auf einen Markt, der strukturell unterversorgt bleibt. Der Welt-Nuklearverband (WNA) taxiert den globalen Uranbedarf bis 2040 auf rund 150.000 Tonnen. Da die Förderleistung bestehender Minen perspektivisch sinkt, droht ohne massive Neuinvestitionen in die Erschließung eine Versorgungslücke. Ein zusätzlicher Treiber ist der enorme Stromhunger von KI-Rechenzentren, die auf eine grundlastfähige und emissionsarme Energiequelle angewiesen sind.
Die russische Dominanz als Risiko
Ein zentrales Problem für westliche Staaten bleibt die Konzentration der Verarbeitung. Etwa 40 bis 44 Prozent der weltweiten Anreicherungskapazitäten liegen in russischer Hand. Die aktuelle Instabilität im Nahen Osten, die bereits rund 17 Prozent der katarischen LNG-Exportkapazität beeinträchtigt hat, verdeutlicht die Dringlichkeit einer autarken nuklearen Versorgungskette.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Uran?
Die kommenden Jahre werden durch den forcierten Aufbau eigener Anreicherungskapazitäten in den USA und Europa geprägt sein. Entscheidend für die Marktstabilität bleibt die Geschwindigkeit, mit der neue Abbauprojekte realisiert werden, um das prognostizierte Defizit bis 2040 abzufedern. Die physische Verfügbarkeit des Rohstoffs wird zum Nadelöhr für die geplante Energiewende.
Anzeige
Uran-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Uran-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:
Die neusten Uran-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Uran-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Uran: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus, Talk mit Marinomed-CEO und dad.at-Chef nennt Top-Mitarbeiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX dreht am Verfallstag ins Minus – Marinomed sichert sich frisches Kap...
» Wiener Börse Party #1119: ATX dreht am Verfallstag Nachmittag ins Minus,...
» Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanzt...
» SAP DRC wird zum Schlüssel für deutsche E-Rechnungspflicht ( Finanztrends)
» Kleinunternehmerregelung: Die versteckte Kostenfalle beim Umsatzsprung (...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 20.3.: Erinnerung an einen der besten Tage ever (Börse G...
» Nachlese: Ruth Jedliczka Mischek, Isabella de Krassny Semperit (audio c...
» Energiekrise droht deutsche Inflationserfolge zunichte zu machen ( Finan...
» CT REIT Aktie: Stabile Ausschüttung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Freitag 1,3 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Palfinger steigt v...
- Wie Wolftank-Adisa, Marinomed Biotech, Frequentis...
- Wie Lenzing, AT&S, VIG, CA Immo, SBO und Österrei...
- ATX charttechnisch: Spanne von 5.250 bis 5.350 Pu...
- Fazits zu Semperit, Verbund, OMV, SBO, Mayr-Melnh...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published