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Uran: Nukleare Autarkie forciert ( Finanztrends)

20.03.2026, 2605 Zeichen

Die militärischen Erschütterungen im Nahen Osten erreichen den nuklearen Brennstoffkreislauf. Während Angriffe die iranischen Anreicherungskapazitäten laut israelischen Angaben schwer beeinträchtigt haben, wächst im Westen der Druck, die strategische Abhängigkeit von russischen Lieferketten zu beenden. Uran wandelt sich damit endgültig vom reinen Energierohstoff zum sicherheitspolitischen Schlüsselfaktor.

USA planen massive Kapazitätssprünge

Die US-Regierung reagierte Mitte März 2026 mit einer deutlichen Kurskorrektur auf die instabile Weltlage. Über die neue „UPRISE“-Initiative des Department of Energy soll die Kernkraft-Kapazität bis zum Jahr 2050 auf 400 Gigawatt vervierfacht werden. Ein kurzfristiger Meilenstein sieht vor, durch technische Upgrades und die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Reaktoren bereits bis 2029 zusätzliche 5 Gigawatt Leistung ans Netz zu bringen.

Dieser Expansionskurs trifft auf einen Markt, der strukturell unterversorgt bleibt. Der Welt-Nuklearverband (WNA) taxiert den globalen Uranbedarf bis 2040 auf rund 150.000 Tonnen. Da die Förderleistung bestehender Minen perspektivisch sinkt, droht ohne massive Neuinvestitionen in die Erschließung eine Versorgungslücke. Ein zusätzlicher Treiber ist der enorme Stromhunger von KI-Rechenzentren, die auf eine grundlastfähige und emissionsarme Energiequelle angewiesen sind.

Die russische Dominanz als Risiko

Ein zentrales Problem für westliche Staaten bleibt die Konzentration der Verarbeitung. Etwa 40 bis 44 Prozent der weltweiten Anreicherungskapazitäten liegen in russischer Hand. Die aktuelle Instabilität im Nahen Osten, die bereits rund 17 Prozent der katarischen LNG-Exportkapazität beeinträchtigt hat, verdeutlicht die Dringlichkeit einer autarken nuklearen Versorgungskette.

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(20.03.2026)

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      Donde el viento da la vuelta
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