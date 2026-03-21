Allensbach-Studie entkräftet Debatte um „Lifestyle-Teilzeit“ ( Finanztrends)

21.03.2026, 4764 Zeichen

Die politische Debatte um Teilzeitbeschäftigung verfehlt die Realität in deutschen Betrieben. Das zeigt eine neue Allensbach-Umfrage, die am Samstag veröffentlicht wurde. Sie offenbart eine große Kluft zwischen der Rhetorik konservativer Politiker und der gelebten Praxis in Unternehmen. Die Studie erscheint zeitgleich mit neuen arbeitsrechtlichen Leitlinien, die Teilzeitkräfte stärken.

Studie zeigt kooperative Praxis

Die Diskussion wird von Forderungen geprägt, das Recht auf Teilzeit einzuschränken – angeblich zugunsten sozialer Gründe wie Kinderbetreuung. Die Daten der Allensbach-Umfrage für die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeichnen ein anderes Bild: Die überwältigende Mehrheit der Teilzeitvereinbarungen kommt einvernehmlich zustande.

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Laut der Studie schlossen 90 Prozent der Teilzeitbeschäftigten eine einvernehmliche Vereinbarung mit ihrem Arbeitgeber. Nur zwei Prozent mussten ihr Recht gerichtlich durchsetzen. Die Motive für kürzere Arbeitszeiten sind vielfältig: Angst vor Überlastung und Burnout ist mit 40 Prozent der häufigste Grund. Erst danach folgen Kinderbetreuung (27 Prozent) und gesundheitliche Einschränkungen (23 Prozent).

Der Wunsch nach mehr Freizeit für Hobbys gaben nur 31 Prozent an. Diese Zahl stellt das politische Narrativ infrage, Teilzeit sei vor allem eine freizeitorientierte Lifestyle-Entscheidung. Für 24 Prozent ist Teilzeit schlicht finanziell problemlos möglich.

Gerichte stärken Rechte von Teilzeitkräften

Parallel zur statistischen Klarheit wird der rechtliche Rahmen überprüft. Der Arbeitsrechtsexperte Gregor Thüsing analysierte am 20. März, dass die Debatte notwendig, der Begriff „Lifestyle-Teilzeit“ jedoch polarisierend sei. Er plädiert für eine neue, beschäftigungsfreundliche Anpassung der Gesetze, die Arbeitgeber nicht einseitig benachteiligt.

Die Rechtsprechung stärkt indes die Position der Arbeitnehmer. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) veröffentlichte am 19. März die Begründung zu einem Urteil zu Überstundenzuschlägen. Demnach dürfen Tarifverträge Teilzeitkräfte nicht diskriminieren, indem sie erst nach Überschreiten der Vollzeitstunden Überstunden vergüten. Diese Leitlinie schafft neue Herausforderungen für Arbeitgeber bei flexiblen Arbeitsmodellen.

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Teilzeitquote erreicht Rekordhoch

Diese aktuellen Entwicklungen folgen auf offizielle Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) von Mitte März. Demnach erreichte die Teilzeitquote in Deutschland 2025 ein Rekordhoch von 39,9 Prozent. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stieg um ein Prozent auf 16,88 Millionen, während Vollzeitstellen leicht um 0,6 Prozent auf 25,43 Millionen sank.

Gewerkschaften wie die Apothekergewerkschaft Adexa lehnen daher jede Einschränkung von Teilzeitrechten entschieden ab. Sie betonen, dass Teilzeit für Millionen Beschäftigte eine strukturelle Notwendigkeit zur Vereinbarkeit von unbezahlter Care-Arbeit sei. Eine Einschränkung wäre ein Rückschritt für Arbeitnehmerwohl und Gleichstellung.

Politik zwischen Rhetorik und Realität

Die Rekord-Teilzeitquote bei gleichzeitigem Fachkräftemangel stellt die deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen. Unternehmen brauchen mehr Arbeitsstunden für Produktivität und Wachstum. Gleichzeitig sind flexible Modelle ein entscheidender Faktor im Wettbewerb um Talente.

Die Politik reagiert auf den Druck. Nach öffentlichem Backlash hat die CDU auf ihrem Parteitag Ende Februar die scharfe Rhetorik zurückgenommen. Statt konkreter Einschränkungen spricht sie nun von einer „Neujustierung“ von Teilzeitansprüchen. Die Allensbach-Daten vom 21. März erschweren weitere politische Restriktionen. Sie zeigen: Der vermeintliche Konflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist in der Praxis statistisch kaum existent.

Der Fokus dürfte sich nun auf pragmatische Lösungen in den Unternehmen verlagern. Dazu gehören optimierte Abläufe und digitale Tools zur Integration von Teilzeitkräften. Gesetzliche Änderungen am Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) sind zwar im Gespräch, aber unwahrscheinlich. Experten setzen eher auf steuerliche Anreize für freiwillige Arbeitszeiterhöhungen – nicht auf Strafmaßnahmen für eine ausgewogene Work-Life-Balance.

(21.03.2026)

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