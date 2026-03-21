Antimony Resources Aktie: Ressourcenschätzung nimmt Form an ( Finanztrends)

21.03.2026, 3181 Zeichen

Antimony Resources hat einen konkreten Zeitplan für die erste offizielle Ressourcenschätzung des Bald-Hill-Projekts in New Brunswick vorgelegt. Der Markt reagierte prompt: Die Aktie stieg am Dienstag um mehr als 10 Prozent auf ein Allzeithoch von 1,59 kanadischen Dollar, womit die Marktkapitalisierung auf knapp 150 Millionen CAD kletterte.

Bohrprogramm auf der Zielgeraden

Rund die Hälfte des laufenden 10.000-Meter-Bohrprogramms zur Ressourcendefinition ist abgeschlossen. Drei Bohrgeräte sind aktiv, die restlichen Meter sollen im April fertiggestellt werden. Abschließende Analyseergebnisse der mineralisierten Proben werden drei bis vier Wochen nach Abschluss erwartet.

Für die Ressourcenschätzung selbst hat das Unternehmen SRK Consultants aus Toronto beauftragt. CEO Jim Atkinson hob hervor, dass SRK kürzlich an einem vergleichbaren Antimon-Vorkommen in Neufundland gearbeitet hat — ein Erfahrungsvorsprung, der die Qualität der Schätzung für Bald Hill stützen soll.

Parallel entsteht ein 3-D-Modell der Mineralisierung, das sowohl die Ressourcenberechnung als auch künftige Bohrziele unterstützen soll.

Potenzial über die Hauptzone hinaus

Das 2008 entdeckte Bald-Hill-Vorkommen erstreckt sich über 700 Meter in der Länge und reicht bis in 400 Meter Tiefe. Die durchschnittlichen Mineralisierungsbreiten liegen bei über 3 Metern, die Gehalte zwischen 3 und 4 Prozent Antimon. Ein technischer Bericht von JPL Geoservices aus dem Jahr 2025 skizzierte ein Potenzial von knapp 28 Millionen Tonnen — allerdings ohne offiziell bestätigte Ressource.

Hinzu kommen zwei neu entdeckte Zonen — Bald Hill South und Marcus Zone — die im Explorationsprogramm 2026 durch Schürfgräben und Bohrungen weiterentwickelt werden sollen.

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Geopolitischer Rückenwind

Antimon steht auf den Listen kritischer Rohstoffe der USA und der EU, vor allem weil China mehr als 60 bis 70 Prozent der globalen Produktion kontrolliert. Ende 2024 verhängte Peking Exportbeschränkungen, die den Markt grundlegend veränderten. Für westliche Projekte wie Bald Hill erhöht das den strategischen Stellenwert erheblich.

Die Finanzierungsbasis ist solide: Ende 2025 schloss Antimony Resources eine Privatplatzierung über mehr als 10 Millionen CAD ab, die das Explorationsprogramm durch das gesamte Jahr 2026 trägt.

Ausblick

Mit dem Abschluss der Bohrungen im April und den darauffolgenden Analyseergebnissen rückt die erste Ressourcenschätzung greifbar näher. SRK Consultants soll die Berechnungen noch im Laufe des Jahres 2026 oder Anfang 2027 abschließen. Für ein junges Explorationsunternehmen wäre eine bestätigte Ressource der bedeutendste Schritt zur Neubewertung des Projekts.

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(21.03.2026)

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