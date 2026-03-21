Chevron Aktie: Geopolitik als Rückenwind ( Finanztrends)

21.03.2026, 3499 Zeichen

Der Nahost-Konflikt hat den Ölmarkt auf den Kopf gestellt — und Chevron zählt zu den klaren Gewinnern dieser Verwerfungen. Ein Hochstufung durch HSBC und ein historischer Börsenwert-Meilenstein fallen dabei in dieselbe Woche.

HSBC dreht das Steuer um

HSBC hat Chevron am Freitag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 215 US-Dollar angehoben. Noch im Februar hatte die Bank die Aktie wegen Bewertungsbedenken herabgestuft. Den Sinneswandel begründet HSBC-Analystin Kim Fustier vor allem mit Chevrons geringer Abhängigkeit vom Nahen Osten: Nur 4 % der Upstream-Produktion stammen aus der Region — verglichen mit mehr als 900.000 Barrel täglich bei Konkurrent Exxon liegt Chevron bei unter 200.000 Barrel. Das macht den Konzern strukturell weniger anfällig für die aktuellen Lieferkettenstörungen.

Fustier sieht zudem einen ungerechtfertigten Bewertungsabschlag gegenüber Exxon. Chevrons niedrigere Steuerquote und der starke Upstream-Fokus sorgen laut HSBC dafür, dass Gewinn- und Cashflow-Schätzungen für 2026 zu den stärksten Aufwärtsrevisionen im gesamten Analyseuniversum der Bank gehören. HSBC hebt die Sektorschätzungen für 2026 im Schnitt um 50 % an — Chevron und BP profitieren dabei überproportional.

Brent über 112 Dollar, Hormuz faktisch geschlossen

Der Treiber hinter alldem ist ein Ölmarkt unter extremem Druck. Brent-Rohöl schloss am Freitag bei 112,19 US-Dollar pro Barrel, WTI bei 98,32 Dollar. Seit Beginn des Konflikts hat Brent rund 80 % zugelegt — ausgelöst vor allem durch die faktische Schließung der Straße von Hormus seit dem 28. Februar, durch die normalerweise rund 20 % der globalen Öl- und Gasflüsse laufen. Zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugten zuletzt ein irakisches Force-Majeure-Dekret für alle ausländisch betriebenen Ölfelder sowie Drohnenangriffe auf zwei kuwaitische Raffinerien.

Citi erwartet, dass Brent und WTI in den nächsten ein bis drei Monaten auf 120 Dollar steigen könnten — im Extremfall sogar auf 150 Dollar. Wood Mackenzie hält 150 Dollar für realistisch und schließt 200 Dollar im Jahresverlauf nicht aus. OCBC schätzt das tägliche Angebotsdefizit auf rund 10 Millionen Barrel, selbst unter Einbeziehung strategischer Reserven.

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Solide Basis, starke Dividende

Chevrons Marktkapitalisierung überschritt erstmals die 400-Milliarden-Dollar-Marke und katapultierte den Konzern in die Top 20 der wertvollsten US-Unternehmen. Allein zwischen dem 27. Februar und dem 19. März kamen knapp 30 Milliarden Dollar Börsenwert hinzu.

Jenseits des Rohstoffpreisbooms überzeugt Chevron mit operativer Substanz: Für 2026 wird ein Produktionswachstum von 7 bis 10 % erwartet, getrieben durch die Hess-Übernahme und neue Projektanläufe. Die Gewinnschwelle liegt bei unter 50 Dollar je Barrel Brent — ein komfortabler Puffer. Mit 39 aufeinanderfolgenden Jahren steigender Dividenden und einer Schuldenquote von rund 0,25x gehört Chevron zu den konservativsten Bilanzen im Sektor. Die Aktie notiert aktuell nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und hat seit Jahresbeginn rund 32 % zugelegt.

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(21.03.2026)

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